Nadeszły długo wyczekiwane wakacje 2019. Z badań zrealizowanych przez CBOS wynika, że przynajmniej dwutygodniowy wypoczynek planują niemal 2/3 Polaków. Czy to wystarczy, aby nabrać sił na kolejne wyzwania?

Urlop – czy warto?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Idealny urlop wypoczynkowy trwa 3 dni? Zdaniem dra Davida Lewisa z brytyjskiego Uniwersytetu Sussex, idealny urlop wypoczynkowy nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

- Urlop wypoczynkowy to niezwykle ważny element pracy. Jednak wielu pracowników odczuwa stres i niepokój związany z chwilową przerwą w wykonywaniu obowiązków służbowych. Warto zaznaczyć, że taka przerwa pozytywnie wpływa na naszą kreatywność i efektywność pracy, gdyż wracając z urlopu możemy spojrzeć na nasze obowiązki z zupełnie innej perspektywy.” – mówi Agata Kowalska, Internal Recruiter z firmy doradztwa personalnego HRK.

Gdzie wyjechać?

Powroty

Wymiar urlopu wypoczynkowego w naszym kraju uzależniony jest od stażu pracy. W przypadku osób, które pracują krócej niż 10 lat wynosi on 20 dni, dłuższe zatrudnienie wydłuża go o kolejne 6 dni. Te zasady zna niemal każdy. Nieco mniej oczywistą kwestią jest to, że w myśl przepisów Kodeksu Pracy minimum jedna część naszego wypoczynku powinna trwać nieprzerwanie 14 następujących po sobie dni. Tyle teorii. Praktyka pokazuje bowiem, że co szósty pracownik o takiej możliwości może jedynie pomarzyć.Zdaniem dra Davida Lewisa z brytyjskiego Uniwersytetu Sussex, idealny urlop wypoczynkowy nie powinien być dłuższy niż 3 dni. Przeprowadzone przez niego badania wyraźnie dowodzą, że jest to korzystne zarówno tak dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Dlaczego tak krótki okres wypoczynku jest korzystny? Okazuje się, że dawka stresu, która czekałaby nas po powrocie z długich wakacji oraz nadmiar obowiązków związanych z nadrabianiem zaległości, skutecznie zabijają wartość relaksacyjną wypoczynku. Również wczasowy tryb spędzania czasu nie sprzyja zdrowiu. Opalanie, nadmierne objadanie się i spożywanie alkoholu sprawiają, że urlop może okazać się wręcz wyniszczający dla naszego organizmu. Kolejna ważna kwestia to nuda, która bynajmniej nie sprzyja relaksowi. Zbyt długi wypoczynek może okazać się najzwyczajniej w świecie nużący.Czy to oznacza, że lepiej zostać w pracy, a tropikalne plaże oglądać jedynie na wygaszaczach naszych firmowych monitorów? Oczywiście, że nie. Tak jak we wszystkim, należy znaleźć złoty środek i wypracować własne metody odpoczynku.Wydawać by się mogło, że im dalsza podróż tym większy relaks. Niekoniecznie! Czasami stres związany z organizacją podróży, załatwieniem dojazdu i pobytu (co często wiąże się z koniecznością rozmów w języku obcym) powoduje, że wolimy odpocząć po pracy na balkonie niż udawać się w egzotyczną podróż. Wśród Polaków wciąż najpopularniejszym rodzajem wycieczek są te krajowe, aż 53% z nas decyduje się spędzić wakacje w Polsce. Jednak atrakcyjne oferty biur podróży oraz rosnąca popularność wycieczek na własną rękę sprawiają, że z roku na rok rośnie popularność wczasów zagranicznych. Spora część z nas (23%) nie chce wybierać i w 2019 roku planuje urlop zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejsze, żeby dostosować urlop do naszych możliwości czasowych, finansowych, preferencji pogodowych i ulubionej formy spędzania czasu.Niezależnie od tego czy nasz urlop to weekendowe wakacje na Mazurach, czy dwutygodniowy wyjazd na Bali, zawsze przyjdzie ten moment, w którym trzeba będzie wrócić do pracy. Co zrobić, by gładko wdrożyć się w tryb biurowy? Przede wszystkim dać sobie czas. Badania pokazują, że dopiero w 3 tygodniu, po powrocie z dłuższego wypoczynku, pracownik osiąga 110% swojej wydajności. Natychmiastowe rzucenie się na głęboką wodę i próba nadrobienia wszystkich zaległości w ciągu jednego dnia może skończyć się fiaskiem. Agata Kowalska z HRK sugeruje także, żeby do powrotu po urlopie przygotować się jeszcze przed jego rozpoczęciem. O ile to możliwe postarajmy się zakończyć wszystkie bieżące projekty przed wyjazdem lub przekażmy je współpracownikom. Pozwoli nam to uniknąć stresu po powrocie, a także ułatwi niemyślenie o pracy podczas wypoczynku.Należy pamiętać, że wypoczynek jest integralną częścią pracy, jednak jego forma jest kwestią bardzo indywidualną. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie urlopu. Zarówno kilkutygodniowe wakacje, jak i weekendowy wypad, mogą pomóc naładować baterie i wrócić do pracy z nową dawką energii.