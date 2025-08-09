Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Sezon wyjazdowy wciąż w pełni, część z nas już wróciła z wakacji. Nie czujemy się jednak wypoczęci, a wręcz przeciwnie. Dodatkowo wizja czekania prawie rok na kolejny długi urlop demotywuje nas. Jak poradzić sobie z tym problemem, nauczyć się wypoczywać efektywnie i dbać o to, aby nie dopadło nas przemęczenie czy chandra, pomimo odbytego urlopu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest pourlopowa chandra i jakie są jej typowe objawy, takie jak zmęczenie, brak motywacji i stres.

Dlaczego nie zawsze wyjazd na urlop gwarantuje efektywny odpoczynek i regenerację sił.

Jakie błędy popełniamy w trakcie wakacji – np. nadmiar alkoholu, myślenie o pracy, nieodpowiedni rytm snu.

Praktyczne wskazówki trenera mentalnego Damiana Abramowicza dotyczące planowania urlopu, stawiania granic oraz roli krótszych wyjazdów dla zdrowia psychicznego.

Zmęczeni, przebodźcowani, zestresowani nawet na wakacjach

Uważam, że temat jest obecnie bardzo ważny, bo coraz więcej mówi się w przestrzeni publicznej o jakości odpoczynku, że to także jest istotne. Nie wystarczy wyjechać gdzieś, aby wszystko się magicznie zmieniło. Chandra pourlopowa to zjawisko, które jest realne, które często występuje i szczególnie dotyczy osób, które żyją na pełnych obrotach z mnóstwem obowiązków, które czekają cały rok na te jedyne wymarzone wakacje.



Objawy to nadmierne zmęczenie, brak motywacji do pracy, wręcz frustracja, odwlekanie wykonywania obowiązków, złe samopoczucie, smutek. Także myślenie pod koniec urlopu, że już za chwilę musimy wracać i znowu czeka nas rok intensywnej pracy, potrafi odebrać radość. Czujemy stres, jesteśmy nerwowi, rozkojarzeni – tłumaczy Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec.

Urlop to nie jest nagroda za rok pracy

Polacy dopiero są na drodze do takiego well-beingu, zadbania o siebie. Uważam, że nas po prostu nie nauczono odpoczywać, nie umiemy też odpuszczać. Na pewno nie potrafią tego Millenialsi i starsze pokolenia. Często na urlopie mamy albo długą listę miejsc zobaczenia, albo zdjęć do wrzucenia, albo ciągle myślimy o pracy. Zabieramy ze sobą laptopa, odbieramy służbowe telefony. Niestety, trzeba też powiedzieć sobie wprost, że nie pomaga w odpoczywaniu nadmiar alkoholu, częste wyjazdy typu All inclusive, przejadanie się, nieregularny sen. To wszystko sprawia, że wracamy z urlopu bardziej zmęczeni, niż na niego pojechaliśmy. – tłumaczy ekspert



- Bywa też, że doskwiera nam poczucie winy, że w ogóle odpoczywamy. Myślimy, że nie zasługujemy na urlop lub nas na niego po prostu nie stać. Bombardujemy się bardzo dużą ilością niepotrzebnych myśli i one odbierają nam radość z odpoczywania. Także traktowanie urlopu jako nagrody za rok ciężkiej pracy, to duży błąd. Urlop powinien być naturalnym elementem dbania o siebie, wypoczynek musi iść w równowadze z pracą, balans powinien być tu zachowany.

Jak uniknąć pourlopowego spadku nastroju?

Oczywiście w przypadku zarządzania czasem prywatnym i zawodowym musimy znaleźć czas na obie te sfery życia. Gdy nie potrafimy zrobić tego sami, sięgnijmy po porady trenerów mentalnych. Sprawdźmy, jak to robią inni. Ja osobiście również byłem kiedyś w takim miejscu, że odpoczynek nie wchodził w grę. Obecnie wiem już co mi pomaga, a jest to np. planowanie kolejnego, nawet krótkiego wyjazdu, na którym mogę się skupić, czekać na niego.



Polecam city breaki poza sezonem, gdy ceny są bardzo korzystne, Polacy coraz częściej z tego korzystają. Nawet weekendowy wyjazd poza miasto zrobi swoje. Nie musi być drogo, wręcz ja szczycę się znajdywaniem wspaniałych okazji biletowych. Jedyną zasadą jest zostawienie pracy w pracy. Musimy nauczyć się stawiać granice i odpuszczać. Świat się naprawdę nie zawali, gdy przez kilka dni nie zajrzycie na maila podczas urlopu – radzi Damian Abramowicz.