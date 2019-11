Oświadczenia majątkowe polityków. Kto jest najbogatszy?

W związku z wyborami każdy z polityków musiał złożyć swoje oświadczenie majątkowe. W niniejszym artykule prezentujemy jakim majątkiem dysponują wybrani posłowie i ministrowie w 2019 roku. Z artykułu dowiedzą się Państwo, ile wynosiła wartość uposażenia i diety poselskiej wybranych posłów, kto z rządzących miał najwięcej oszczędności, a kto najwięcej zobowiązań, a także jaka jest wartość nieruchomości polityków.

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej

Bezdyskusyjnym liderem pod względem dochodów z tytułu pracy parlamentarzysty i innych przychodów jest Paweł Kukiz.

Oszczędności

Nieruchomości

Posłom, którzy zdecydują się poświęcić się pracy parlamentarnej i zrezygnują z dotychczasowej pracy zawodowej lub aktywności gospodarczej przysługuje. Po podjęciu takiej decyzji stają się posłami zawodowymi i otrzymują uposażenie co miesiąc w całym okresie sprawowania mandatu. Świadczenie to podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz pobierane są również od niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak żaden z posłów nie ma obowiązku rezygnacji ze swojej aktualnej pracy zawodowej, jeśli jest zdania, że jest w stanie łączyć pracę parlamentarną z obecną aktywnością zawodową. Wszystkim posłom (także niezawodowym) przysługuje. Wyrównuje ona koszty ponoszone przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.Bezdyskusyjnym liderem pod względem dochodów z tytułu pracy parlamentarzysty i innych przychodów jest. Łączne dochodyod początku roku do końca sierpnia 2019 roku wyniosły 269 148 PLN. Na tę kwotę złożyły się: uposażenie (78 609 PLN), dieta parlamentarna (19 875 PLN). Dodatkowo Paweł Kukiz w związku z tym, że przed laty był muzykiem otrzymuje dochód z praw autorskich i wykonawczych (170 665 PLN).w tym okresie otrzymał dietę poselską wynoszącą 20 125 PLN oraz dochody z tytułu: pełnienia urzędu Ministra Sprawiedliwości (114 467 PLN), dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego (48 566 PLN) oraz pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa (10 851 PLN).Dochodyod początku roku do końca sierpnia wyniosły 170 458 PLN. Na tę kwotę złożyły się: dochód z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (150 000 PLN), dieta parlamentarna (19 958 PLN) oraz diety związane z podróżami zagranicznymi (500 PLN).w ciągu 8 miesięcy otrzymał dochody wynoszące łącznie 139 974 PLN. W skład jego dochodu wchodzi: wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (119 932 PLN) i dieta poselska (20 042 PLN). Ten ostatni składnik w przypadkuwynosił tyle samo, a z kolei jego wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiło 118 173 PLN.jest emerytem i z tego tytułu jego dochód od początku stycznia do końca sierpnia wyniósł 45 179 PLN. Dodatkowo były prezes Rady Ministrów otrzymał uposażenie wynoszące 63 244 PLN oraz dietę parlamentarną – 20 042 PLN.Wynagrodzenie z KPRM dlawyniosło 107 636 PLN, a jego dieta poselska 19 791 PLN.Dochodyw analizowanym okresie to: wynagrodzenie z Ministerstwa Cyfryzacji – 97 883 PLN, dieta parlamentarna – 19 374 PLN oraz przychód z najmu mieszkania 8 800 PLN.Łączny dochódod początku roku do końca sierpnia wyniósł 104 382 PLN. Złożyły się na to: uposażenie – 76 070 PLN, dieta poselska - 20 042 PLN, zwiększona dieta na podróże zagraniczne – 270 PLN oraz przychód z tytułu wynajmu nieruchomości 8 000 PLN.Najmniejsze dochody od początku roku do końca sierpnia otrzymał– 69 437 PLN (w tym: uposażenie 49 729 PLN i dieta poselska – 19 708 PLN).Spośród wybranych przez nas polityków najwięcej oszczędności posiada. Suma zgromadzonych przez niego pieniędzy na kontach w różnych walutach w przeliczeniu wynosi ponad 800 tys. PLN. Na tę kwotę składa się: 534 000 PLN, 56 280 USD, 4 631 EUR, 74 GBP oraz 50 akcji Wawel o łącznej wartości 32 000 PLN., który zajmuje drugie miejsce w naszym zestawieniu, ma ponad pół miliona mniej oszczędności niż Ryszard Petru.Z koleiposiada 240 000 PLN, 100 EUR oraz papiery wartościowe o łącznej wartości 40 000 PLN, co w sumie po przeliczeniu daje kwotę 280 438 PLN.Wiceprezes Rady Ministrów –posiada oszczędności o wartości 212 000 PLN (w tym: 85 000 PLN oraz polisę Nova Perspektywa AVIVA S.A. o wartości 127 000 PLN). Oszczędnościpod koniec sierpnia bieżącego roku wynosiły 200 000 PLN. Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –posiada ponad 120 000 PLN (119 112 PLN i 800 USD) oszczędności na własność, a 29 000 PLN dzieli z małżonką.Z kolei na oszczędności Ministra Cyfryzacji –składa się: 88 000 PLN oraz polisa na życie z funduszem kapitałowym w Nationale Nederlanden o wartości 22 000 PLN.dzieli 74 000 PLN oszczędności razem z małżonką.Z koleina swoim koncie posiada 71 000 PLN.Najmniej zaoszczędzonych środków pieniężnych ma– 50 103 PLN.jest również liderem, jeśli chodzi o wartość posiadanych nieruchomości. Polityk posiada na własność nieruchomość o wartości 1 500 000 PLN, jest również współwłaścicielem domu i mieszkania, które wyceniono kolejno na: 870 000 PLN i 240 000 PLN.jest współwłaścicielem domu wycenionego na 2 000 000 PLN oraz mieszkania o powierzchni 58m2 o wartości 450 000 PLN. Minister posiada na własność działkę rolną. Jej wartość to 15 000 PLN.wspólnie z małżonką posiada dom (wartość 1 200 000 PLN) oraz mieszkania o powierzchni 54m2, 33,6m2, 32,8m2, 36,3m2 (350 000 PLN, 239 000 PLN, 239 000 PLN, 275 880 PLN) oraz miejsce postojowe (29 000 PLN).Dom, który posiada na własność, jest wart 1 500 000 PLN. Dodatkowo Paweł Kukiz jest właścicielem łąki (wartość 15 000 PLN), a także posiada spółdzielcze prawo własności do mieszkania o powierzchni 36 m2 (350 000 PLN).ma 1/3 udziału w domu o powierzchni 187 m2 oraz w dwóch działkach (790 m2, 1721 m2). Nieruchomości Wiceprezesa Rady Ministrów zostały wycenione łącznie na 1 850 000 PLN.jest właścicielem hipotecznym 1/3 domu o wartości równej 150 000 PLN, domu jednorodzinnego w trakcie budowy (wartość 586 000 PLN), mieszkania (540 000 PLN), niezabudowanej działki rolnej (135 000 PLN) oraz dwóch działek leśno-rolnych o łącznej wartości 275 000 PLN.jest jednym z trzech właścicieli domu wartego 1 500 000 PLN.Z kolei domo powierzchni 140m2 został wyceniony na 900 000 PLN. Ponadto Minister Cyfryzacji posiada na własność mieszkanie (wartość 230 000 PLN) oraz 3 działki o łącznej wartości 110 000 PLN.na własność posiada dom i działkę o łącznej wartości 600 000 PLN. Dodatkowo jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości wartych 300 000 PLN.posiada 50% udziałów w dwóch mieszkaniach, które łącznie warte są 650 000 PLN.