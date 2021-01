Płaca minimalna 2021 na świecie a ceny żywności

Zespół Picodi zbadał, jak w 2021 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne i ceny żywności w 56 krajach świata. Z analizy wynika, że pensja minimalna najbardziej wzrosła na Ukrainie. Wzrost o 9,8% płacy minimalnej w Polsce uplasował nasz kraj na 10 miejscu. Natomiast na najwyższą płacę minimalną mogą liczyć mieszkańcy Luksemburga.

Przeczytaj także: Płaca minimalna 2021 wyższa o 200 zł brutto

O ile wzrosły płace minimalne?

Ukraina - wzrost o 27%

Turcja - wzrost o 21,6%

Albania - wzrost o 15,4%.

Ceny żywności w Polsce w górę

Mleko (10 litrów) – 26,30 zł

Chleb (10 bochenków po 500 g) – 31,40 zł

Ryż (1,5 kg) – 5,58 zł

Jajka (20 szt.) – 13,18 zł

Ser (1 kg) – 24,20 zł

Drób i wołowina (6 kg) – 151,86 zł

Owoce (6 kg) – 26,66 zł

Warzywa (8 kg) – 28,68 zł

Ceny żywności na świecie a płaca minimalna

Badając wysokość wynagrodzenia minimalnego Picodi brał pod uwagę kwoty netto.Co trzeci z badanych krajów nie podniósł płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Wśród nich są m.in. Węgry, Słowenia, Estonia czy USA.Podium krajów, w których wynagrodzenie minimalne wzrosło najbardziej, wygląda następująco:Choć na Ukrainie wzrost pensji minimalnej był największy, to jej wysokość w przeliczeniu na euro (143 €) pozostaje jedną z najniższych.Polska w tym zestawieniu uplasowała się na 10. miejscu ze wzrostem o 9,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (2062 zł do 1878 zł).W Niemczech pensja minimalna wzrosła o 1,5% rok do roku (34. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 7,7% (13. miejsce), a w Czechach o 11,6% (8. miejsce).Drugi rok z rzędu Kazachstan zajmuje ostatnią pozycję w rankingu. Nominalna płaca w tym kraju nie zmieniła się, ale podniesienie składki zdrowotnej sprawiło, że „na rękę” pracownicy otrzymają w tym roku mniej.Na potrzebę tego badania Picodi utworzył umowny koszyk żywnościowy i skonfronotował ceny produktów z minimalnym wynagrodzeniem. Koszyk składa się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista ta jest bardzo uboga, ale znajdujący się na niej produkty w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze.Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2021 roku wynosi 307 zł 86 gr, o 5,5% drożej niż rok temu.Podstawowa żywność stanowi. W zeszłym roku wartość koszyka względem ówczesnej pensji minimalnej wynosiła 15,5%. Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej w Polsce wyprzedził wzrost cen.Najbardziej korzystne wynagrodzenia zapewniają Wielka Brytania, Irlandia i Australia: w tych krajach relacja koszyka podstawowych produktów do lokalnej płacy minimalnej waha się od 7% do 7,6%.Polska z wynikiem 14,9% uplasowała się na 15. pozycji spośród 56 krajów.