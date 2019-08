Jakie zarobki i koszty życia w Norwegii?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do Norwegii. Niewątpliwie głównymi powodami takich decyzji są piękno przyrody i wysokie zarobki. Norwegia liczy około 5,3 mln mieszkańców. Obowiązującą walutą w Norwegii jest korona norweska (1 NOK = 0,44 PLN). Ze względu na wysokie wynagrodzenia w Norwegii, coraz więcej Polaków wybiera ten kraj w celu stałego osiedlenia się.

Stawka minimalna w Norwegii

Czas pracy

Polacy w Norwegii

Zarobki w Norwegii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Norwegii w latach 2010 – 2018 Na przestrzeni ostatnich lat wynagrodzenia w Norwegii systematycznie rosły. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Średnie zarobki w Norwegii w różnych branżach w 2018 roku Najwyżej opłacaną branżą w Norwegii jest branża górnicza. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 2. Porównanie cen wybranych artykułów w Polsce i w Norwegii w 2019 roku Norwegia słynie z wysokich zarobków, natomiast niewątpliwie ważne są również koszty życia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Porównanie wynagrodzeń wybranych zawodów w Norwegii i w Polsce w 2018 roku W 2018 roku najlepiej opłacanym zawodem w Norwegii był lekarz. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 6 213 EUR. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar [dostęp: 02.07.2019]

https://frifagbevegelse.no/ [dostęp: 02.07.2019]

https://www.arbeidstilsynet.no/pl/arbeidsforhold/czas-pracy/ [dostęp: 02.07.2019]

https://www.mojanorwegia.pl/praca-i-pieniadze/nie-daj-sie-oszukac-place-minimalne-w-branzy-budowlanej-stoczniowej-i-uslug-sprzatajacych-stawki-godzinowe-13932.html [dostęp: 03.07.2019]

http://www.pewglobal.org/2018/02/28/global-migrant-stocks/?country=NO&date=2017 [dostęp: 03.07.2019]

https://www.ssb.no/statbank/table/11418/tableViewLayout2/?loadedQueryId=10022836&timeType=item [dostęp: 04.07.2019]

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Poland&displayCurrency=EUR [dostęp: 04.07.2019]

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Norweskie prawo nie gwarantuje ogólnie obowiązującej stawki minimalnej. Postanowiono jednak wprowadzić wysokości pensji minimalnych w niektórych branżach, aby uchronić imigrantów przed otrzymywaniem niższego wynagrodzenia niż Norwegowie. Obecnie w Norwegii obowiązują stawki minimalne jedynie w dziewięciu branżach. W zależności od branży stawki wynagrodzeń ustala się przy uwzględnieniu różnych kryteriów, np. kwalifikacje (branża: budowlana, stoczniowa, rybna), bądź wiek (branża: gastronomiczna i hotelarska, usług sprzątających).Według norweskiego Kodeksu pracy normalny czas pracy w Norwegii nie przekracza 9h dziennie oraz 40h tygodniowo. W przypadku osób pracujących w systemie zmianowym, w nocy lub w niedzielę, za normalny wymiar czasu pracy uznaje się 38 lub 36 godzin tygodniowo. Normalny czas pracy można wyliczać za pomocą średniej czasu pracy. Dzięki temu okresowo można pracować w wymiarze wykraczającym poza granicę normalnego czasu pracy, aby móc pracować mniej w innych okresach.Obecnie w Norwegii mieszka około 100 000 Polaków. Według norweskiego urzędu statystycznego pod koniec 2017 roku w Norwegii było zatrudnionych 67 781 Polaków (w tym 45 577 mężczyzn i 22 204 kobiety) w wieku 20-66 lat. Jest to zdecydowanie najwyższa liczba imigrantów pracujących w Norwegii w porównaniu do innych państw. Na drugim miejscu znalazła się Litwa z liczbą 26 839 zatrudnionych imigrantów.Na przestrzeni ostatnich lat wynagrodzenia w Norwegii systematycznie rosły. Zarobki w tym kraju w ostatnich ośmiu latach wzrosły o 27%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 3 695 EUR, natomiast w 2018 było o 1 016 EUR wyższe. Wykres 1. przedstawia średnie zarobki w Norwegii na przestrzeni ostatnich lat.Najwyżej opłacaną branżą w Norwegii jest branża górnicza. Średnie zarobki w tej branży w 2018 roku wynosiły 7 503 EUR miesięcznie. Na wysokie zarobki mogą liczyć również osoby pracujące w branży finansowej (6 820 EUR) oraz w energetyce (6 154 EUR).Norwegia słynie z wysokich zarobków, natomiast niewątpliwie ważne są również koszty życia. Tabela 2. przedstawia zestawienie cen wybranych produktów w Polsce i Norwegii.Największa różnica w cenie jest zauważalna w przypadku wody. W Norwegii butelka wody jest o 409% droższa niż w Polsce, czyli kosztuje ponad 9 PLN (w Polsce około 2 PLN). Kraj skandynawski nie zachęca do podróżowania transportem publicznym. Cena biletu autobusowego jest o 396% wyższa niż w Polsce, podczas gdy litr benzyny tylko o 37%. W Norwegii zapłacimy za czynsz mieszkaniowy o 133% więcej niż w Polsce. Co ciekawe, media w kraju skandynawskim są droższe jedynie o 2%.Koszty życia w Norwegii są duże, jednak warto zwrócić uwagę na to, że osoby pracujące w tym kraju mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie. W 2018 roku najlepiej opłacanym zawodem w Norwegii był lekarz. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosiła 6 213 EUR. Na wysokie zarobki mogli liczyć również prawnicy (6 178 EUR) oraz analitycy finansowi (5 768 EUR). Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku w Polsce w tych zawodach wynagrodzenia były znacznie niższe. Mediana wynagrodzeń lekarzy (za pracę na etacie) wynosiła 1 137 EUR (4 823 PLN), prawników 1 161 EUR (4 927 PLN), a analityków finansowych 1 438 EUR (6 100 PLN). Porównując wybrane stanowiska, okazuje się, że w Norwegii pracownicy zarabiali nawet do 6 razy więcej niż w Polsce. Tabela 3. przedstawia porównanie wynagrodzeń wybranych zawodów.