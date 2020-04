Jak negocjować wysokość wynagrodzenia w czasie pandemii?

Z najnowszej 9. edycji Raportu Płacowego Antal wynika, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom osiągnął 6%. Wypłacana im średnia pensja wzrosła do poziomu 12 614 zł brutto. W tym roku na intensywnie rosnące wynagrodzenia raczej nie powinniśmy liczyć, ale nie oznacza to również, że podwyżek nie będzie w ogóle. Charakterystyczne dla nadchodzących miesięcy ma być również rozwarstwienie płac.

Wynagrodzenia w 2020 roku

Komu wzrośnie, komu spadnie

„Firmy obecnie prowadząc rekrutacje będą bardzo dokładnie analizować jaką wartość dodaną dany kandydat wniesie do organizacji. Kompetencje związane z nowymi technologiami i szeroko rozumianą optymalizacją pracy, głównie w aspekcie kosztowym będą bardzo cenione przez przedsiębiorstwa. To jak zostanie przedstawiona kandydatura danego specjalisty może bardzo znacząco wpłynąć na poziom oferty finansowej” – podkreśla Fabian Pietras, menedżer Antal IT Services.

Negocjacje w czasie zawirowań

– oceń jak Twoje doświadczenie jest bogate i od jakich widełek warto zacząć rozmawiać. W ofertę wkalkuluj również np. koszty pożądanych świadczeń pozapłacowych czy dojazdu. Daj sobie i pracodawcy szansę – kryzys ekonomiczny jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw i pracowników. Lojalność, wiara w sukces i ciężka praca często zwracają się podwójnie. Rozmawiaj wprost o swojej przyszłości w organizacji i szansach na rozwój. Pamiętaj, że czasami warto zrobić krok wstecz, jeśli masz realne widoki na dwa kroki do przodu.

„Ostatnie lata przynosiły sukcesywny wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna sytuacja na rynku pracy związana z pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac” – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Jak już wspomniano we wstępie, doniesienia najnowszej odsłony raportu płacowego Antal wskazują, że średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów przewyższyło 12,6 tys. zł, a dynamika jego wzrostu okazała się o 4 punkty procentowe wyższa aniżeli w 2018 roku.Wprawdzie wzrost wynagrodzeń ma nie być tak odczuwalny jak w poprzednich miesiącach, to w większości przypadków poziom płac utrzyma się na podobnym poziomie do ubiegłego roku.Na rynku będzie można również zaobserwować rosnące rozwarstwienie dochodów. Część specjalistów i menedżerów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem obniży swoje oczekiwania finansowe. Z drugiej jednak strony najbardziej pożądani przedstawiciele średniej i wyższej kadry, doceniając w większym stopniu bezpieczeństwo zatrudnienia u obecnego pracodawcy, zdecyduje się na zmianę pracy tylko w przypadku otrzymania niezwykle konkurencyjnej oferty. O takie osoby firmy nadal będą musiały walczyć na rynku.Analizy Antal wskazują, że do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, IT, automatyzacji procesów, a także finansiści. W tych obszarach spodziewane są niewielkie wzrosty oferowanych płac. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania firm na kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym stopniu zdalnie oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów online. Zawody, których przedstawiciele będą częściej skazani na chwilowe zamrożenie rosnących oczekiwań finansowych to specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie, a także przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. W tym ostatnim przypadku, wynagrodzenie jest powiązane z realizacją planów organizacji, a w obecnej sytuacji mogą one zostać zmienione lub opóźnione w związku z zawirowaniami na światowych rynkach.Negocjując warunki zatrudnienia, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego warto pamiętać o kilku podstawowych krokach.