3 kroki do odkrycia i zarządzania talentem

Podczas pandemii jedni stracili zapał do pracy, a inni zaczęli zadawać sobie pytania: "Czy moja praca w ogóle ma sens?". "Możemy lepiej bawić się w swojej pracy. Aby tak się stało musimy odkryć swoje talenty i nauczyć się nimi zarządzać" - przekonuje Elżbieta Krokosz, autorka książki "Ty też to masz!", master coach z 20-letnim doświadczeniem i przedstawia proces składający się z trzech kroków, który pozwoli lepiej poznać siebie. Zaczynamy?

W czasie pandemii mogliśmy zaobserwować dwie postawy pracowników. Z jednej strony potrzebowali wsparcia psychicznego, więcej pozytywnej energii, z drugiej – wiele osób wykorzystało ten czas na zatrzymanie i zastanowienie się nad swoją drogą zawodową – czy zmierzam na ten szczyt, o jaki mi chodziło. Tak naprawdę obie grupy szukają tego samego: sensu, pasji i radości w swojej pracy. Aby to odnaleźć nie trzeba od razu rzucać dotychczasowego zajęcia, tylko najpierw przyjrzeć się swoim zasobom – twierdzi Elżbieta Krokosz, która napisała książkę w wyniku obserwacji marazmu, który towarzyszy wielu ludziom pracującym bez poczucia radości.

Czym jest talent?

Każdy ma swój talent czy talenty. Aby odkryć swój talent, zamiast porównywać się do innych porównujmy umiejętności, jakie mamy w sobie. Czyli talent to coś, co z listy wszystkiego, co potrafimy, do czego jesteśmy zdolni wypada najlepiej – dużo lepiej niż pozostałe zdolności – wyjaśnia autorka i dodaje – Według mojej definicji, talent to dar, z którym przychodzimy na świat i którego wykorzystanie daje nam poczucie szczęścia, a dzięki jego wykorzystaniu powodujemy, że świat staje się lepszy.

Dlaczego „musisz” a nie „możesz” odkryć swoje talenty?

Nie ma rozwoju bez dyskomfortu. Jeśli jest nam komfortowo, to powiem otwarcie – znaczy to tyle, że stoimy w miejscu. Proces odkrywania talentów, chociaż z pozoru wydaje się prosty, wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu oraz wejścia w głąb siebie. To podróż wymagająca, ale warta poświęcenia czasu i energii, po to, aby na końcu żyć odważnie

i prawdziwie – podsumowuje Elżbieta Krokosz.

3 kroki do odkrycia i zarządzania swoim talentem



1. Określ swoje talenty (nie mocne strony)

2. Określ swoje wartości

Nadajemy sens temu, co robimy wtedy, kiedy będziemy mieć poczucie, że robienie tego zaspokaja nasze najważniejsze wartości. Jeśli skupimy się wyłącznie na robieniu tego, co sprawia nam radość, to szybko odkryjemy, że to uczucie radości trwa krótko. Dopiero kiedy oprócz radości będziemy odczuwać też poczucie sensu, znajdziemy spełnienie w tym, co robimy zawodowo – wskazuje Elżbieta Krokosz.

3. Odkryj swoją misję (długofalową wizja na siebie)

Misja nadaje najwięcej spokoju, pewności swoich decyzji i rozszerza sposób patrzenia na możliwości, jakie mamy w kontekście odkrywania własnej drogi. Często uważa się, że misja jest czymś górnolotnym, jednak tak naprawdę jest czymś bardzo przyziemnym – wyjaśnia autorka.

Musi być inspirująca. Gdy czytamy spisaną na kartce naszą misję, to powinniśmy czuć taki przypływ energii, że od razu chce nam się ją realizować. Przede wszystkim misja musi być inspirująca dla nas, dla nikogo więcej. Musi oddawać, że jest to nasz wkład w ten świat. Dlatego misja musi bazować na tym darze, który dajemy innym i dzięki temu świat staje się lepszy. Musi być na tyle duża, aby dotyczyła całego naszego życia. To nie jest plan na kolejne pięć lat, tylko przekaz dla samego siebie, powód, dla którego żyjemy na tym świecie.

Odkrycie swoich talentów, na jakich chcesz budować, wartości, które chcesz honorować w życiu zawodowym i jaką masz misję i wizję na siebie jest fundamentem w budowaniu swojej drogi zawodowej pełnej radości i spełnienia. W ciągu 3, 5, 10 lat wiele może się zmienić, natomiast te fundamenty są stałe. Z kolei umiejętność zarządzania swoim własnym talentem polega na dopasowaniu tego do świata, w którym funkcjonujemy – podsumowuje Elżbieta Krokosz.

Wspinamy się na szczyt, poświęcamy życie na rozwój kariery, a potem się okazuje, że to nie o ten szczyt nam chodziło. Zaczyna się od braku zaangażowania i radości, aż wreszcie pojawia się wypalenie.Wiele osób wewnętrznie czuje, że chciałoby robić to, co lubią, znać swoją pasję, swoją drogę zawodową, ale nie potrafią szukać odpowiedzi na te pytania.Doskonałym sposobem na obudzenie energii ponownie, na zwiększenie zaangażowania swojego i ludzi w organizacjach jest powrót do pasji, do obudzenia tej pasji w sobie na nowo, do rozpalenia swojego wewnętrznego ognia.Sposobem na rozpalenie tego ognia jest umiejętność odkrycia, swoich talentów i wartości, które kiedy wykorzystujemy na co dzień stają się dla nas na nowo powodem do większej radości z życia. Psychologicznie stan, który pomaga odczuwać pasję nazywa się stanem „flow”, czyli przepływem. Twórcą tej koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi.Jest to stan pomiędzy stanem satysfakcji a euforią, w którym to w 100% poświęcamy się danej czynności, nie mając nawet świadomości upływającego czasu. Okazuje się, że szczęśliwy w pracy człowiek to ten, który właśnie jest w stanie wygenerować jak najwięcej takich momentów flow w swojej pracy.Co więcej – Elżbieta Krokosz obala mit, że na etacie i jeszcze do tego w „bezdusznej korporacji” nie można pracować z pasją. Praca z pasją, w oparciu o własne talenty, wartości jest możliwa bez względu na miejsce.– mówi autorka książki „Ty też to masz!”, w której przeprowadza przez proces odkrycia swoich talentów, aby robić to co się lubi i potrafi najlepiej.Zwykle za talent uważa się ponadprzeciętną umiejętność, która wyróżnia nas spośród innych. Obserwując znanych sportowców czy artystów, talent kojarzy się właśnie ze sportem, grą na instrumentach czy zdolnościami artystycznymi. Elżbieta Krokosz postrzega talent zdecydowanie inaczej:Według Elżbiety Krokosz kiedy wiemy, że musimy – podnosimy poziom oczekiwań wobec siebie. Ambitny cel, którym jest zrozumienie czego naprawdę chcemy od życia, aby potem ambitnie zacząć to realizować."Super byłoby wiedzieć, co chcę robić” sprawi, że pozostaniemy w strefie komfortu. Aby przenieść się do strefy rozwoju potrzebna jest zmiana postawy z „fajnie byłoby wiedzieć, co chcę robić” na „muszę odkryć swoją drogę i potem nią podążać”.Talent w kontekście zarządzania własnym talentem, odpowiada na pytanie: „Czego robienie daje mi poczucie radości?”. Może okazać się, że talent nie jest jeszcze naszą mocną stroną, ponieważ dotychczas nie było możliwości, aby go realizować, a w pracy wykonywaliśmy zadania, które zupełnie nas nie cieszyły.Ćwiczenia:W kolejnym kroku szukamy sposobu, jak nadać sens naszej pracy, gdyż idealne dla nas miejsce to takie, które nie tylko sprawia nam radość, ale i nadaje sens temu, co robimy. O sensie decydują wartości.Ćwiczenie:Kto nie chciałby wykonać prostego testu, który powie: „Proszę, to jest Twoja przyszłość i zawód, w którym najlepiej się zrealizujesz”? Niestety w życiu nie jest tak łatwo. Jak wskazuje w swojej książce „Ty też to masz!” Elżbieta Krokosz, chodzi o to, aby lepiej zrozumieć samego siebie i mieć świadomość, dlaczego akurat zawody z tego obszaru są dobre dla nas.Dobrze sformułowana misja musi spełniać trzy kryteria: