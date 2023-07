Średnie stawki polskich freelancerów wzrosły w ciągu roku o blisko 25 proc. - wynika z danych Useme. W których branżach stawki freelancerów wzrosły najbardziej w I połowie 2023 roku?

Już po raz kolejny dzielimy się danymi dotyczącymi średnich stawek z umów realizowanych przez Useme. Prezentowane kwoty jasno pokazują, że sytuacja gospodarcza oraz wzrost popularności współpracy z freelancerami wpływają na popyt i cenę za świadczone przez nich usługi – komentuje Przemysław Głośny, CEO Useme.

Największe wzrosty w kategorii multimedia i fotografia

A co z najpopularniejszymi branżami?

Nierówności w branży IT

Wzrost stawek w większości branż polskiego freelancingu pokazuje, że niezależni specjaliści, zwłaszcza Ci z dużym doświadczeniem w swoich profesjach nie mogą narzekać na zarobki. Średni wzrost wynagrodzeń freelancerów o 25 proc. rok/rok daje ciekawy kontrast w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Według danych GUS w czerwcu br. wzrosło ono o ponad połowę mniej, czyli 11,9 proc. rok/rok1. – podsumowuje Przemysław Głośny, CEO Useme. – Oczywiście wysokość stawek freelancerów w dużej mierze uzależniona jest od charakteru konkretnej profesji, a specjaliści realizujący zlecenia w takich branżach jak copywriting, tłumaczenia social media czy SEO są w stanie podjąć miesięcznie więcej prac niż np. programiści – dodaje ekspert.

Useme, platforma upraszczająca rozliczenie na linii klient-freelancer, po raz kolejny podzieliła się średnimi wysokościami stawek za zlecenia w najpopularniejszych wśród niezależnych specjalistów profesjach. Zaprezentowane w najnowszym raporcie dane pokazują, że mimo wysokiej inflacji, freelancerzy nie mogą narzekać na swoje zarobki, a ich wzrost w czerwcu 2023 r. wyniósł o niemal 25 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku wcześniej.W kategorii animacja możemy zaobserwować największą zmianę w wysokości średnich stawek za zlecenie. Wzrosły one aż o 95 proc. i w czerwcu 2023 roku wyniosły 3194 zł w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Duże wzrosty dotyczyły również freelancerów zajmujących się wideo oraz fotografią. Ich wynagrodzenia wzrosły kolejno o 40 proc. (2281 zł) i 37 proc. (2058 zł).Z kolei niezależni specjaliści realizujący zlecenia w kategorii architektura – zarówno projekty aranżacji wnętrz, jak i rendery 3d przedmiotów oraz wizualizacje – mieli stawki wyższe o 29 proc. (3348 zł), natomiast graficy mogli liczyć na zarobki rzędu 1615 zł za zlecenie (wzrost o prawie 15 proc.).Copywriting, czyli pisanie tekstów na zamówienie niezmiennie znajduje się w czołówce najpopularniejszych branż freelancingu. Stawki niezależnych specjalistów w tej kategorii wzrosły prawie o 25 proc. rok/rok, choć średnia wartość zlecenia była najniższa wśród wszystkich branż uwzględnionych przez Index Useme – 1159 zł. Jednak warto mieć na uwadze, że twórcy tekstów mają zazwyczaj więcej umów o niższej wartości. Dotyczy to również tłumaczy, choć w przeciwieństwie do cen usług copywriterów ich wynagrodzenia wzrosły o 15 proc. i czerwcu 2023 średnio wynosiły 1563 zł.Kolejnymi popularnymi wśród wolnych strzelców branżami są SEO, czyli optymalizacja stron internetowych oraz social media – prowadzenie i moderacja profili w mediach społecznościowych czy realizowanie kampanii reklamowych. Freelancerzy specjalizujący się we wskazanych działaniach podnieśli stawki o 20 proc. rok/rok i mogli liczyć na średnie zarobki w wysokości prawie 1777 zł za zlecenie. Freelancerzy świadczący usługi związane z szeroko rozumianym IT , czyli programiści, twórcy aplikacji mobilnych, platform e-commerce czy ci zajmujący się budowaniem stron, a także ich modernizacją oraz specjaliści realizujący pozostałe działania IT np. testujący oprogramowanie, to najbardziej zróżnicowana grupa, jeżeli chodzi o zmiany w wysokości stawek za zlecenia w okresie czerwiec 2022 – czerwiec 2023.W tej kategorii największy, blisko 27-procentowy wzrost odnotowali freelancerzy podejmujący zlecenia w kategorii “Inne usługi IT” a ich średnia stawka za zlecenie w czerwcu br. wyniosła 2463 zł. Następnie znaleźli się specjaliści zajmujący się budowaniem i modernizacją stron www z 20-procentowym wzrostem wynagrodzenia – 1876 zł. Z kolei najmniej swoje stawki podnieśli twórcy aplikacji mobilnych – blisko 2,5 proc. rok/rok, mimo to, ich średnia stawka za zlecenie wyniosła aż 6048 zł.Jedynymi kategoriami, w których stawki zmalały w porównaniu do czerwca 2022 roku, były programowanie oraz tworzenie sklepów internetowych. Zmiany w wysokości średnich wartości zlecenia były niewielkie i wynosiły kolejno -3 proc. (3181 zł) i -0,5 proc. (1684 zł).