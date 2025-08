Zasiłek macierzyński i pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka

Osiem tygodniu urlopu macierzyńskiego i zasiłek pogrzebowy ze zmianami od 6 sierpnia. Dzisiaj weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie tylko zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.

Jakie zmiany weszły w życie 6 sierpnia 2025 roku dotyczące zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu martwego dziecka.

Na jakich zasadach można teraz uzyskać zasiłek macierzyński i pogrzebowy, w tym na podstawie jakich dokumentów.

Kto może skorzystać z nowych przepisów – zarówno pracownice, jak i kobiety prowadzące działalność gospodarczą.

Jak zmiany mają uprościć procedurę przyznawania świadczeń i jakie rozporządzenie je reguluje.

Zasiłek macierzyński gdy dziecko urodzi się martwe

Zasiłek macierzyński jest przyznawany na takich samych zasadach zarówno ubezpieczonej kobiecie, która jest pracownicą, jak i tej, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Dokument ten będzie dla nas stanowił podstawę do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego lub pogrzebowego w przypadku gdy nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu – dodaje Kowalska-Matis.

Zmiana w zasiłku pogrzebowym

Dotychczas było tak, że jeżeli nie został sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, kobiety po stracie ciąży nie mogły skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego ani do zasiłku pogrzebowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jeżeli dziecko urodzi się martwe, ubezpieczonej matce przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie.Rzeczniczka wyjaśnia, że zaświadczenie o martwym urodzeniu powinno zostać wystawione na podstawie dokumentacji medycznej przez lekarza, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii albo przez położną.Nowe przepisy dotyczą również zasiłku pogrzebowego. W sytuacji gdy dziecko urodzi się martwe, ale nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, dokumentem, który wystarczy do tego, by ubiegać się o zasiłek pogrzebowy , będzie karta zgonu lub zaświadczenie od lekarza bądź położnej.Według rzeczniczki, rozporządzenia wprowadzają zmiany w tym zakresie, umożliwiając uzyskanie tych świadczeń na podstawie zaświadczenia, które będą wystawiane na podstawie dokumentacji medycznej.Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. poz. 968).Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. poz. 969).