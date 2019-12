Ile święty Mikołaj zarobi w grudniu?

Niniejszy artykuł przedstawia wynagrodzenia Mikołajów. Praca osób, wcielających się w rolę przybysza z Laponii należy do prac sezonowych, jednak nie oznacza to, że można ją zaliczyć do źle opłacalnych. Stawki za usługi świadczone przez Mikołajów są mocno zróżnicowane, a finalne wynagrodzenie zależy od wielu czynników. Pensja uzależniona jest przede wszystkim od przedsiębiorczości Mikołaja, jego popularności, zapotrzebowania rynku i miejsca świadczenia usługi.

Mikołaj w domu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Cena za 20-minutową wizytę świętego Mikołaja w domu Najtańsza cena 20-minutowej wizyty świętego Mikołaja w domu to koszt rzędu 149 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mikołaj w firmie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 2. Cena za godzinną wizytę świętego Mikołaja w firmie Ceny za godzinną wizytę świętego Mikołaja w firmie w wybranych miastach Polski mieszczą się w przedziale 250 – 350 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ile wynoszą zarobki świętego Mikołaja?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Przykładowe ceny elementów garderoby świętego Mikołaja Ceny za poszczególne części garderoby są mocno zróżnicowane i zależne od jakości produktu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

http://www.mikolaj24.pl/cennik.html

http://mikolaj-do-wynajecia.pl/

http://swietymikolaj.wroclaw.pl/cennik-wizyt-mikolaja/

http://mikolajkolobrzeg.pl/cennik/

http://swiety.mikolaj.hostingasp.pl/

https://roza-kwiaty.pl/kategoria-produktu/uslugi/wynajem-mikolaja/

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2019,kategoria.html

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

W Internecie znajduje się mnóstwo ogłoszeń, w których osoby prywatne oferują odwiedzenie dziecka w stroju świętego Mikołaja. Ceny są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od miejsca świadczenia takiej usługi. Jednak, pomimo tego, że najtańsza cena 20-minutowej wizyty świętego Mikołaja w domu to koszt rzędu 149 PLN to takie usługi cieszą się dużą popularnością. Cena za wizytę uzależniona jest również od tego w jaki dzień Mikołaj odwiedzi dziecko. Co więcej, koszty wizyty w Mikołajki i Wigilię są zdecydowanie wyższe niż w pozostałe grudniowe dni. Dodatkowo dla osoby wcielającej się w rolę Mikołaja istotne jest, o której godzinie odbędzie się wizyta.Jeżeli chcemy, aby Mikołaj wręczył kupiony przez nas prezent, to za dodatkową opłatą możemy mu wcześniej przekazać podarunek. Średni koszt odbioru prezentu w innym miejscu niż miejsce wizyty to 50 PLN. Niektórzy przybysze z Laponii oferują także możliwość wykonania telefonu do dziecka. Za taką usługę należy zapłacić średnio 50 PLN za 10 minut rozmowy.Dodatkowo, jeśli mieszkamy poza granicami miasta, w którym Mikołaj świadczy usługi to za dodatkową opłatą przybysz z Laponii może do nas dojechać. Przykładowo w Łodzi cena dojazdu poza granice miasta to 2 PLN/km.W różnych serwisach internetowych można znaleźć oferty osób prywatnych, które chcą wcielić się w rolę świętego Mikołaja. Osoby te oferują również usługi dla firm. Wówczas święty Mikołaj przychodzi do pracowników podczas wigilii pracowniczej lub w inny grudniowy dzień. Podczas wizyty przybysza z Laponii pracownicy otrzymują prezenty. Niektórzy Mikołaje urozmaicają swoją wizytę nastrojową muzyką w wykonaniu duetu lub kwartetu symfonicznego i taka usługa jest już wliczona w cenę. Poniższa tabela przedstawia, jak kształtują się ceny za wizytę firmową świętego Mikołaja w wybranych miastach Polski.Ceny za godzinną wizytę świętego Mikołaja w firmie w wybranych miastach Polski mieszczą się w przedziale 250 – 350 PLN. O dziwo Mikołaje, świadczący usługi w Warszawie nie są najdrożsi – może to wynikać z tego, że takich osób w stolicy jest sporo, w związku z czym Mikołaje walczą o klientów oferując jak najatrakcyjniejsze ceny.Przybysze z Laponii, odwiedzający firmy w swoich ofertach posiadają wiele opcji dodatkowych. Przykładowo w Warszawie Mikołajowi za dodatkową opłatą może towarzyszyć Elf lub Śnieżynka. W takim przypadku do wizyty należy doliczyć 200 PLN. Z kolei w Krakowie przybysz z Laponii prócz wizyty w firmie, może odwiedzić jej stałych klientów. Taka usługa to dodatkowy koszt 299 PLN. We Wrocławiu Mikołajowi za 250 PLN można zlecić rozdawanie ulotek.Wysokość zarobków świętego Mikołaja jest trudna do określenia ze względu na to, że trudno jest oszacować, ilu klientów przybysz z Laponii obsługuje w ciągu dnia. Należy jednak zaznaczyć, że świadczenie usług związanych z wcielaniem się w rolę świętego Mikołaja należy do prac sezonowych. W związku z tym Mikołaj wynagrodzenie za swoją pracę otrzymuje tylko w grudniu.W związku z prowadzoną działalnością takie osoby muszą ponieść pewne koszty. Konieczne jest, aby Mikołaj wyposażył odpowiednio swoją garderobę. Tabela 3. przedstawia przedziały cenowe każdego z niezbędnych elementów stroju przybysza z Laponii.Ceny za poszczególne części garderoby są mocno zróżnicowane i zależne od jakości produktu. Decyzja co do doboru części garderoby należy do osoby wcielającej się w rolę świętego Mikołaja. W sklepach internetowych można znaleźć również kompletne stroje przybysza z Laponii. Ich ceny mieszczą się w przedziale od 200 nawet do 1 050 PLN. Niemniej jednak jest to koszt ponoszony raz na kilka lat.Jako że oszacowanie tego, ile w grudniu zarobi święty Mikołaj jest niemożliwe, postanowiliśmy sprawdzić jaką pracę musi wykonać Mikołaj, aby zarobić średnie krajowe wynagrodzenie. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku 2019 roku w Polsce wyniosło ok. 5 213 PLN brutto.Przybysz z Laponii świadczący usługi w Warszawie, aby zarobić tę kwotę musi np. odbyć dziesięć 20-minutowych domowych wizyt 6 grudnia (190 PLN/20 min), pięć 20-minutowych wizyt po godzinie 15 w Wigilię (290 PLN/20 min) i dziesięć 20-minutowych wizyt w dowolny dzień grudnia (170 PLN/20 min). Nawet jeśli Mikołaj świadczący usługi w Warszawie zrezygnuje z Mikołajek i Wigilii to również ma szanse na zarobienie 5 213 PLN. Musi wówczas odbyć trzydzieści 20-minutowych wizyt w ciągu całego grudnia (170 PLN/20 min).Wcielając się w rolę świętego Mikołaja można zarobić całkiem sporo, jednakże odpowiednio wcześniej każdy przybysz z Laponii musi zadbać o dobrą reklamę, a gdy klient się do niego zgłosi musi swoje zlecenie wykonać jak najlepiej tak, aby w kolejnym roku ponownie skorzystał z jego usług.Bibliografia: