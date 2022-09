Dekarz poszukiwany. Jak zostać dekarzem?

Nie tylko programista, lekarz czy nauczyciel, ale także dekarz to zawód deficytowy. Jak zostać dekarzem? Jak rozwijać się na tej ścieżce zawodowej? Radzą eksperci z firmy Dorken Delta.

Po szkole idź na dekarza

Niestety jest niewiele szkół zawodowych, które specjalizują się w kształceniu w tej profesji, mimo że zapotrzebowanie na dekarzy rośnie. Jeśli nie uda się znaleźć szkoły, do egzaminu można również podejść po przepracowaniu 3 lat w zawodzie. W tym przypadku należy mieć udokumentowany staż pracy i można spróbować zdać bez konieczności udziału w szkoleniach czy szkołach branżowych – radzi Mariusz Długosz, mistrz dekarski i ekspert firmy Dorken Delta.

Szczeble dekarskiej kariery

Dekarz - zawód stałego rozwoju

Dekarz to nie tylko rzemieślnik, jego praca wymaga również podejścia kreatywnego. Musi nauczyć się wyobrażać sobie dokładnie układ elementów dachu i budować konstrukcję za pomocą własnych umiejętności manualnych i plastycznych. W takim sensie dach można potraktować jako pewien rodzaj sztuki, a dekarza jako artystę – mówi Mariusz Długosz, mistrz dekarski i ekspert firmy Dorken Delta.

Na początku ubiegłego roku zawód dekarza został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, a od września 2021 można kształcić się w zawodzie technik dekarstwa. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku. Z danych Głównego Urzędu statystycznego z połowy 2020 roku wynika, że w tym czasie było około 20 tysięcy dekarzy w Polsce. To mniej, niż potrzebuje rynek. Zawód dekarza znalazł się na liście zawodów, będących profesjami deficytowymi w 2022 roku. Serwis pracuj.plpodaje, że w roku 2022 roku najwięcej pracowników brakowało w branży medyczno-opiekuńczej oraz budowlanej, gdzie wymienieni zostali również dekarze.Obecnie mediana zarobków dekarzy wynosi 3 449 zł netto. Prognozuje się jednak wzrost wynagrodzenia z racji braku pracowników zaspokajających popyt na te usługi. Jest kilka dróg, które umożliwiają zostanie dekarzem, zarówno dla osób, które tuż po szkole podstawowej chciałyby wybrać ten kierunek rozwoju, jak i dla tych myślących o przebranżowieniu się. To zawód, w którym, aby być dobrym, należy śledzić zmiany w branży, dlatego nawet osoba z tytułem mistrza powinna stale dbać o poszerzanie swoich kompetencji.Decyzję o zostaniu dekarzem można podjąć zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej. Kontynuacja edukacji odbywa się wtedy w szkole branżowej lub w technikum dekarskim. To klasyczna i najczęściej wybierana droga umożliwiająca wejście do zawodu. Podczas nauki w szkole szczególnie ważne jest podjęcie praktyk lub stażu w firmie zajmującej się dekarstwem, aby przyszły dekarz mógł poznać swój zawód od strony praktycznej. Trudno wyobrazić sobie wykonywanie tej pracy zza biurka, a zatem staże i praktyki są koniecznością. Jednak samo ukończenie kierunku nie daje tytułu zawodowego i kwalifikacji. Aby go otrzymać, należy zdać specjalny egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą, dzięki któremu można zostać czeladnikiem dekarstwa. Absolwent może też podejść do egzaminu CKE, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Osoby, które chciałyby zacząć rozwijać się na tej ścieżce zawodowej mogą też zapisać się na specjalny kurs. Jednak wiele ofert nie umożliwia podejścia do egzaminu organizowanego przez CKE, a jedynie pozwala na otrzymanie wewnętrznego dyplomu. Warto jednak wziąć udział w kursie organizowanym przez dowolną Izbę Rzemieślniczą. Izby działają na terenie poszczególnych województw i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze. Kurs w takiej organizacji pozwala na podeście do egzaminu czeladniczego i otrzymanie tytułu. Taka ścieżka jest najczęściej podejmowana przez osoby, które myślą o przebranżowieniu. Z racji tego, że rośnie popyt na pracowników w tym zawodzie, to rozwiązanie może zyskać na popularności.Kolejnym stopniem w branżowej edukacji jest uzyskanie tytułu mistrza. Po przepracowaniu trzech lat w zawodzie od stania się czeladnikiem dekarstwa, możliwe jest przystąpienie do egzaminu realizowanego przez Ośrodki Kształcenia Dekarzy lub Cechy Rzemiosł. Do testu może też podejść osoba, która wykonywała zawód przez ponad 6 lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej i ukończyła szkołę ponadgimnazjalną albo dotychczasową ponadpodstawową. Inne przedziały czasowe stażu są wymagane dla osób, które mają już tytuły wchodzące w zakres zawodu lub ukończoną szkołę wyższą na pokrewnym kierunku. Po jego zdaniu, otrzymuje się najwyższy możliwy tytuł w zawodzie.Postępujący rozwój technologii wymaga od dekarza ciągłego dostosowywania się do zmieniających się realiów oraz trendów na rynku. Dzisiaj osoby pracujące w tym zawodzie powinny znać się nawet na takich kwestiach, jak instalacja paneli fotowoltaicznych. Z powodu ciągłych zmian należy stale śledzić nowości w obszarze rozwiązań budowlanych, technicznych i produktowych. Można to robić samodzielnie, korzystając chociażby z zasobów internetu albo uczestnicząc w szkoleniach wyspecjalizowanych instytucji i firm.Ponadto dekarz musi być osobą wszechstronną – fachowcem swojej branży, rzemieślnikiem, który jest odpowiedzialny i uważnie rozważa swoje działania. Praca na dachu wymaga też sprawności fizycznej, bo trwanie w niewygodnych pozycjach i podnoszenie materiałów jest nierozłącznym elementem codzienności w tej profesji. Dekarz musi również umieć komunikować się z innymi, gdyż działa w zespole.Z powodu zwiększonego zapotrzebowania na dekarzy coraz więcej osób będzie skupiać się na rozwijaniu właśnie tych umiejętności oraz kształceniu się w profesji. Ministerstwo Edukacji i Nauki w lutym obwieściło, że dekarz jest aktualnie zawodem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa