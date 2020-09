Dokształcanie się jest koniecznością. Pora na "podyplomówkę"

Nie ma już chyba zawodów, w których nie ma potrzeby doszkalania się czy pogłębiania wiedzy lub umiejętności. Także zmiana wykonywanego zawodu pociąga za sobą szkolenia czy specjalistyczne kursy. W świecie, w którym pracownik w całym cyklu swojej aktywności zawodowej, wykonuje średnio 3-4 profesje ciągła edukacja jest koniecznością. Oferta edukacyjna jest tak bogata, jak paleta zawodów - od prostych kilkugodzinnych kursów, poprzez kilkudniowe szkolenia, aż po studia podyplomowe.

Scientia est potentia

Studia, studia… A co po studiach?

Praktyczna wiedza, rozwiązywanie realnych problemów

ciągłe dokształcanie się jest koniecznością

wiedza praktyczna jest co najmniej tak ważna jak teoretyczna

najbogatszą wiedzę praktyczną mają – co jest oczywiste – praktycy, osoby na co dzień zawodowo mające styczność z daną problematyką

ciekawa, atrakcyjna forma prowadzenia zajęć dokształcających ma kluczowy wpływ na końcowe efekty edukacji

edukacja powinna obejmować umiejętności miękkie, pomijane w tradycyjnych ścieżkach nauczania na uczelniach

Obecnie każdy segment gospodarki nie stoi w miejscu, zmienia się wszystko, i to ma ogół w dość szybkim tempie. Już w chyba w żadnym zawodzie nie można poprzestać na raz nabytych umiejętnościach i wiedzy, dokształcanie się jest niezbędne w każdej profesji – od lekarza, po budowlańca. No, może niektórzy rzemieślnicy z zawodów tradycyjnych lub historycznych nie muszą się dokształcać, ale – nie ukrywajmy – niewiele osób decyduje się na bycie kowalami, kaletnikami czy ludwisarzami. Większość z nas w ciągu swojej kariery zawodowej musi się dokształcać, niektórzy z konieczności, by utrzymać swoje uprawnienia zawodowe lub konkurencyjność na rynku pracy, inni zaś z potrzeby poszerzania swoich umiejętności o nowe obszary zawodowe w celu np. zmiany wykonywanej pracy.Błyskawiczny postęp techniczny i naukowy wymusza stałe podnoszenie kwalifikacji. Do gospodarki trafiają nie tylko nowinki techniczne, ale również nowe metody zarządzania, kontroli jakości, nowe techniki sprzedaży. Rodzą się też nowe zawody, nie istniejące zaledwie kilkanaście lat temu – ze wspomnieć tu chociażby oczy. Aby utrzymywać swoją konkurencyjność na rynku pracy musimy już przyjąć za pewnik, że do końca naszej kariery zawodowej będziemy się uczyć. Stałe podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji da nam z jednej strony potencjał do łatwego przekwalifikowania się, a z drugiej strony – poprzez interdyscyplinarność – da nam specyficzne, ale niesłychanie ważne na rynku pracy, przekrojowe spojrzenie na wiele aspektów działania przedsiębiorstw.– „Wiedza to potęga” – nie jest więc tylko frazesem, ale wyznacznikiem ciągłego kształcenia i rozwoju.Praktycznie od początku przemian gospodarczych w Polsce, czyli już od trzydziestu lat, rośnie w Polsce odsetek osób z wyższym wykształceniem. Wprawdzie krytycy wskazują na spadającą jakość tego kształcenia, ale nie sposób zaprzeczyć, że Polacy zrozumieli jakie znaczenie na rynku pracy mają pogłębione kwalifikacje. Ukończenie studiów licencjackich, szczególnie na mało prestiżowej uczelni, nie gwarantuje już jednak żadnych dodatkowych korzyści przy poszukiwaniu pracy.System studiów w Polsce jest (niestety!) nadal zorientowany na wiedzę teoretyczną, potrzebną wprawdzie do ogólnego rozwoju intelektualnego, ale nie przystającą do dynamicznych potrzeb rynku pracy. Prawda jest w przypadku absolwentów większości uczelni brutalna: pracodawcy przede wszystkim potrzebują pracowników z umiejętnościami praktycznymi.Jak zatem uzupełnić teoretyczną wiedzę wyniesioną z tradycyjnych studiów licencjackich czy magisterskich o elementy wiedzy praktycznej? Odpowiedź jest prosta: przez. Ale tu rodzi się kolejny problem – nie wszyscy mogą trafić na staże czy praktyki do renomowanych firm, a kontakt z osobami dysponującymi wiedzą praktyczną może się okazać nie tak łatwy. Wyjście jest jednak wbrew pozorom dość proste – toprowadzone przy udziale osób o uznanej pozycji zawodowej, czyli doświadczonych praktyków.Niech podniosą rękę osoby które podczas swoich studiów nigdy nie miały nudnych zajęć – wykładów, ćwiczeń, seminariów. Każdy chyba pamięta wykładowcę, u którego sztuką było nie zasnąć... Mało ciekawy sposób prowadzenia zajęć ma jeden niekorzystny skutek – błyskawicznie zapominamy wiedzę przekazywaną w nudny sposób.Dlatego właśnie ciekawa, atrakcyjna i wymagająca interakcji ze strony studentów forma zajęć niejako automatycznie skutkuje utrwaleniem przekazywanej wiedzy. Dodatkowo, jeśli w trakcie zajęć trenuje się, to w łatwy sposób można pokazać powiązanie pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktycznym działaniem.Studia podyplomowe oznaczają również szansę na zdobycie różnego rodzaju, poświadczających kompetencje. Znany i uznany na rynku certyfikat potrafi nawet więcej znaczyć niż formalne wykształcenie. Dobrze skonstruowane studia podyplomowe pozwalają również na opanowanie „”, czyli, które polskie uczelnie w ramach studiów podstawowych nadal traktują po macoszemu. Mowa tu głównie o umiejętności, bardzo pożądanej w firmach międzynarodowych, o korporacyjnym stylu zarządzania.Połączmy zatem fakty:Szukając więc odpowiednich dla nas, zwróćmy uwagę na te prowadzone przez, o autorskim programie nauczania i zajęciach prowadzonych w atrakcyjnych formach – warsztatów, ćwiczeń, gier symulacyjnych i case studies, pozwalających zmaksymalizować efekty nauczania. Nauka przecież nie jest nudna!