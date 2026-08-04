Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne - jaka różnica i dlaczego to ważne?

Możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, a mimo to nie dostać ani złotówki za czas zwolnienia lekarskiego. Powód? Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe to dwa odrębne świadczenia, które pełnią zupełnie inne funkcje. ZUS zwraca uwagę, że niewiedza w tym zakresie najczęściej dotyka zleceniobiorców i przedsiębiorców, którzy nie zawsze pamiętają o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym różni się ubezpieczenie chorobowe od zdrowotnego?

Kto musi opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe, a kto może zrobić to dobrowolnie?

Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia chorobowego?

Czy samo ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do zasiłku chorobowego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ZUS Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne również pobiera ZUS, ale przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.



Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne również pobiera ZUS, ale przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia– wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Chorobowe, opiekuńcze, macierzyński

Kiedy chorobowe jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne

Zdrowotne dla ubezpieczonego i członka rodziny