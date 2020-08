Lewiatan: wyższa płaca minimalna zaszkodzi polskiej gospodarce

Rządowa propozycja zakłada, że płaca minimalna w nadchodzącym roku wzrośnie do 2800 zł, a wynagrodzenie godzinowe do 18,3 zł. Konfederacja Lewiatan apeluje jednak, aby w sytuacji, gdy nie ma możliwości zamrożenia najniższej krajowej, wyniosła ona odpowiednio 2716 zł i 17,7 zł. Jej zdaniem, nadwyrężone pandemią budżety pracodawców nie udźwigną kolejnego wzrostu kosztów pracy, w efekcie czego dojdzie do cięć w zatrudnieniu.

Kondycja gospodarki nie uzasadnia wzrostu płacy minimalnej

Znaczący wzrost płacy minimalnej zaszkodzi gospodarce - uważa Konfederacja Lewiatan.

Wyższa płaca minimalna = wyższe koszty pracy

Zbyt wysoka najniższa krajowa wyprze z legalnego rynku pracy osoby najniżej produktywne

Obecna kondycja polskiej gospodarki nie stanowi żadnego uzasadnienia dla znacznego wzrostu najniższej krajowej - uważa Konfederacja Lewiatan.Na poparcie swojej opinii przytacza argumenty, które zadecydowały o ustaleniu poziomu płacy minimalnej na 2020 rok.Wówczas wskazywano bowiem, że. W obecnych realiach trudno jest natomiast znaleźć przesłanki, które uzasadniły podniesienie najniższej krajowej o więcej niż 116 złotych. Już założenia do budżetu 2021 pozwalają stwierdzić, że rząd zakłada, że w przyszłym roku nie wrócimy do PKB z 2019 roku. Prognozy NBP są jeszcze bardziej pesymistyczne - pisze Lewiatan.Wzrost płacy minimalnej zwiększy koszty pracy w bardzo trudnym czasie. Wiele firm jest teraz mocno zadłużonych w ZUS, w bankach, firmach leasingowych, u kontrahentów. Zaciągnęły długi, żeby ochronić miejsca pracy i nie zwalniać pracowników w sytuacji kryzysu. W przyszłym roku, kiedy będą musiały zacząć spłacać długi, dodatkowy nieuzasadniony wzrost kosztów może doprowadzić do opóźnionej fali upadłości Wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto z 2600 zł do 2716 zł oznacza wzrost kosztów pracy z 3132,48 do 3312,98 zł, a jeśli przyjąć zaproponowany przez rząd poziom 2 800 zł jeszcze więcej.Tak znaczny wzrost płacy minimalnej oznacza, że firmy mikro i małe, ale w warunkach kryzysowych także część większych firm będzie miało trudności z utrzymaniem zatrudnienia. Wyższe bezrobocie, czy wzrost szarej strefy, które będą konsekwencją tej decyzji, to z kolei mniejsze dochody z PIT i do FUS oraz większe koszty Funduszu Pracy.Przy obecnym rozkładzie wynagrodzeń w gospodarce zbyt szybkie podnoszenie płacy minimalnej (716 zł w ciągu 4 lat) powoduje kompresję wynagrodzeń, zaburzając ich informacyjną funkcję. Niewielka różnica między płacą pracownika wykonującego najprostsze prace w ramach umowy kodeksowej a urzędnika, czy pielęgniarza demotywuje do pracy w trudnych zawodach zwiększając ryzyko masowej emigracji i selekcji negatywnej. Podobnych skutków można oczekiwać na terenach słabiej rozwiniętych, a przez to oferujących systematycznie niższe wynagrodzenia - podsumowuje Lewiatan