Ile zarabia programista junior? Czego oczekuje? Co umie?

Ile zarabia programista junior? Z najnowszego badania No Fluff Jobs wynika, że w przypadku mężczyzny zarobki sięgają 4200 zł netto. Dość sporo jak na start kariery? Niekoniecznie, ponieważ samym zainteresowanym marzy się nawet 8900 zł na rękę. Jednocześnie badani deklarują, że preferują zatrudnienie na etat i pracę u pracodawcy, który zagwarantuje im poszerzanie horyzontów zawodowych.

Ile zarabia programista junior? Oczekiwania vs rzeczywistość

Praca na etacie najmilej widziana

Początkujący programista stawia na rozwój

- Juniorzy chcą pracować w firmach, które oferują im dodatkowe szkolenia, zwracają szczególną uwagę na potencjał pracowników oraz zapewniają ścieżkę zawodowego awansu. Cieszy fakt, że młodzi programiści chcą się rozwijać i zdobywać coraz większe doświadczenie w swojej branży. – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Preferowane języki programowania i kompetencje

- Warto podkreślić, że wśród młodych adeptów branży IT znajdziemy również tych, którzy specjalizują się w stosunkowo młodych językach programowania np. Kotlinie czy R. Jeśli chodzi o specjalizacje to juniorzy głównie pracują w obszarach: Backend, Testing oraz Frontend. Już 8 proc. przebadanych przez nas juniorów pracuje także w obszarze Mobile – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Jak już wspomniano we wstępie, oczekiwania finansowe programistów są dość wygórowane. Z deklaracji respondentów wynika, że początkujący programista chciałby otrzymywać nawet 8900 zł netto, a programistka - 5792 zł. Rzeczywistość szybko jednak weryfikuje te oczekiwania – juniorzy deklarują, że ich zarobki to 4200 zł netto w przypadku mężczyzn i nieco ponad 3511 zł w przypadku kobiet. Dość ciekawe, że w tak idącej z duchem czasu branży różnice w płacach juniorek i juniorów są aż tak wyraźne.Legitymujący się maksimum dwuletnim doświadczeniem programista junior woli pracować na etacie. Na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wskazuje 58 proc. badanych, 31 proc. preferuje umowę B2B, zaledwie 7,5 proc. na umowę zlecenie, a niespełna 3,5 proc. deklaruje chęć podpisania umowy o dzieło.I w tym przypadku oczekiwania to jedno, a rzeczywistość drugie. Według No Fluff Jobs 31 proc. juniorów w IT pracuje na umowę zlecenie, mimo że preferencje co do tej umowy wyraził tylko co 13. z nich.Z raportu wynika, że 82 proc. juniorów uważa, że w pracy najważniejsza jest możliwość rozwoju. Dlatego poszukują oni różnych sposobów na doszkalanie się i poszerzanie swoich zawodowych horyzontów. Dla 66 proc. najbardziej liczy się atmosfera w pracy , a dla 58 proc. zarobki. 44 proc. ceni sobie także to, czy projekt jest ciekawy i rozwojowy. Najmniej istotnymi aspektami pracy okazały się m.in. możliwość pracy zdalnej (wskazało to 17,5 proc.) czy benefity pozapłacowe (9 proc).23 proc. juniorów wskazuje, że ich głównym językiem programowania w pracy jest Java. Nie znaczy to jednak, że rezygnują oni z rozszerzania swoich umiejętności o inne opcje. Młodzi programiści mogą pochwalić się także znajomością JavaScriptu (20 proc.), Pythona (18 proc.) oraz C# (12 proc.).Z badań No Fluff Jobs wynika także, że tylko co 12. początkujący programista uznaje pracę za skuteczne źródło nauki. W grupie średniozaawansowanych (midów) tylko co 5. Wiedzę i kompetencje programista czerpie głównie z sieci - ponad 27 proc, szuka inspiracji w tutorialach internetowych, a 19,5 proc. w kursach online. Studia informatyczne i pokrewne są równie powszechne jako źródło wiedzy - wskazało je 21 proc. badanych, zaś 12 proc. stawia na szkoły programowania. Za skuteczne źródło nauki jedynie 8 proc. uważa pracę w zawodzie, choć chcą i podejmują ją dość szybko. Najmniej atrakcyjnymi opcjami, z których młodzi programiści mogą zdobywać kompetencje, są projekty Open Source oraz szkolenia firmowe.