Czy syndrom myślenia grupowego musi prowadzić do fiaska?

Praca w grupie jest czymś, czego uczymy się właściwie od najmłodszych lat. Zupełnie słusznie, bo okazuje się ona być przydatną również na niwie zawodowej. Już na poziomie ofert pracy znajdujemy informacje, że kandydat powinien współpracować. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że relacje zachodzące w grupie poddawane są licznym dyskusjom i analizom. Mowa jest w nich m.in. o tzw. „syndromie myślenia grupowego”, znanym powszechnie jako groupthink.

- Z biegiem lat pojęcie „myślenie grupowe” na tyle zakorzeniło się w kulturze, że coraz częściej staje się wymówką polityków czy menadżerów – przekonuje Victor Wekselberg, psycholog organizacji i ekspert inijOB.

Fałszywy mit grupowego myślenia

– Wszelkie fiaska decyzyjne klasyfikuje się jako groupthink bez przeprowadzenia prawdziwej analizy społecznej. A to, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności to sprawdzenie, jak funkcjonuje grupa i jak doszło do podjęcia złej decyzji – dodaje Victor Wekselberg.

Skąd biorą się błędne decyzje?

- O tym, czy poszczególni członkowie zespołu będą harmonijnie współpracować decyduje przede wszystkim to, czy cele poszczególnych jego członków pokrywają w jakimś stopniu z celami innych osób. Wszelkie błędy decyzyjne powstają właśnie dlatego, że mamy różne cele w naszej pracy – wyjaśnia Wekselberg.

– Jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie ci byli zorientowani na karierę. Jasne jest więc, że ich celem nie było podjęcie jak najlepszej i przemyślanej decyzji, a jedynie ochrona własnego interesu – mówi Victor Wekselberg, ekspert iniJOB.

Wymieniajmy się spostrzeżeniami

- Tak naprawdę w pracy zawodowej powinniśmy zupełnie zapomnieć o pojęciu myślenia grupowego. Stworzone zostało po to, by usprawiedliwiać porażki i dawać przyzwolenie na popełnianie błędów. W rzeczywistości problem jest o wiele głębszy i dotyka struktury zespołu – podkreśla ekspert inijOB. – Z mojej perspektywy otwartość na inny punkt widzenia i autentyczna próba zrozumienia toku myślenia drugiej osoby są absolutnymi obowiązkami menadżera, który chce prowadzić z sukcesem zespół i podejmować optymalne decyzje - dodaje.

