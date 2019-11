Praca tymczasowa przestała być złem koniecznym?

Praca tymczasowa jeszcze do niedawna traktowana była przez pracowników jako zło konieczne. Dominowało bowiem przekonanie, że jest to forma zatrudnienia, która nie daje perspektyw. Pora na rewizję tych poglądów. Okazuje się bowiem, że w erze rynku kandydata i zataczających coraz to szersze kręgi niedoborów kadrowych pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych na stałe. Taki sposób współpracy stał się więc nie tylko dobrym sposobem na znalezienie odpowiedniego pracownika, ale również odpowiedniego pracodawcy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com Praca tymczasowa ma perspektywy? W czasach tzw. „rynku pracownika” i ciągłych braków kadrowych pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych na stałe.

– Możemy opowiedzieć wiele historii o osobach, którym praca tymczasowa pozwoliła odnieść znaczący sukces w nowej branży lub odnaleźć swoje miejsce zawodowe – mówi Magdalena Żmijewska-Rydelek, Dyrektor ds. Zatrudnienia Zewnętrznego w firmie People. – Z racji tego, że misją naszej organizacji jest łączenie pracowników i pracodawców, każda taka transformacja, w której pracownik tymczasowy znajduje stałe zatrudnienie, jest dowodem na to, że celnie zidentyfikowaliśmy oczekiwania obu stron, ich aspiracje i możliwości – dodaje Magdalena Żmijewska-Rydelek.

O tym, że zatrudnianie pracowników tymczasowych to świetne narzędzie w reagowaniu na dynamiczne zmiany potrzeb i oczekiwań rynku, wiadomo nie od dziś. To rozwiązanie sprawdza się w szczególności w przypadku pracodawców, którzy startują z nowymi projektami, niespodziewanie zyskują duże zamówienie, czy borykają się z absencją stałego personelu . Nie sposób jednak nie podkreślić, że jest to korzystne rozwiązanie również dla osób poszukujących pracy, które mają trudności ze znalezieniem etatu, chcą nabyć doświadczenie lub posmakować pracy w innej niż dotychczasowa branży.W sytuacji, gdy firma potrzebuje dodatkowego wsparcia, pracodawca zwykle zwraca się do Agencji Pracy Tymczasowej . Ta weryfikuje oczekiwania względem kandydata i wybiera spośród osób dostępnych w swojej bazie te, które najlepiej odpowiadają przedstawionym wymaganiom. Firma dokonuje ostatecznego wyboru, a następnie Agencja Pracy Tymczasowej deleguje pracownika tymczasowego do pracy na rzecz oraz pod kierownictwem swojego klienta, nazwanego w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych „pracodawcą użytkownikiem”. Podczas realizacji swoich zadań pracownik tymczasowy poznaje daną organizację, a pracodawca użytkownik ma możliwość poznania i zweryfikowania jego umiejętności i kompetencji. I mimo że ta forma zatrudnienia charakteryzuje się – jak sama nazwa wskazuje – tymczasowością, w wielu przypadkach obie strony stają przed szansą nawiązania stałej współpracy.Szczególnie ze względu na obecną sytuację na rynku pracy, różne firmy, niezależnie od branży, coraz chętniej korzystają z możliwości zatrzymania w swojej strukturze dobrego pracownika. Pracownik tymczasowy ma też możliwość brania udziału w wewnętrznych rekrutacjach, a z racji znajomości firmy i jej procedur, ma dużą szansę na otrzymanie propozycji pracy stałej. Praca tymczasowa może być również traktowana jak okres próbny zarówno dla pracownika tymczasowego, jak i pracodawcy użytkownika. Firma chętniej zatrudni bowiem osobę sprawdzoną, znającą wewnętrzne procesy i procedury, skracając tym samym okres wdrożenia i ograniczając ryzyka związane z nietrafionym procesem rekrutacyjnym.Praca tymczasowa jest też okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego na początku drogi zawodowej, ponieważ stanowi stosunkowo łatwy sposób na sprawdzenie się w różnych zawodach i branżach. Zdobywanie doświadczenia, kompetencji i umiejętności poprzez zadania realizowane podczas pracy tymczasowej może pozwolić precyzyjniej określić kierunek przyszłego rozwoju zawodowego. Pracodawca natomiast niweluje w ten sposób ryzyko niedopasowania organizacyjnego, a długofalowe zobowiązania może podejmować w stosunku do już sprawdzonych pracowników tymczasowych.