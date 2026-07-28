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Freelancer pracuje, a klient nie płaci. Jak zabezpieczyć zarobki we freelancingu?

2026-07-28 00:10

Freelancer pracuje, a klient nie płaci. Jak zabezpieczyć zarobki we freelancingu?

Freelancer © pexels

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Klient z polecenia, dobry brief i szybki start projektu nie zawsze oznaczają bezpieczną współpracę. Freelancer może rozpocząć pracę bez zaliczki, a później mierzyć się z kolejnymi poprawkami, rozszerzającym się zakresem zlecenia i przesuwaną płatnością. Tymczasem 30 proc. freelancerów nie korzysta z żadnego zabezpieczenia płatności, a tylko 36,4 proc. pobiera zaliczkę. Eksperci wskazują, jak ograniczyć ryzyko.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak często freelancerzy pobierają zaliczki i korzystają z zabezpieczeń płatności?
  • Dlaczego polecenie klienta nie gwarantuje bezpiecznej współpracy?
  • Jakie zasady warto ustalić przed rozpoczęciem pracy freelancera?
  • Jak zaliczka, płatności etapowe i escrow mogą ograniczyć ryzyko braku zapłaty?

Bezpieczeństwo współpracy nie sprowadza się do jednego instrumentu. Zaliczka, płatność etapowa i escrow mogą zabezpieczać lub rezerwować środki, natomiast pisemna umowa, jasno opisany zakres, kryteria odbioru i termin płatności ograniczają ryzyko sporu. To dwa różne poziomy ochrony: finansowy i organizacyjny. W praktyce chodzi o to, by freelancer nie rozpoczynał pracy wyłącznie na podstawie deklaracji klienta.
Jak zabezpieczasz płatność?
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fot. mat. prasowe

Jak zabezpieczasz płatność?

39,3 proc. freelancerów stosuje umowy pisemne, a 36,4 proc. pracuje z zaliczką

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Z raportu „Portret Freelancera 2025” wynika, że freelancing wciąż mocno opiera się na relacjach. Rekomendacje są głównym źródłem klientów dla 67,9 proc. badanych. Dla porównania Facebook i grupy wskazuje 19,3 proc., LinkedIn — 17,1 proc., a cold e-mail tylko 2,1 proc. Polecenie pomaga ominąć pierwszy etap nieufności, ale nie określa, co jest poprawką, co nowym zakresem, kiedy klient odbiera pracę i kiedy wykonawca otrzymuje wynagrodzenie.
Zaufanie jest dobrym początkiem współpracy, ale złym systemem rozliczeń. Dobry klient nie powinien bać się jasnych zasad — przeciwnie, dzięki nim wie, co zamawia, kiedy podejmuje decyzję i za co płaci. W freelancingu profesjonalizm zaczyna się nie od faktury na końcu, lecz od warunków ustalonych przed startem projektu — mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.

Część rynku działa ostrożniej. 39,3 proc. freelancerów stosuje umowy pisemne, 36,4 proc. pracuje z zaliczką, a 30 proc. badanych deklaruje brak jakiegokolwiek zabezpieczenia płatności. Prawie 19 proc. rozlicza się w terminie 30 dni lub dłuższym.
Standardowy termin płatności
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fot. mat. prasowe

Standardowy termin płatności

W 28 proc. przypadków płatność dokonywana jest z góry

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Dla freelancera opóźniona płatność nie jest wyłącznie pozycją w arkuszu należności. To pieniądze przeznaczone na podatki, ZUS, czynsz, ratę kredytu, licencje, sprzęt, narzędzia albo wynagrodzenie osób, które pomagają zrealizować projekt. Gdy zlecenie rusza bez zaliczki i bez zasad odbioru, wykonawca bierze na siebie ciężar, którego często nie widać ani w briefie, ani w stawce.

Najbardziej ryzykowne projekty rzadko zaczynają się od sporu. Częściej startują w dobrej atmosferze: klient przychodzi z polecenia, projekt wydaje się prosty, a strony chcą działać szybko. Freelancer przygotowuje pierwszą wersję bez zaliczki, później dochodzą kolejne poprawki, zmienia się osoba decyzyjna, zakres pracy zaczyna się rozszerzać, a płatność zostaje przesunięta „po finalnej akceptacji”.

W pracy projektowej ryzyko często zaczyna się tam, gdzie ustalenia zastępują domysły. Kod, tekst, grafika, kampania, audyt, automatyzacja, sklep internetowy czy projekt UX nie są produktami zdejmowanymi z półki. Powstają etapami. Jeśli strony nie ustalą, co dokładnie ma zostać wykonane, kiedy praca jest odebrana i gdzie kończy się poprawka, freelancer może zacząć finansować nie tylko wykonanie zadania, lecz także chaos po stronie klienta.
Największym błędem freelancera jest mylenie polecenia z bezpieczeństwem. Rekomendacja mówi tylko, że ktoś był wcześniej zadowolony ze współpracy. Nie mówi, jaki jest zakres nowego projektu, kto zaakceptuje efekt, ile rund poprawek obejmuje cena i kiedy pieniądze trafią do wykonawcy — mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Przed startem projektu firma powinna ustalić z freelancerem co najmniej pięć elementów: zakres pracy, liczbę rund poprawek, sposób odbioru, termin płatności i osobę decyzyjną po stronie klienta. Bez tego nawet projekt z polecenia może szybko zamienić się w spór o domysły.

Zaliczka nie musi oznaczać prostego żądania części wynagrodzenia „z góry”. W dojrzałej współpracy może dotyczyć konkretnego etapu: researchu, koncepcji, makiety, pierwszej wersji, prototypu, audytu, przygotowania materiałów albo wdrożenia. Wtedy płatność nie jest gestem dobrej woli, lecz rozliczeniem realnie wykonanej części projektu.

Jednym z narzędzi ograniczających ryzyko finansowe może być także escrow, czyli mechanizm, w którym środki są zabezpieczane przed rozpoczęciem pracy i wypłacane po odbiorze projektu. Podobną funkcję mogą pełnić płatności etapowe. Pisemna umowa, precyzyjny zakres oraz jasno opisane warunki akceptacji odpowiadają natomiast za drugi poziom bezpieczeństwa — ograniczają pole do rozbieżnych interpretacji i późniejszego sporu.

To szczególnie ważne przy współpracy z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W takim modelu trzeba jasno nazwać efekt pracy: raport, projekt graficzny, kod, tekst, dokumentację, kampanię, analizę, plik, prototyp albo inny materiał możliwy do przekazania i odebrania.

Dopiero wtedy łatwiej uporządkować kwotę, termin, dokumenty i odpowiedzialność po obu stronach. Klient widzi, za co płaci. Freelancer nie zostaje z pracą wykonaną „na próbę”, „do sprawdzenia” albo „do późniejszego rozliczenia”.

Dla firm to również sygnał ostrzegawczy. W walce o dobrych wykonawców sama wysokość budżetu nie wystarcza. Doświadczeni freelancerzy patrzą na sposób prowadzenia projektu: jakość briefu, tempo decyzji, przejrzystość zasad dotyczących poprawek, dokumenty rozliczeniowe i przewidywalność płatności. Firma, która porządkuje te elementy od początku, ogranicza ryzyko sporu i staje się bardziej wiarygodnym zleceniodawcą.

Szersze tło płatnicze w gospodarce pokazuje, że problem nie jest oderwany od realiów biznesu. Według komunikatu BIG InfoMonitor z 8 czerwca 2026 roku zaległe zadłużenie przetwórstwa przemysłowego przekroczyło 8,6 mld zł. W ciągu roku wzrosło o niemal 1,6 mld zł, czyli o 22,7 proc. Dane te nie pokazują bezpośrednio zadłużenia klientów wobec freelancerów, lecz opisują szerszy problem dyscypliny płatniczej w relacjach B2B.

Rynek freelance nie potrzebuje mniej zaufania. Potrzebuje zasad, dzięki którym zaufanie nie pozostaje jedyną podstawą współpracy. Dla freelancerów oznacza to lepszą ochronę czasu i płynności finansowej. Dla firm — bardziej przewidywalną realizację projektów i większą wiarygodność w oczach dobrych wykonawców.

O metodologii
Dane Freelancehunt pochodzą z raportu „Portret Freelancera 2025”, opracowanego na podstawie badania zrealizowanego w grudniu 2025 roku metodą ankiety online na próbie N=1100 aktywnych freelancerów. Badanie objęło Polskę oraz zagregowany region Europy Środkowo-Wschodniej. W materiale wykorzystano dane dotyczące źródeł pozyskiwania klientów, zabezpieczeń płatności, stosowania umów pisemnych i zaliczek oraz terminów rozliczeń w pracy freelancerów.
Dane zewnętrzne pochodzą z komunikatu BIG InfoMonitor z 8 czerwca 2026 roku „Przemysł wyprodukował rekordowe 8,6 mld zł zaległych długów”.

Przeczytaj także: Współpraca z freelancerem. Rozliczanie umów o dzieło i zlecenia w pracy zdalnej Współpraca z freelancerem. Rozliczanie umów o dzieło i zlecenia w pracy zdalnej

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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