Raportowanie luki płacowej: dlaczego auto służbowe i premia uznaniowa mogą stać się pułapką?

Skomplikowane taryfikatory i przestarzałe struktury wynagrodzeń mogą stać się źródłem kłopotów, gdy zaczną obowiązywać przepisy o transparentności płac. Wliczane do raportów będą wszystkie składniki, od wynagrodzenia zasadniczego po benefity niepieniężne, co może ujawnić nie tylko złożoność systemów, ale także nierówności płacowe, których firmy nie były świadome.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jakie składniki wynagrodzenia będą wliczane do raportów o luce płacowej zgodnie z nowymi przepisami.

Dlaczego skomplikowane struktury płac i benefity niepieniężne mogą stać się pułapką dla pracodawców.

Jak premie uznaniowe i auto służbowe wpływają na transparentność wynagrodzeń i raportowanie.

Co powinny zrobić firmy, aby przygotować się na nową ustawę o transparentności płac.



Wynagrodzenie zasadnicze

Premie i nagrody, np. zależne od wyników w pracy, bonusy świąteczne

Dodatki płacowe: stażowy, funkcyjny, zadaniowy, za pracę w szkodliwych warunkach

Prowizje, dotyczące np. handlowców

Wynagrodzenie za nadgodziny oraz za pracę w nocy lub w dni wolne

Benefity i świadczenia niepieniężne, np. dodatek mieszkaniowy, ryczałt na paliwo, karta lunchowa, pakiet medyczny lub sportowy

Świadczenia chorobowe (wypłacane przez pierwsze 33 dni przez pracodawcę)

Odprawy, rekompensaty wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego

Zwroty kosztów np. za pranie odzieży, delegacje, kilometrówki

Ekwiwalenty np. za prąd w przypadku pracy zdalnej, używanie własnego sprzętu i narzędzi

Zasiłki wypłacane przez ZUS np. macierzyński, opiekuńczy

Programy emerytalne np. PPK.

Nie za dużo tych składników?

Premia uznaniowa? Tylko z nazwy

Zapowiadane przepisy o transparentności wynagrodzeń zmuszą pracodawców do analizy niemal każdej złotówki i każdego benefitu wypłacanego pracownikom. Dla wielu firm to ostatni dzwonek na audyt i uproszczenie zagmatwanych struktur wynagradzania.Skomplikowane i przestarzałe taryfikatory stojące za wypłacanymi pensjami mogą stać się źródłem kłopotów w wielu polskich przedsiębiorstwach, kiedy zaczną obowiązywać przepisy o transparentności wynagrodzeń – firmy (w pierwszej kolejności te zatrudniające ponad 250 pracowników) będą musiały przygotowywać raporty o płacach i obliczać lukę. A to będzie tym trudniejsze, im bardziej skomplikowana struktura wynagrodzeń panuje w danej firmie.W myśl nowej ustawy do wynagrodzenia uwzględnianego w raportowaniu luki płacowej wliczają się wszystkie jego składniki, wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określone stawką godzinową lub miesięczną oraz pozostałe składniki uposażenia bez względu na ich nazwę i charakter, a także świadczenia otrzymywane od pracodawcy, pieniężne oraz niepieniężne.Uwzględnione zostaną więc:Nie wliczają się:Dokładna analiza poziomów wynagrodzeń w firmie oraz zmiennych wpływających na ich wysokość i zróżnicowanie, może prowadzić do pytania, czy obraz płac nie jest zanadto zagmatwany. Pracodawca staje przed wyzwaniem np. właściwej wyceny wartości świadczeń niepieniężnych. Jest to stosunkowo proste w przypadku świadczeń kupowanych na rynku – karta sportowa czy pakiet medyczny mają określoną wartość, za którą pracodawca je nabywa.Co jednak w przypadku auta służbowego, które może być używane również do celów prywatnych? Można doliczyć do dochodu pracownika zryczałtowaną kwotę – wątpliwości podatkowe pojawią się jednak, gdy mamy do czynienia z flotą pojazdów o bardzo zróżnicowanej wartości. Można wziąć pod uwagę koszty leasingu aut i podzielić je proporcjonalnie – np. przyjąć, że połowa kosztów miesięcznej raty stanowi benefit pracownika. Sprawa dodatkowo komplikuje się, jeśli pracownik ma kartę paliwową bez limitu.Takie dylematy mogą prowadzić do konkluzji: być może w danej firmie składników wynagrodzenia jest zbyt dużo i zaciemniają one prawdziwy obraz sytuacji.– wskazuje Kinga Żbikowska, starsza menedżer ds. payrollu i obsługi klienta w ADP Polska.W przypadku wykazania dużych nierówności płacowych w obrębie stanowisk o jednakowej wartości, pojawia się pokusa, by je wyrównać składnikami wynagrodzenia, na których wysokość pracodawca ma wpływ. Takim składnikiem jest premia uznaniowa. Tryb jej przyznawania regulowany jest artykułem 105 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Reszta zasad przyznawania nagród znajduje się w wewnętrznych regulaminach firmy – i tu może kryć się potencjalne pole minowe.– mówi Kinga Żbikowska.Nowe przepisy zakładają odwrócony ciężar dowodu. Jeśli pracownik odkryje, że zarabia mniej niż inne osoby świadczące pracę o tej samej wartości i został poszkodowany np. w kontekście nierówno przyznawanych premii, a firma nie będzie dysponować twardymi, mierzalnymi i wolnymi od dyskryminacji dowodami na to, dlaczego przyznała mu niższe świadczenie, sprawa skazana jest na przegraną w sądzie. Wycena wkładu pracownika musi być merytoryczna – w przeciwnym razie każda „uznaniowość” zostanie uznana za ukrytą formę dyskryminacji.