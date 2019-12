Jak zmienią się wynagrodzenia w Polsce i w UE w 2020 roku?

Koniec roku to czas, w którym osoby zajmujące się kształtowaniem płac w firmach zastanawiają się jakie przyznać podwyżki. Z pomocą przychodzą instytucje, które co roku przygotowują raporty o prognozowanym wzroście wynagrodzeń. Mimo, iż tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Prognozy gospodarcze dla Unii Europejskiej

Prognozowana dynamika PKB w krajach UE w 2019 i 2020 roku Chociaż rozpędzona polska gospodarka ma znacznie zwolnić w 2020 roku, to mimo wszystko znajdzie się w czołówce pod względem dynamiki PKB.

Dynamika wynagrodzeń

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych i realnych w wybranych krajach UE w 2020 roku Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Rumunii.

Wynagrodzenia a produktywność pracy

Prognozowana zmiana produktywności pracy w wybranych krajach UE w 2019 roku Według projekcji na 2020 rok w większości krajów Unii Europejskiej wydajność pracy będzie niższa niż wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym.

Dynamika wynagrodzeń zależy od wielu czynników. Wpływ na nią ma również sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. Omawiając prognozy wynagrodzeń na 2020 rok, warto więc przedstawić projekcje innych wskaźników gospodarczych. Z punktu widzenia wynagrodzeń ważnymi wskaźnikami są: PKB, inflacja, produktywność pracy oraz bezrobocie. Prognozy wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok, mimo obaw wielu ekonomistów, są wciąż optymistyczne.Według prognoz Komisji Europejskiej stopa bezrobocia BAEL w całej wspólnocie będzie spadać: w 2019 roku została oszacowana na 6,8%, natomiast w 2020 roku przewiduje się poziom 6,7%. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,2%), Niemczech (3,4%) i na Węgrzech (3,4%). W Polsce wskaźnik ten wyniesie 3,6%.Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że dynamika PKB w Polsce wyniesie w 2019 i 2020 odpowiednio 4,1% i 3,3%. W całej Unii wzrost ma być znacznie niższy niż nad Wisłą. Analitycy z Brukseli spodziewają się, że dynamika PKB w całej UE wyniesie 1,4%.Chociaż rozpędzona polska gospodarka ma znacznie zwolnić w 2020 roku, to mimo wszystko znajdzie się w czołówce pod względem dynamiki PKB. Szybciej mają rosnąć jedynie gospodarki Malty (4,2%), Rumunii (3,6%) oraz Irlandii (3,5%). W 2019 i 2020 roku wzrost PKB wystąpi we wszystkich unijnych państwach.Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Rumunii. Jednak biorąc pod uwagę prognozowaną inflację, krajem o najwyższym wzroście płac w ujęciu realnym będzie Polska. Warto zaznaczyć, że w żadnym z krajów inflacja nie „skonsumuje” nominalnego wzrostu wynagrodzeń.Z ekonomicznego punktu widzenia wskaźniki dynamiki wzrostu wynagrodzeń i produktywności pracy powinny przyjmować wartości porównywalne. Według projekcji na 2020 rok w większości krajów Unii Europejskiej wydajność pracy będzie niższa niż wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym.