Pierwsza praca w Szwajcarii? Sprawdź, jak się ubezpieczyć!

Planujesz rozpocząć życie i pracę w Szwajcarii? Koniecznie sprawdź, jakie formalności czekają Cię po przyjeździe na miejsce. Do najważniejszych z nich należy wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz się, kiedy trzeba to zrobić, jak wybrać Krankenkasse i podpisać umowę, a także ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii.

Przeczytaj także: Praca sezonowa za granicą: jakie ubezpieczenie kupić?

Podjęcie pracy w Szwajcarii – co musisz wiedzieć?

zameldować się w miejscowym urzędzie gminy,

uzyskać pozwolenie na pobyt w urzędzie imigracyjnym (będzie to tzw. permit L lub B),

wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Od EKUZ do Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego

Gdzie i jakich formalności musisz dopełnić?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki model ubezpieczenia możesz wybrać i ile to kosztuje? Każdy ubezpieczony musi dopłacać do usług medycznych. Wybór dotyczy wysokości udziału własnego w kosztach – jest to tzw. franszyza, którą należy określić w umowie z ubezpieczycielem. Minimalna wynosi 300 CHF, maksymalna 2500 CHF. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jaki model ubezpieczenia możesz wybrać i ile to kosztuje?

model standardowy – zapewnia możliwość skorzystania z pomocy dowolnego specjalisty,

lekarz domowy – w tym przypadku z każdym problemem najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego,

praktyka lekarska HMO – polega na korzystaniu z usług lekarzy dostępnych w wybranej przychodni.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to Twoje bezpieczeństwo!

O ile znalezienie pracy w Szwajcarii przy posiadaniu odpowiednich kwalifikacji nie powinno stanowić problemu, o tyle trudności pojawiają się, gdy trzeba dopełnić wszystkich formalności związanych z jej legalnym rozpoczęciem. Praca czasowa do 3 miesięcy nie wymaga zdobycia pozwolenia na pobyt, jeśli po tym okresie pracownik wyjedzie ze Szwajcarii. Obowiązkowe jest tylko opłacanie ubezpieczenia wypadkowego przez pracodawcę.Jeżeli jest to trzymiesięczny okres próbny, następnie przedłużany, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i, co ważne, składki zostaną wówczas naliczone wstecz, od daty z pierwszego kontraktu. Co natomiast, jeśli pracownik z góry wie, że okres zatrudnienia będzie dłuższy? Wówczas zaraz po przybyciu należy:Jeśli chodzi o ten ostatni obowiązek, jego dopełnienie nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać.Na początku warto wyjaśnić, że przez pierwsze 3 miesiące pobytu w Szwajcarii możesz korzystać z polskiego ubezpieczenia NFZ. Niezbędna jest do tego jednak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – Szwajcaria uznaje ją na podobnych zasadach jak kraje UE. EKUZ pozwoli Ci jednak na skorzystanie z pomocy medycznej wyłącznie w nagłych przypadkach.Niedopełnienie tego obowiązku w terminie może spowodować, że umowa zostanie automatycznie zawarta z dowolnym ubezpieczycielem i według narzuconych z góry warunków.Należy podkreślić, że w Szwajcarii obligatoryjne jest podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, zwane Grundversicherung, a także ubezpieczenie wypadkowe (Unfalldeckung), o ile nie pokrywa go pracodawca. Zawarcie stosownej umowy z ubezpieczycielem leży w gestii imigranta. Można to załatwić online, jednak konieczna jest znajomość języka, który jest potrzebny choćby do tego, by porównać oferty, a także prawidłowo wypełnić formularze.Do zawarcia umowy niezbędne jest posiadanie meldunku oraz pozwolenia na pobyt. Tutaj może pojawić się pewna trudność, ponieważ na samo zezwolenie trzeba czekać czasami kilka tygodni. O tym, jak uniknąć takich komplikacji, dowiesz się więcej z poradnika Pierwsza praca w Szwajcarii – kiedy się ubezpieczyć Każdy ubezpieczony musi bowiem dopłacać do usług medycznych. Wybór dotyczy wysokości udziału własnego w kosztach – jest to tzw. franszyza, którą należy określić w umowie z ubezpieczycielem. Minimalna wynosi 300 CHF, maksymalna 2500 CHF. Od udziału własnego zależy, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne. Przy wyższej franszyzie składki są niższe, a przy franczyzie niższej składki miesięcznie zaczynają rosnąć.Kłopot może sprawić też wybór modelu leczenia. Dostępnych jest kilka opcji, m.in.:Wyboru nie ułatwia fakt, że każda Krankenkasse proponuje nieco inne pakiety usług, które różnią się także ceną.Jeśli Twoim docelowym krajem zarobkowym jest Szwajcaria, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne powinny Cię interesować nie tylko z konieczności. Od tego, jaki wybierzesz pakiet, będą zależały kwoty składek, a także zakres usług medycznych, z jakich będziesz mógł korzystać. Aby nie popełnić błędu, możesz na miejscu skorzystać ze wsparcia specjalistów, np. firmy doradczej Ubezpieczenia Zdrowotne w Szwajcarii Agnieszka Sankowska, która pomoże Ci prawidłowo dopełnić wszystkich formalności oraz wybrać korzystną umowę ubezpieczeniową dopasowaną do Twoich potrzeb.