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5 złotych rad na wakacje w pracy - jak przetrwać i zachować efektywność

2026-08-04 13:22

5 złotych rad na wakacje w pracy - jak przetrwać i zachować efektywność

5 złotych rad na wakacje w pracy - jak przetrwać i zachować efektywność © wygenerowane przez AI

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Wakacje w pracy potrafią być trudne: żar leje się z nieba, a połowa biura jest na urlopie. Prof. Małgorzata Dobrowolska, psycholog biznesu i dyrektor studiów MBA na Politechnice Śląskiej, radzi, jak utrzymać produktywność i zadbać o zdrowie psychiczne podczas letnich miesięcy. Od strategii mikrokroków po mądre przerwy - sprawdź 5 sprawdzonych sposobów na pracę w upale.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:


  • Jak podzielić duże zadania na mikrokroki, by pokonać prokrastynację i czerpać motywację z małych sukcesów.
  • Jak wykorzystać wakacyjną ciszę w biurze do głębokiej pracy, optymalizacji procesów i nadrobienia zaległości.
  • Jak dostosować harmonogram pracy do naturalnych wahań energii i poprawić koncentrację w upalne dni.
  • Jak wprowadzić mikro-nagrody i mądre przerwy, by utrzymać dobre samopoczucie i wysoką wydajność.

5 złotych rad od psycholog biznesu i dyrektor studiów MBA na Politechnice Śląskiej prof. Małgorzaty Dobrowolskiej, które pomogą utrzymać produktywność, zmotywować się do pracy w czasie wakacyjnej odwilży i zadbać o zdrowie psychiczne podczas letnich miesięcy.

1. Zastosuj strategię mikrokroków (zarządzanie zasobami poznawczymi)


Gdy upał obniża zdolność koncentracji, a motywacja spada do zera, duże projekty wydają się być przytłaczające i budzą wewnętrzny opór. Zamiast zmuszać się do ukończenia całego zadania, podziel je na małe, 15-20 minutowe etapy, albo na mniejsze kamienie milowe, które możesz zacząć niechętnie, ale szybko „pójdą”, a Twoja głowa nie będzie ich sabotować. Próg wejścia staje się wtedy na tyle niski, że łatwiej „oszukać” mózg i przejść od bierności do działania.

Częste odhaczanie drobnych sukcesów zapewnia regularne wyrzuty dopaminy, która naturalnie napędza cię do dalszej pracy. Wykorzystaj ten mechanizm.

2. Przekuj „puste biuro” w atut (praca głęboka, czyli deep work)


Brak połowy zespołu to nie tylko luźniejsza atmosfera, ale i drastyczny spadek liczby niepotrzebnych spotkań, powiadomień i tzw. „szybkich pytań” od współpracowników. Zmień perspektywę: potraktuj ten czas jako wyjątkową okazję. To idealny moment na nadrobienie zaległości, zoptymalizowanie procesów lub skupienie się na zadaniach wymagających głębokiego namysłu bez ciągłego wybijania z rytmu.

Zamień tą ciszę w pracy w zaletę. To idealny czas by nauczyć się usprawnień w pracy, zautomatyzować procesy, przygotować sobie sprawy „na później”, nauczyć się pracy w tzw. super-efektywnych „deep-workach” – to także dobry czas na posprzątanie biurka, komputera, telefonu, całej przestrzeni i spraw, na które zazwyczaj nie ma czasu.

3. Zreorganizuj dzień zgodnie z własnymi potrzebami


Nie walcz z biologią. Zaplanuj najtrudniejsze, wymagające najwyższej sprawności intelektualnej godziny Twojej największej efektywności. To wtedy masz najwięcej energii. Gdy jesteś skowronkiem, zaplanuj najtrudniejsze działania na rano, kiedy i temperatura jest najbardziej znośna i Ty masz najwięcej energii. Popołudnia, kiedy fizjologicznie dopada Cię największy kryzys (tzw. zjazd energetyczny dodatkowo spotęgowany upałem), zarezerwuj na proste, mechaniczne i rutynowe czynności: porządkowanie skrzynki mailowej, uzupełnianie baz danych czy archiwizację dokumentów.
5 złotych rad: jak przeżyć wakacje w pracy i nie zwariować?
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fot. eGospodarka.pl

5 złotych rad: jak przeżyć wakacje w pracy i nie zwariować?

Prof. Małgorzata Dobrowolska, psycholog biznesu, zdradza 5 sprawdzonych sposobów, jak nie zwariować w pracy podczas wakacji, utrzymać dobre samopoczucie i skutecznie pracować mimo upałów.

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4. Wprowadź wakacyjne mikro-nagrody (zastrzyk motywacyjny)


Zrekompensuj swojemu umysłowi to, że nie leży teraz na plaży. Skoro musisz pracować, wpleć w cykl dnia drobne, letnie przyjemności i uzależnij je od wykonanych zadań. Może to być mrożona kawa po zamknięciu trudnego raportu, spotkanie towarzyskie tuż po pracy z kolegą z biurka obok po ważnym telefonie albo obietnica punktualnego wyjścia z biura, by w pełni wykorzystać letni wieczór. Nagradzanie się skutecznie poprawi konieczność przebywania w pracy.

5. Zmień swój sposób na odpoczynek podczas pracy (zarządzanie energią)


Kiedy mózg pracuje w trybie oszczędzania energii, zmuszanie go do ciągłego skupienia przez 8 godzin przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego. Pracuj w blokach i rób mądre przerwy. Zamiast bezwiednie scrollować social media w dusznym pomieszczeniu, zmień środowisko. Wyjdź na 5-10 minut z biura, spójrz na zieleń, aby dać odpocząć oczom i układowi nerwowemu.

Pij duże ilości wody, ponieważ odwodnienie wpływa na wydajność. Zainwestuj w swoje nawyki – zdrową dietę, przewietrz umysł otwieraniem okna. Zaparkuj gdzieś dalej, żeby przejść się do pracy i pochodzić wracając z niej do samochodu. Przetestuj tzw. szybkie resety – szybkie formy przerw, które będziesz mógł potem wykorzystać jako stałą metodę wypoczynku. Zamiast kawy – wypij yerbę albo elektrolity. Nie chodzi o wysublimowane sposoby, ale o takie, spośród których wykorzystasz te najefektywniejsze dla siebie.
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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