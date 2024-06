Praca sezonowa czy freelancing? Jak dorobić do wakacji?

Zbliża się koniec roku szkolnego i akademickiego. Wielu młodych ludzi już myśli o tym, żeby podjąć pracę, która pozwoli im wyjechać na wakacje czy dorobić z myślą o kolejnym roku na uczelni czy w szkole. Co wybrać - pracę dorywczą, płatny staż czy może freelancing? Czy osoba nieletnia może pracować? Gdzie szukać takiego zatrudnienia? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci z Useme.

Przeczytaj także: Zatrudnianie młodocianych. O czym powinni wiedzieć rodzice?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak legalnie zatrudnić osobę nieletnią?

Gdzie znaleźć pracę na wakacje?

Jak zacząć pracę jako freelancer?



Praca wakacyjna dla nieletnich – kto może ją podjąć?

nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę (6 godzin dla osób poniżej 16 lat),

nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (22:00-6:00, a dla młodszych niż 15 lat 20:00-6:00),

mają prawo do co najmniej 48-godzinnego odpoczynku tygodniowo (obejmującego niedzielę),

mają prawo do 14-godzinnej przerwy między zmianami,

mają prawo do 30-minutowej przerwy po 4,5 godzinach pracy3.

Gdzie znaleźć pracę na wakacje?

Przydatne linki:

- Oferty pracy



Praca wakacyjna – jakie są popularne zawody?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Praca sezonowa czy freelancing? Freelancing wymaga dużej samodyscypliny oraz doskonałej organizacji czasu. Takie rozwiązanie sprawdzi się dla osób dobrze zorganizowanych i odpowiednio zmotywowanych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Freelancing – elastyczność i szansa na rozwój

Freelancerzy mogą wybierać spośród szerokiej gamy zleceń. To zawód, który pozwala na monetyzowanie hobby. Jeśli lubimy pisać, projektować grafiki lub robić zdjęcia, to warto wykorzystać swoje pasje i zacząć na nich zarabiać. Freelancing pozwala również na zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego. Praca nad różnorodnymi projektami rozwija umiejętności i pozwala stworzyć atrakcyjne portfolio, co może być nieocenione w przyszłej karierze zawodowej – tłumaczy Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń na linii klient-freelancer.

Freelancing – jak zacząć?

Miejscem, gdzie warto szukać zleceń są popularne strony z ofertami pracy oraz platformy przeznaczone specjalnie dla niezależnych specjalistów. Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z mediów społecznościowych i poszukiwanie zleceń w tematycznych grupach na Facebooku. Z kolei osoby zainteresowane pisaniem mogą szukać okazji do współpracy z internetowymi redakcjami, dla których mogą tworzyć treści "z doskoku" – radzi Żaneta Siwik z Useme.

Decyzja między pracą sezonową a freelancingiem zależy osobistych preferencji i sytuacji życiowej. Jeśli cenimy stabilność i pewność dochodu, praca sezonowa może być lepszym wyborem. Jeśli jednak zależy nam na elastyczności, zdobyciu cennego doświadczenia, a przy tym na możliwość zarabiania na swojej pasji, freelancing może okazać się strzałem w dziesiątkę – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń na linii klient-freelancer.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00103 Tamże. Tamże.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy mogą zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które ukończyły 15 rok życia, są absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej oraz posiadają opinię lekarską, potwierdzającą, że podejmowana przez nie praca nie będzie miała negatywnego wpływu na ich zdrowie Młodociani pracownicy nie mogą być zatrudniani do wykonywania prac, które zagrażają ich życiu, zdrowiu lub rozwojowi.Również osoby poniżej 15 roku życia mogą znaleźć wakacyjną pracę, pod warunkiem, że zostaną zatrudnione w branży sportowej, kulturalnej, artystycznej lub reklamowej, a także w celu przygotowania zawodowego, ale tylko na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów oraz zezwolenia inspektora pracyNiepełnoletni pracownicy muszą przestrzegać szczególnych przepisów prawa:Znalezienie pracy sezonowej może wydawać się trudne, ale istnieje wiele miejsc, gdzie można szukać ofert. Przede wszystkim warto odwiedzić lokalne urzędy pracy, a w przypadku studentów – biura karier, które często mają oferty sezonowych zatrudnień. Warto również sprawdzić ogłoszenia w lokalnych gazetach oraz na stronach internetowych z ofertami pracy.Kolejnym miejscem, gdzie można znaleźć zatrudnienie, są media społecznościowe. Wiele firm publikuje ogłoszenia na swoich profilach, a grupy tematyczne na Facebooku mogą być świetnym źródłem informacji. Nie należy też zapominać o tradycyjnych metodach – odwiedzanie miejsc pracy, takich jak restauracje, hotele czy sklepy i pytanie bezpośrednio o możliwość zatrudnienia.Dla młodzieży istnieje wiele możliwości pracy sezonowej. Jednym z najpopularniejszych zajęć jest praca w gastronomii – jako kelner, pomoc kuchenna czy barista. To zajęcie daje możliwość zdobycia cennych umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole.Inną popularną opcją jest praca w handlu. Wiele sklepów potrzebuje dodatkowych rąk do pracy w okresie letnim, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Młodzież często podejmuje się również pracy jako animatorzy w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, co jest świetnym sposobem na spędzenie wakacji w atrakcyjnym miejscu i zdobycie doświadczenia w pracy z ludźmi.Prace ogrodnicze i drobne prace remontowe to kolejne możliwości dla młodych osób, które nie boją się fizycznej pracy. Dla osób, które wolą bardziej twórcze zajęcia, praca jako pomocnik przy organizacji imprez czy wydarzeń kulturalnych może być ciekawą alternatywą.Inną opcją pracy wakacyjnej jest pozyskiwanie zleceń w internecie i zostanie tzw. freelancerem. To osoba, która nie jest zatrudniona na etacie. Zamiast tego, współpracuje z wieloma różnymi firmami bez zawierania stałej umowy o pracę z jednym przedsiębiorstwem. Samodzielnie poszukuje klientów, którzy zlecają jej zadania, a po ich wykonaniu otrzymuje uzgodnione wcześniej wynagrodzenie.Freelancing wymaga dużej samodyscypliny oraz doskonałej organizacji czasu. Takie rozwiązanie sprawdzi się dla osób dobrze zorganizowanych i odpowiednio zmotywowanych. W przypadku młodych osób najlepszym sposobem będzie rozliczanie się ze zleceniodawcami na podstawie umowy o dzieło, zlecenie lub poprzez dedykowaną platformę.Istotnym wyróżnikiem pracy freelancera jest też to, że można wykonywać zlecenia z dowolnie wybranego miejsca. Wolni strzelcy bardzo często pracują więc zdalnie. Umożliwia to wykonywanie obowiązków zawodowych nie tylko we własnym mieszkaniu, lecz także w ulubionej kawiarni, w specjalnej przestrzeni coworkingowej czy za granicą na tzw. workation.Osoby myślące o rozpoczęciu pracy jako freelancerzy powinny najpierw przygotować dobre portfolio. Następnym krokiem jest poszukiwanie zleceń. Na początku nie będzie ich dużo, ale od czegoś trzeba zacząć.Początkowo znalezienie klientów może być czasochłonne, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Z czasem, gdy nabierzemy doświadczenia, a portfolio będzie rozbudowane i atrakcyjne dla zleceniodawców, pozyskiwanie zleceń stanie się dużo łatwiejsze.