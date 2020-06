Ile zarobisz na graniu w gry komputerowe?

Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto pomyślałby, że możliwym będzie, aby osoby z dwóch różnych krajów oddalonych od siebie o tysiące kilometrów mogły rywalizować ze sobą w grze komputerowej. Rozpowszechnienie się Internetu umożliwiło powstanie nowej formy rozrywki, jaką jest e-sport. Rywalizacji zawodników przygląda się coraz więcej widzów nie tylko online, ale również podczas wydarzeń zorganizowanych na wielkich arenach. Czy granie w gry komputerowe się opłaca? Ile zarabiają najlepsi? Czy e-sport będzie nową ścieżką kariery? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest e-sport?

E-sport jako wielkie wydarzenie

„E-sport to nie praca”

E-sport zastąpi tradycyjne gry zespołowe?

Wynagrodzenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Gracze o największych łącznych wygranych w turniejach e-sportowych E-sportowiec o największej sumie wygranych to 26-letni Johan Sundstein z Danii, którego łączna wygrana z wszystkich turniejów wynosi 6 890 592 USD. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 2. Polscy gracze o największych łącznych wygranych w turniejach e-sportowych Najwyższa uzyskana suma łącznych wygranych przez naszego rodaka wynosi 802 265 USD. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 4. Gracze przed 18. rokiem życia o największych łącznych wygranych w turniejach e-sportowych Większość zawodników specjalizuje się w grze Fortnite lub Dota 2. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Cyfrowe zmagania nową ścieżką kariery?

E-sport (znany również pod nazwą sporty elektroniczne) to forma rywalizacji sportowej z wykorzystaniem gier komputowych. Zawodnicy mogą ze sobą rywalizować pojedynczo lub w wieloosobowych zespołach. Takie rozgrywki odbywają się nie tylko w domowym zaciszu pomiędzy przyjaciółmi i rodziną, ale organizowane są również międzynarodowe turnieje na światową skalę. Pierwsza zawodowa liga graczy (występowała pod nazwą Cyberathlete Professional League) powstała 23 lata temu. Wówczas e-sportu nikt nie traktował poważnie i powszechnie uważano, że jest to zajęcie skierowane wyłącznie dla najmłodszych. Obecnie w przypadku zorganizowanych turniejów ze znanymi graczami fani z całego świata mogą przyłączyć się do oglądania gry online, a zawodnicy za rozegrany turniej otrzymują sowite wynagrodzenie. Podczas zawodów e-sportowych gracze konkurują ze sobą, a fani oglądają ich na ekranach w wielkich arenach.E-sport stał się niezwykle popularny w ciągu ostatnich kilku lat. Według firmy badawczej Newzoo gracze z Wielkiej Brytanii wydali w 2016 roku prawie 3,3 mld GBP na gry komputerowe. Z kolei zwycięzcy konkursów e-sportowych wracają do domów z nagrodami wartymi tysiące. Dowodem na to, że zawody e-sportowe są tak samo ważne dla wielu osób, jak każdy inny mecz sportowy jest liczna publiczność na takich wydarzeniach. Największym tego typu wydarzeniem w 2015 roku był finał Mistrzostw Świata League of Legends, które oglądało ponad 35 milionów widzów!Praca polegająca na graniu w gry komputerowe może wydawać się spełnieniem marzeń, ale najlepsi e-sportowcy muszą włożyć w to dużo ciężkiej pracy i treningu. Niektórzy gracze trenują nawet do 14 godzin dziennie, aby ćwiczyć szybki refleks. Podczas gry e-sportowcy wykonują czasami nawet 300 „akcji” na minutę, więc szybkość ich reakcji jest niezwykle ważna. Jeśli w grze, w której się specjalizują pojawia się aktualizacja, muszą upewnić się, że opanowali wszystkie zmiany i poświęcają na to wiele godzin dziennie.Popularność e-sportu rośnie. Coraz częściej ma miejsce sytuacja, kiedy tradycyjne kluby sportowe wykupują e-sportowców, aby zawodnicy reprezentowali ich podczas turniejów. W czerwcu 2011 roku powstał Twitch. Jest to serwis internetowy będący platformą medialną udostępniającą wideo na żywo. Twitch jest przeznaczony głównie do transmisji gier komputerowych oraz rozgrywek sportu elektronicznego. Na Youtubie również odbywają się tego typu transmisje. Gracze zakładają swoje kanały, udostępniają tam nagrania rywalizacji, w których brali udział, a także grają na żywo. W 2016 roku pod nazwą World e-Sports Association (Światowe Stowarzyszenie e-sportu) w Wielkiej Brytanii powstała oficjalna organizacja zrzeszająca wszystkich e-sportowców. Twórcy organizacji stworzyli ją na wzór Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA. Na początku 2017 roku w Polsce powstał pierwszy 24-godzinny kanał telewizyjny poświęcony wyłącznie e-sportowi. Nie ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem technologii e-sport coraz bardziej się rozwija i zyskuje coraz więcej zawodników i większą publiczność. Eksperci z Wielkiej Brytanii zastanawiają się, czy pewnego dnia popularność e-sportu będzie większa niż popularność piłki nożnej. Dowodem na to, może być to, że w niektórych krajach e-sport funkcjonuje już jako sport narodowy. Przykładem takiego kraju jest np. Korea Południowa.Bez wątpienia jedną z kwestii, która wywołuje spore zainteresowanie tym sportem jest perspektywa otrzymywania sowitego wynagrodzenia. Tabela 1. prezentuje wynagrodzenia e-sportowców z całego świata, którzy w całej swojej karierze uzyskali najwyższe wygrane podczas turniejów. Wszyscy gracze o najwyższej sumie wygranych specjalizowali się w grze Dota 2. E-sportowiec o największej sumie wygranych to 26-letni Johan Sundstein z Danii, którego łączna wygrana z wszystkich turniejów wynosi 6 890 592 USD. Wynagrodzenia dziesięciu najlepiej zarabiających e-sportowców na świecie mieszczą się w przedziale od 3,6 do 6,9 mln USD.Niestety, w grupie 10 najlepiej zarabiających e-sportowców nie ma żadnego Polaka. Spowodowane jest to tym, że najwyższa uzyskana suma łącznych wygranych przez naszego rodaka wynosi 802 265 USD. Tyle ze wszystkich rozegranych turniejów otrzymał Michał Jankowski o nicku Nisha. Wśród najlepiej zarabiających Polaków występuje większa różnorodność w grach, w których się specjalizują. Co prawda najlepszy polski e-sportowiec specjalizuje się w Docie 2, tak samo jak najlepsi gracze na świecie, jednak gracze zajmujący pozostałe miejsca w większości grają w Counter-Strike: Global Offensive.Granie w gry komputerowe większości osób kojarzy się z typowo męskim zajęciem. Pomimo tego wśród e-sportowców można znaleźć również kobiety. Zawodniczki również biorą udział w turniejach i otrzymują za to sowite wynagrodzenie. Jednakże nie jest ono tak wysokie jak pensja ich kolegów z branży. Tabela 3. przedstawia wynagrodzenia zawodniczek, które osiągnęły najwyższe zarobki. Wśród kobiet zajmujących się e-sportem występuje spore zróżnicowanie, jeśli chodzi o gry w jakich się specjalizują. Wśród 10 zawodniczek o największych łącznych wygranych w turniejach e-sportowych na świecie żadna z nich nie gra w Dotę 2, w której specjalizującą się najlepsi gracze na świecie. Minimalna suma wygranych, jaka pozwalała znaleźć się w gronie 10 najlepszych zawodniczek zajmujących się e-sportem to 50 000 USD.Największą sumę łącznych wygranych zdobyła Sasha Hostyn. 26-latka zagrała w 194 turniejach i za udziały w nich otrzymała 357 564 USD. Z kolei na ostatnim miejscu tego zestawienia znajduje się Sarah Harrison, której łączna suma wygranych wynosi 50 000 USD. Jednak należy podkreślić, że zawodniczka taki wynik uzyskała uczestnicząc zaledwie w jednym turnieju.Taka forma rozrywki jak granie w gry komputerowe jest najbardziej popularna wśród nastolatków. Postanowiliśmy sprawdzić, któremu z graczy udało się zarobić najwięcej przed ukończeniem 18. roku życia. Większość zawodników specjalizuje się w grze Fortnite lub Dota 2. Lider tego zestawienia to Kyle Giersdorf, który przed 18. rokiem życia rozegrał 24 turnieje, a z wygranych uzyskał 3 062 267 USD. Minimalna suma wygranych, jaka pozwalała się zakwalifikować do grona 10 najlepszych graczy przed 18. rokiem życia to 297 591 USD. Taką łączną sumę nagród podczas zawodów zdobył Noam Ackenine posługujący się pseudonimem Megga.W Polsce coraz więcej szkół wykorzystuje potencjał tkwiący w grach komputerowych. Powstaje coraz więcej szkół średnich, które w swojej ofercie posiadają klasy o profilu e-sportowym. Chętnych nie brakuje, a do takich klas zapisują się głównie chłopcy. W dużym błędzie są te osoby, które uważają, że podczas e-sportowych lekcji uczniowie tylko grają. W niektórych szkołach na kierunku technik informatyk e-sport młodzież ma możliwość podszkolić się nawet w programach przeznaczonych do renderowania 3D. W ten sposób mogą nauczyć się obrazować i prezentować stworzony model np. ogrodu, wnętrza biura lub salonu, krajobrazu czy startującego samolotu w formacie 3D.Bez wątpienia powstawanie tego typu klas w Polsce to duży krok w kierunku rozwoju e-sportu w naszym kraju. Jednak przed nami jeszcze długa droga w dorównaniu czołowym krajom w tej dyscyplinie.E-sport to niewątpliwie dyscyplina, umożliwiająca niektórym osobom połączenie pracy zarobkowej i hobby. Jednak należy pamiętać o tym, że dotarcie na sam szczyt i osiągniecie wysokich wygranych nie jest takie proste i wymaga poświęcenia wielu godzin na ciągłe doskonalenie się. Wysoce prawdopodobnym jest, że w przyszłości ten sport będzie jeszcze bardziej popularny i być może nawet w Polsce otrzyma on miano sportu narodowego tak jak miało to miejsce w Korei Południowej.