eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaPourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

2025-08-09 00:02

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach? © wygenerowane przez AI

Sezon wyjazdowy wciąż w pełni, część z nas już wróciła z wakacji. Nie czujemy się jednak wypoczęci, a wręcz przeciwnie. Dodatkowo wizja czekania prawie rok na kolejny długi urlop demotywuje nas. Jak poradzić sobie z tym problemem, nauczyć się wypoczywać efektywnie i dbać o to, aby nie dopadło nas przemęczenie czy chandra, pomimo odbytego urlopu?

Przeczytaj także: Zmęczenie po wakacjach - jak uniknąć pułapek i błędów urlopowych?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest pourlopowa chandra i jakie są jej typowe objawy, takie jak zmęczenie, brak motywacji i stres.
  • Dlaczego nie zawsze wyjazd na urlop gwarantuje efektywny odpoczynek i regenerację sił.
  • Jakie błędy popełniamy w trakcie wakacji – np. nadmiar alkoholu, myślenie o pracy, nieodpowiedni rytm snu.
  • Praktyczne wskazówki trenera mentalnego Damiana Abramowicza dotyczące planowania urlopu, stawiania granic oraz roli krótszych wyjazdów dla zdrowia psychicznego.

Zmęczeni, przebodźcowani, zestresowani nawet na wakacjach


Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej (Eurostat 2024). Mamy wciąż także duży problem z work-life balance, który jest nam trudno osiągnąć. To prowadzi oczywiście do przemęczenia a nawet problemów natury psychicznej.

Jednocześnie nie potrafimy odpoczywać, odpuścić, wyłączyć się całkowicie z pracy. Sprawdzamy maile na plaży, reagujemy. Pojawia się także zjawisko chandry pourlopowej, czyli obniżonego nastroju po powrocie z wyjazdu. Jakie są tego objawy?
Uważam, że temat jest obecnie bardzo ważny, bo coraz więcej mówi się w przestrzeni publicznej o jakości odpoczynku, że to także jest istotne. Nie wystarczy wyjechać gdzieś, aby wszystko się magicznie zmieniło. Chandra pourlopowa to zjawisko, które jest realne, które często występuje i szczególnie dotyczy osób, które żyją na pełnych obrotach z mnóstwem obowiązków, które czekają cały rok na te jedyne wymarzone wakacje.

Objawy to nadmierne zmęczenie, brak motywacji do pracy, wręcz frustracja, odwlekanie wykonywania obowiązków, złe samopoczucie, smutek. Także myślenie pod koniec urlopu, że już za chwilę musimy wracać i znowu czeka nas rok intensywnej pracy, potrafi odebrać radość. Czujemy stres, jesteśmy nerwowi, rozkojarzeni – tłumaczy Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec.

Dodatkowo dochodzą nam wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące przygotowania do urlopu, następnie na wyjeździe musimy zająć się organizacją, być może dziećmi. To także generuje stres, kłótnie, co również nie sprzyja relaksowi, a na tym powinien polegać urlop.

Urlop to nie jest nagroda za rok pracy


Na co dzień nakładamy na siebie mnóstwo obowiązków, od rana do nocy zapełniając nasz kalendarz. Nie ma tak czasu na przerwę, nudę, reset. Podobnie robimy na wakacjach. W efekcie cały rok jest zaaranżowany, tylko nie ma tam miejsca na prawdziwy odpoczynek.
Polacy dopiero są na drodze do takiego well-beingu, zadbania o siebie. Uważam, że nas po prostu nie nauczono odpoczywać, nie umiemy też odpuszczać. Na pewno nie potrafią tego Millenialsi i starsze pokolenia. Często na urlopie mamy albo długą listę miejsc zobaczenia, albo zdjęć do wrzucenia, albo ciągle myślimy o pracy. Zabieramy ze sobą laptopa, odbieramy służbowe telefony. Niestety, trzeba też powiedzieć sobie wprost, że nie pomaga w odpoczywaniu nadmiar alkoholu, częste wyjazdy typu All inclusive, przejadanie się, nieregularny sen. To wszystko sprawia, że wracamy z urlopu bardziej zmęczeni, niż na niego pojechaliśmy. – tłumaczy ekspert

- Bywa też, że doskwiera nam poczucie winy, że w ogóle odpoczywamy. Myślimy, że nie zasługujemy na urlop lub nas na niego po prostu nie stać. Bombardujemy się bardzo dużą ilością niepotrzebnych myśli i one odbierają nam radość z odpoczywania. Także traktowanie urlopu jako nagrody za rok ciężkiej pracy, to duży błąd. Urlop powinien być naturalnym elementem dbania o siebie, wypoczynek musi iść w równowadze z pracą, balans powinien być tu zachowany.

Jak uniknąć pourlopowego spadku nastroju?


W przypadku pourlopowej chandry należy bardzo uważnie obserwować, czy objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni, wówczas warto zwrócić się do specjalisty. Można podjąć także szereg działań w ciągu roku, które pomogą nam zarządzić czasem, znaleźć czas na odpoczynek i wyzbyć się myślenia, że zasługujemy tylko na jeden wyjazd w roku.
Oczywiście w przypadku zarządzania czasem prywatnym i zawodowym musimy znaleźć czas na obie te sfery życia. Gdy nie potrafimy zrobić tego sami, sięgnijmy po porady trenerów mentalnych. Sprawdźmy, jak to robią inni. Ja osobiście również byłem kiedyś w takim miejscu, że odpoczynek nie wchodził w grę. Obecnie wiem już co mi pomaga, a jest to np. planowanie kolejnego, nawet krótkiego wyjazdu, na którym mogę się skupić, czekać na niego.

Polecam city breaki poza sezonem, gdy ceny są bardzo korzystne, Polacy coraz częściej z tego korzystają. Nawet weekendowy wyjazd poza miasto zrobi swoje. Nie musi być drogo, wręcz ja szczycę się znajdywaniem wspaniałych okazji biletowych. Jedyną zasadą jest zostawienie pracy w pracy. Musimy nauczyć się stawiać granice i odpuszczać. Świat się naprawdę nie zawali, gdy przez kilka dni nie zajrzycie na maila podczas urlopu – radzi Damian Abramowicz.

Dobre przygotowanie do urlopu, czyli wydelegowanie zadań, znalezienie zastępstwa, zamknięcie najważniejszych spraw także bardzo pomoże w odpoczynku bez dodatkowego stresu. Już na urlopie pozwólmy sobie na relaks, mądrze korzystajmy z dobrodziejstw All Inclusive i zamieńmy telefon na książkę, aby jak najmniej korzystać z social mediów. To wszystko sprawi, że odpoczynek będzie realny, a po powrocie faktycznie nie dopadnie nas spadek formy i pourlopowa chandra.


Damian Abramowicz – mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec, doświadczony przedsiębiorca. Zawodowo pomaga firmom i doradza biznesowo. Współtworzy projekty Kuna System i Happy Business. Działa na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży i dorosłych. Prywatnie pasjonuje się podróżami oraz skokami ze spadochronem, których wykonał ponad 400.

Przeczytaj także: Jak zadbać o siebie po urlopie, aby uniknąć przemęczenia i wypalenia zawodowego Jak zadbać o siebie po urlopie, aby uniknąć przemęczenia i wypalenia zawodowego

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: chandra, work-life balance, chroniczne zmęczenie, wyczerpanie emocjonalne, zmęczenie, stres, odpoczynek, wakacje, urlop, planowanie urlopu, wyjazd na wakacje, powrót do pracy, wellbeing

Przeczytaj także

Czym jest chroniczne zmęczenie i jak z nim walczyć?

Czym jest chroniczne zmęczenie i jak z nim walczyć?

Wypalenie zawodowe a urlop - czy wakacje są bodźcem do zmian?

Wypalenie zawodowe a urlop - czy wakacje są bodźcem do zmian?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w wakacje?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w wakacje?

Wakacje 2023: jakie ceny w Polsce i za granicą?

Wakacje 2023: jakie ceny w Polsce i za granicą?

Jakie plany Polaków na wakacje 2023?

Jakie plany Polaków na wakacje 2023?

Wakacje w Polsce czy nie? Jest odpowiedź, gdzie taniej

Wakacje w Polsce czy nie? Jest odpowiedź, gdzie taniej

Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Urlop wypoczynkowy nie dla każdego?

Urlop wypoczynkowy nie dla każdego?

Polscy przedsiębiorcy a plany wakacyjne

Polscy przedsiębiorcy a plany wakacyjne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2025 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2025 r. mieszkańcy największych miast?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2020

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2020

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy 4-dniowy tydzień pracy to recepta na pracoholizm?

Czy 4-dniowy tydzień pracy to recepta na pracoholizm?

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Presja podaży na ropie rośnie

Presja podaży na ropie rośnie

Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

4 podstawowe prawa pasażera kolei w UE – co warto wiedzieć przed podróżą?

4 podstawowe prawa pasażera kolei w UE – co warto wiedzieć przed podróżą?

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: