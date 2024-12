Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2025. A jakie stawki godzinowe oferowane są dziś?

Od 1 stycznia minimalna stawka za godzinę pracy wzrośnie do 30,50 zł brutto. No Fluff Jobs sprawdził, kto już teraz otrzymuje zbliżone wynagrodzenie godzinowe, a kto może liczyć na najwyższe stawki.

Przeczytaj także: Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

Najniższe widełki wynagrodzeń za godzinę na UoP w obsłudze klienta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie stawki godzinowe Najbliżej nowej stawki minimalnej znajdują się osoby pracujące w obsłudze klienta zatrudnione na umowie o pracę – uśredniając, widełki oferowanych im wynagrodzeń za godzinę wynoszą od 37 do 48 zł brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

finanse: 57-77 zł brutto,

HR: 48-65 zł brutto,

automatyka: 45-65 zł brutto,

sprzedaż oraz elektrotechnika: 44-64 zł brutto,

logistyka: 44-62 zł brutto,

mechanika i marketing: 42-59 zł brutto,

administracja biurowa: 39-48 zł brutto.

Na B2B najniższą stawkę godzinową zarabia się w administracji biurowej

automatyka: 76-108 zł netto (+ VAT),

finanse: 63-89 zł netto (+ VAT),

mechanika: 59-84 zł netto (+ VAT),

elektrotechnika: 53-70 zł netto (+ VAT),

sprzedaż: 52-82 zł netto (+ VAT),

HR: 49-69 zł netto (+ VAT),

logistyka: 47-76 zł netto (+ VAT),

marketing: 44-64 zł netto (+ VAT),

obsługa klienta: 42-60 zł netto (+ VAT),

administracja biurowa: 39-53 zł netto (+ VAT).

Chociaż z danych wynika, że nawet co dziesiąta osoba w Polsce może zarabiać pensję minimalną, całkiem możliwe, że rynek jest przeszacowany. Niestety wciąż znane są przypadki, kiedy ktoś oficjalnie jest zatrudniony na umowę o pracę za stawkę minimalną, ale już nieoficjalnie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Na No Fluff Jobs, gdzie wymagamy podania widełek wynagrodzeń, ogłoszeń oferujących minimalną pensję jest niewiele, najczęściej dotyczą stanowisk na najniższym poziomie doświadczenia. Jednym z powodów może być fakt, że do tej pory firmy publikowały widełki, gdy mogły „pochwalić się” wysokim wynagrodzeniem. Mamy nadzieję, że wraz z nadchodzącymi zmianami w temacie jawności wynagrodzeń coraz więcej firm zdecyduje się na transparentność – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce ponownie podniesie się wysokość płacy minimalnej, czyli najniższego dopuszczalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wzrośnie także wysokość minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w przypadku umów zlecenia lub o świadczeniu usług przez osoby fizyczne i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Minimalna płaca wzrośnie więc z 4,3 tys. zł brutto do 4,7 tys. zł brutto, a stawka godzinowa z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego pensję minimalną zarabia 1,4 mln pracowników i pracowniczek w Polsce, natomiast według ostatnich szacunków rządu jest to nawet 3,6 mln osób.Jak wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych, rozstrzał stawek wynagrodzenia w przeliczeniu za godzinę pracy oferowanych przez pracodawców z różnych branż jest bardzo duży. Wśród analizowanych kategorii najbliżej nowej stawki minimalnej znajdują się osoby pracujące w obsłudze klienta zatrudnione na umowie o pracę – uśredniając, widełki oferowanych im wynagrodzeń za godzinę wynoszą od 37 do 48 zł brutto.Na drugim biegunie w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę znajdują się. W przeliczeniu na godzinę kandydaci i kandydatki do pracy mogą liczyć średnio na. Kolejne miejsca zajmują:Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku wynagrodzeń dla osób poszukujących zatrudnienia na kontrakcie B2B. Tutaj pierwsze miejsce również zajmuje, w którym widełki stawek godzinowych wynoszą średnio. Dalsze pozycje zajmują: