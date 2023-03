Mama przebywająca na urlopie macierzyńskim może go przerwać, jeśli ona lub dziecko wymagają opieki szpitalnej - zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile przysługuje urlopu macierzyńskiego?

Kiedy można przerwać urlop macierzyński?

Kiedy tata może przejąć opiekę nad dzieckiem?



Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla mamy. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach tata może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. Mama może już po 14 tygodniach po porodzie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wcześniej wrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.

Urlop macierzyński można przerwać Jeśli mama lub dziecko wymagają leczenia szpitalnego, urlop macierzyński można przerwać.

W tym czasie może wrócić do pracy lub jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, które jest w szpitalu, skorzystać z zasiłku opiekuńczego – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Resztę zasiłku macierzyńskiego mama może wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala – dodaje.

WAŻNE!



Rzeczniczka zastrzega, że zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie wynosi tylko 2,45 proc. podstawy wymiaru - przypomina rzeczniczka.

W takiej sytuacji pozostałą część urlopu może przejąć ojciec dziecka , pod warunkiem, że mama wykorzystała już 8 tygodni urlopu. Oczywiście z pozostałej część tego urlopu mama może skorzystać później, już po wyjściu przez siebie lub dziecko ze szpitala.Mama, która ma ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe dla umów o pracę, ale dobrowolne przy prowadzeniu działalności) może liczyć na płatny zasiłek macierzyński. Jego długość zależy od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie dzieci. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka to 52 tygodnie, na które składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.Według rzeczniczki, jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej, mama może swój urlop macierzyński przerwać na czas hospitalizacji dziecka, pod warunkiem, że już wykorzystała go wcześniej w wymiarze, co najmniej 8 tygodni od dnia porodu.Przy czym łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez rodziców dziecka nie może przekraczać wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego przepisami Kodeksu pracy.Również w sytuacji, gdy to mama dziecka wymaga opieki szpitalnej i jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, może przerwać macierzyński. Jest to możliwe, pod warunkiem, że wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego i o wypłatę zasiłku wystąpi ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.