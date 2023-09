Student na freelance - czyli jak zarobić i zdobyć cenne doświadczenie

Studiowanie stanowi finansowe wyzwanie dla większości młodych ludzi. Według Warszawskiego Instytutu Bankowości polski student wydaje miesięcznie na swoje utrzymanie 3867,06 zł. Nic więc dziwnego, że studenci często zmuszeni są do podjęcia pracy. Jednak doświadczenie w sklepie czy gastronomi niekoniecznie będzie przydatne w budowaniu umiejętności do pracy w wyuczonym zawodzie. Inaczej przedstawia się kwestia freelancingu. Jak zacząć, by zdobyć cenne doświadczenie, a jednocześnie zarobić?

Przeczytaj także: Freelancerzy podnoszą stawki

Jak zostać freelancerem?

Osoby, które myślą o staniu się freelancerami, w pierwszej kolejności powinny przygotować dobre portfolio. Później można zacząć szukać klientów. Najłatwiej wejść na jeden ze specjalnych portali, które oferują zlecenia dla wolnych strzelców z różnych branż i tam wyszukać interesującą ofertę. Dobrym sposobem jest także skorzystanie z social mediów oraz poinformowanie znajomych o świadczonych przez siebie usługach. Na początku znalezienie klientów może być bardziej czasochłonne, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość, jednak z czasem, gdy nabierzemy doświadczenia, a nasze portfolio będzie rozbudowane i atrakcyjne dla zleceniodawców, stanie się to dużo łatwiejsze – radzi Bartosz Król, Business Developement Manager w Useme, platformie usprawniającej rozliczenie na linii klient-freelancer.

Zarobki freelancerów

Każdy, kto zastanawia się nad pracą wolnego strzelca, powinien rozważyć wszystkie wady i zalety oraz przygotować się na to, że początki bywają trudne. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu i wytrwałości – warto obrać tę ścieżkę, gdyż coraz więcej firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych chętnie podejmuje współpracę z freelancerami, a zarobki specjalistów nieustannie rosną – podsumowuje radzi Bartosz Król, Business Developement Manager w Useme.

Osoby, które kontynuują naukę na studiach wyższych, często podejmują pracę, by zacząć budować swoją karierę zawodową lub po prostu sobie dorobić. Jednak, jak wskazuje tegoroczny raport „Portfel Studenta” – opracowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich – młodzi ludzie mają ograniczone możliwości łączenia studiów ze sferą zawodową. Co więcej, perspektywy rynku pracy oraz warunki zatrudnienia i poziom wynagrodzeń studenci oceniają raczej źle – 31 proc. lub bardzo źle – 12 proc [1]. Wielu żaków zaczyna pracować w gastronomii czy handlu, jednak dużo lepszym pomysłem jest freelancing, dzięki któremu student może zdobyć cenne doświadczenie i budować portfolio, które zaprocentuje w przyszłości.Freelancer, określany też wolnym strzelcem, to osoba niepracująca na etacie, która nie zawiera umowy o pracę z jednym przedsiębiorstwem, tylko może współpracować z wieloma firmami. Sama poszukuje klientów, od których otrzymuje zlecenia, a po ich realizacji dostaje ustalone wcześniej wynagrodzenie. Freelancerem może być m.in.: copywriter, tłumacz, grafik komputerowy, fotograf, programista czy specjalista SEO.Freelancing jest dobrym pomysłem nie tylko dla osób rozpoczynających karierę zawodową, ale również dla tych, które kontynuują naukę na studiach wyższych. To też doskonała lekcja dyscypliny i zarządzania czasem, a także sposób na monetyzowanie hobby. Zarobki freelancera nie są stałe ani ściśle określone, a wpływ na nie ma wiele czynników m.in. doświadczenie, umiejętności, wykształcenie oraz wypracowanie sobie odpowiedniej renomy, która pozwoli na przyciągnięcie do siebie znaczących klientów.Według raportu Useme z 2022 roku miesięczne zarobki wolnych strzelców zależą przede wszystkim od tego, jak traktują oni freelancing. Wśród specjalistów, którzy zarabiają w przedziale między 1000 zł a 2000 zł netto dominują ci, którzy traktują pracę zdalną jako dodatkowe źródło dochodu. Z kolei dla podwykonawców notujących przychody pomiędzy 3000 zł a 5000 zł netto oraz powyżej 5000 zł pozyskiwanie i realizacja zleceń to główny lub jedyny zarobek [2].Przypisy:[1] Raport, Portfel studenta 2023, https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Portfel-Studenta-2023[2] Raport“Freelancing w Polsce: zarobki, inflacja i pokolenie Y na rynku pracy” opracowany przez Useme.com w maju 2022 roku, na próbie 1132 polskich freelancerów.