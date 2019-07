Jak pojechać do sanatorium na koszt ZUS? Chociaż w świadomości niektórych funkcjonuje pogląd, że graniczy to niemal z cudem, to jednak sam Zakład przekonuje, że tak wcale nie jest. Oczekiwanie na wyjazd ma trwać krócej niż w przypadku NFZ, ale warto pamiętać, że możliwość ta jest zarezerwowana w pierwszej kolejności dla tych osób, które po turnusie rehabilitacyjnym będą miały duże szanse na odzyskanie zdolności do pracy.

- Gdy jesteśmy na chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub mamy przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, a pobyt w uzdrowisku daje nam szanse na powrót do pracy, warto pomyśleć o takiej kuracji. Wcale nie musimy korzystać z wymienionych świadczeń bo wystarczy, że jesteśmy ubezpieczeni w ZUS i dokuczają nam dolegliwości uniemożliwiające aktywne wykonywanie swojego zawodu – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Ostateczna decyzja o tym czy należy na się rehabilitacja należy do lekarza orzecznika ZUS, jeśli jest ona pozytywna możemy zacząć pakować walizki gdyż na wyjazd z zusowskim skierowaniem czeka się bardzo krótko – dodaje Kowalska-Matis.

- Trzeba jednak pamiętać, ze rehabilitowanie się na koszt ZUS to nie jest oferta dla każdego. My nie wysyłamy do sanatorium na pobyt rekreacyjny tylko czysto leczniczy, po którym możemy wrócić do pracy a to oznacza, ze emeryci o taki wyjazd starać się nie mogą – wyjaśnia rzeczniczka.

Oddział ZUS we Wrocławiu w pierwszym półroczu wydał 524 skierowania na rehabilitację ambulatoryjną dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i chorób serca. Na wyjazd do sanatorium czeka się maksymalnie 4 miesiące. W I półroczu 2019 r. 787 Wrocławian dostało skierowanie od ZUS. W tym 55 osób rehabilitowało narząd głosu, 39 pań po chorobie nowotworowej gruczołu piersiowego, 70 skierowań orzecznicy przyznali pacjentom z chorobami układu krążenia, 24 na schorzenia psychosomatyczne oraz 15 układu oddechowego. Tradycyjnie najwięcej osób, bo aż 584 wyjechało do sanatoriów rehabilitować schorzenia narządu ruchu. Dwie osoby rehabilitowały urazy doznane w czasie wypadków.

Jak dostać skierowanie?

Liczba osób, które korzystają z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS systematycznie rośnie. W 2018 roku skorzystało z niej ponad 90,5 tys. osób, z których większość, bo aż 76,7 tys. cierpiała na schorzenia narządu ruchu. W dalszej kolejności rehabilitacja dotyczyła schorzeń układu krążenia (5,2 tys.) i problemów psychosomatycznych (blisko 3 tys.). Co niezwykle istotne, to fakt, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Już blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do aktywności zawodowej. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 proc. ZUS zakończył pilotaż stacjonarnej wczesnej rehabilitacji powypadkowej dla osób, które w wyniku wypadku doznały urazu narządu ruchu, np. złamały rękę, zerwały ścięgno czy doznały urazu kręgosłupa. Dzięki szybkiemu skierowaniu na wczesną rehabilitację powypadkową osoba poszkodowana może uniknąć groźnych powikłań i nieodwracalnych zmian chorobowych. Aż 83 proc. osób, które wzięły udział w programie pilotażowym, wróciło do sprawności. Dlatego od listopada 2018 roku program wczesnej rehabilitacji powypadkowej został na stałe wprowadzony do programów rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS.

W I półroczu bieżącego roku, w ramach prewencji rentowej, lekarze orzecznicy z Dolnego Śląska skierowali na rehabilitację leczniczą 3233 osoby, w tym we Wrocławiu 1311, w Wałbrzychu 1291 i Legnicy 631.Z tego rodzaju rozwiązania, w warunkach ambulatoryjnych bądź sanatoryjnych, mogą skorzystać wszyscy, którym wskutek choroby grozi długotrwała niezdolność do pracy. Co jednak istotne, jest ona przeznaczona dla osób, które rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.Po wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą można zgłosić się do każdego, posiadającego prawo wykonywania zawodu, lekarza, również tego, który prowadzi prywatną praktykę. Forma dokumentu jest dowolna. Nie ma także przeszkód, aby lekarz wypełnił go przy okazji wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA na PUE ZUS i przesłał do Zakładu drogą elektroniczną.Dokument może być sporządzony w dowolnej formie. Może wypełnić go również lekarz w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i przesłać on-line.Po pozytywnym orzeczeniu otrzymujemy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą bezpośrednio w Oddziale ZUS lub pocztą. Zawiera ono termin leczenia, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu sanatoryjnego w ośrodku. Kuracja trwa 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest pacjentowi karta informacyjna zawierająca szczegółowy opis przebiegu leczenia oraz opinię o stanie zdrowia w perspektywie powrotu do pracy. Taki wyjazd czy też leczenie na miejscu nic nie kosztuje. To ZUS ponosi całkowity koszt łącznie z opłatą za zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd z miejsca zamieszkania i powrót z kurortu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, często w bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Wśród schorzeń kwalifikujących do skorzystania z bezpłatnego sanatorium są choroby narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatyczne choroby układu oddechowego, narządu głosu - dedykowana osobom zawodowo posługującym się głosem, po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego jak również schorzenia narządu ruchu po wypadkach. Warto wiedzieć, że nie musi być to wypadek przy pracy.Jeśli lekarz pierwszego kontaktu, bądź jakikolwiek inny lekarz wykrywa schorzenie, które przeszkadza w wykonywaniu zawodu, lub może do tego w niedługim czasie do niego doprowadzić, może wysłać swojego pacjenta na rehabilitację leczniczą prowadzoną przez ZUS. Podczas wystawiania e-ZLA system sam podpowiada lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na leczenie w sanatorium ZUS. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie schorzenia należy złożyć w ZUS., Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji taki pacjent może szykować się do wyjazdu do sanatorium. Do takiej osoby wysyłane jest zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać, jak już wyżej wspomniano na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, ale o konieczności przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej pacjent może dowiedzieć się także w ZUS od lekarza orzecznika podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego i podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.