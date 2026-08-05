Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jakie warunki trzeba spełnić?

Umowa się skończyła, a ty zachorowałeś? Sprawdź, kiedy przysługuje chorobowe © pexels

Umowa o pracę wygasła, a kilka dni później dopadła cię choroba? To nie przekreśla prawa do zasiłku chorobowego. Trzeba jednak dopilnować kilku formalności, o których - jak pokazuje doświadczenie - nie wszyscy pamiętają. Jedna z nich dotyczy już samej wizyty u lekarza - jeśli nie przekażesz ważnej informacji, zwolnienie może trafić tam, gdzie nie powinno.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy po ustaniu zatrudnienia nadal przysługuje zasiłek chorobowy?

Dlaczego lekarz powinien wiedzieć, że umowa o pracę już się zakończyła?

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać chorobowe z ZUS?

Kto wypłaca zasiłek chorobowy po zakończeniu zatrudnienia?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Umowa się skończyła, a ty zachorowałeś? Sprawdź, kiedy przysługuje chorobowe Warto pamiętać, że roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku Polacy spędzili 59,2 mln dni na zwolnieniach lekarskich . Wypłaty zasiłków chorobowych za ten okres wyniosły 8,8 mld zł, zasiłki macierzyńskie dostawało 268 tys. osób, na które ZUS wypłacił 2,6 mld zł.

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, to wraz z końcem umowy o pracę nie tracimy automatycznie prawa do zasiłku chorobowego – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Ważne jest jednak to, żeby wystawiający zwolnienie lekarz wiedział, że jesteśmy już po ustaniu zatrudnienia – dodaje.

Chodzi o to żeby były już pracodawca nie miał wglądu w to zwolnienie gdyż stanowi to udostępnienia danych szczególnie wrażliwych – przestrzega Kowalska-Matis.

Jeżeli przed wygaśnięciem umowy o prace ktoś był na długim zwolnieniu, to po ustaniu zatrudnienia może wykorzystać tylko te dni, które mu zostały. Krótko mówiąc jeśli dostawał zasiłek chorobowy przez 160 dni, to do wykorzystania, gdy przestanie być zatrudniony, zostały mu tylko 22 dni z tych 91 dni – tłumaczy rzeczniczka.

Trzeba pamiętać o tym, że wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie następuje z tzw. automatu. To, że lekarz wystawi e-ZLA nie wystarczy. Musi wpłynąć do nas wniosek chorego o wypłatę – przestrzega rzeczniczka. - Bez wniosku nie ma wypłaty – dodaje.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

Jeżeli wcześniej chory złożył już w ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego za czas anulowanego przez lekarza E-ZLA, to wówczas powinien wtedy wycofać taki wniosek u płatnika zasiłku chorobowego - radzi Iwona Kowalska-Matis.

Kto wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Potem wypłatę zasiłku przejmujemy my. Żeby jednak było to możliwe pracodawca, (czy zleceniodawca), o czym niekiedy zapomina - musi przekazać do nas zaświadczenie płatnika składek Z-3 albo Z-3a – zastrzega Kowalska-Matis.

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