Jakie zarobki w Warszawie w 2020 roku?

W 2020 roku mediana wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 6 800 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 4 967 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 10 188 PLN brutto.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 2. Wynagrodzenia w Warszawie w firmach o różnym kapitale Pracownicy firm o zagranicznym kapitale mogli zarobić o nawet 2 000 PLN więcej niż pracownicy firm z rodzimym kapitałem. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Wynagrodzenia w Warszawie w firmach o różnej wielkości Pracownicy w Warszawie zarabiali najwięcej w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach w Warszawie Najwyższe płace spośród wybranych branż otrzymywali pracownicy zatrudnieni w bankowości (8 980 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 4. Mediany zarobków pracowników z różnym stażem pracy w Warszawie Najwyższe płace w Warszawie otrzymywali pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Mediana płac w samej Warszawie była wyższa o 600 PLN niż w całym województwie mazowieckim (6 200 PLN) i o 1 700 PLN wyższa niż mediana w całym kraju (5 100 PLN). Mężczyźni pracujący w stolicy zarabiali przeciętnie 7 600 PLN, a kobiety 6 000 PLN.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pracownicy firm o zagranicznym kapitale mogli zarobić o nawet 2 000 PLN więcej niż pracownicy firm z rodzimym kapitałem.Pracownicy w Warszawie zarabiali najwięcej w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich zarobków to 7 531 PLN. Połowa badanych zatrudnionych w największych organizacjach zarabiała w przedziale od 5 250 do 11 654 PLN. Natomiast w najmniejszych firmach, do 9 pracowników mediana płac była niższa o prawie 2 500 PLN i wynosiła 5 094 PLN.Mediana zarobków dyrektorów w Warszawie wyniosła 19 103 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów zarabiali przeciętnie o 6 000 PLN mniej. Natomiast specjaliści zarabiali w przedziale 4 840 do 8 500 PLN. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 4 220 PLN, co stanowi trochę mniej niż ¼ zarobków dyrektorów.Najwyższe płace spośród wybranych branż otrzymywali pracownicy zatrudnieni w bankowości (8 980 PLN), technologiach informatycznych (8 167 PLN) oraz telekomunikacji (8 000 PLN). Najniższe natomiast wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz nauce i szkolnictwie, mediany ich płac wynosiły odpowiednio 5 094 PLN i 5 000 PLN.Najwyższe płace w Warszawie otrzymywali pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzeń to 8 907 PLN. Około 300 PLN mniej zarabiały osoby ze stażem wynoszącym 11-15 lat. Natomiast pracownicy ze stażem równym lub krótszym niż rok zarabiali trochę więcej niż 50% tego, co otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w Warszawie.