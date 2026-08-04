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Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne - jaka różnica i dlaczego to ważne?

2026-08-04 07:04

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne - jaka różnica i dlaczego to ważne?

ZUS © fot. mat. prasowe

Możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, a mimo to nie dostać ani złotówki za czas zwolnienia lekarskiego. Powód? Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe to dwa odrębne świadczenia, które pełnią zupełnie inne funkcje. ZUS zwraca uwagę, że niewiedza w tym zakresie najczęściej dotyka zleceniobiorców i przedsiębiorców, którzy nie zawsze pamiętają o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym różni się ubezpieczenie chorobowe od zdrowotnego?
  • Kto musi opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe, a kto może zrobić to dobrowolnie?
  • Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia chorobowego?
  • Czy samo ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do zasiłku chorobowego?

Różnicę między tymi dwoma pojęciami można streścić w jednym zdaniu: ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas leczenia.
ZUS
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fot. mat. prasowe

ZUS

Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne również pobiera ZUS, ale przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia


Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne również pobiera ZUS, ale przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia– wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Chorobowe, opiekuńcze, macierzyński


Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego przez określony przepisami czas. Gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu choroby, czy urazu, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli zachoruje nam dziecko, rodzic, czy małżonek i będą wymagali naszej opieki - również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane nam pieniądze, jako zasiłek opiekuńczy.

W przypadku przedłużającej się naszej choroby z tego ubezpieczenia możemy mieć wypłacone świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie.

Kiedy chorobowe jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne


W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie nie jest wysoka i wynosi tylko 2,45 proc.

Zdrowotne dla ubezpieczonego i członka rodziny


Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - w czym tkwi różnica? Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - w czym tkwi różnica?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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