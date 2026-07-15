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Szukanie pracy w wakacje się opłaca. Eksperci obalają mit i radzą, dlaczego warto wysyłać CV latem

2026-07-15 00:10

Szukanie pracy w wakacje się opłaca. Eksperci obalają mit i radzą, dlaczego warto wysyłać CV latem

Szukanie pracy w wakacje się opłaca © fot. mat. prasowe

Myślisz, że z wysłaniem CV lepiej poczekać do września? To jeden z najbardziej utrwalonych mitów na rynku pracy. Eksperci przekonują, że rekrutacja pracowników trwa latem pełną parą, a wakacje mogą być najlepszym momentem na zmianę pracy, ponieważ o te same oferty rywalizuje mniej kandydatów. Podpowiadają też, jak zrobić dobre CV i jakich błędów unikać, by zwiększyć swoje szanse na zaproszenie na rozmowę.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego poszukiwanie pracy i wysyłanie CV w wakacje może zwiększyć szanse na zatrudnienie?
  • Jakie błędy w CV najczęściej eliminują kandydatów już na początku rekrutacji?
  • Jak napisać CV, które przebije się przez systemy rekrutacyjne i zainteresuje pracodawcę?
  • Dlaczego masowe aplikowanie na oferty pracy często przynosi odwrotny efekt od zamierzonego?

„We wrześniu będzie więcej ofert”


Mit, że latem nie warto szukać pracy, nadal jest powszechny. Tymczasem lipiec i sierpień to kolejne, normalne miesiące rekrutacji. Dla firm to dobry moment, żeby uzupełnić zespoły przed jesiennym wzrostem aktywności.
W wakacje automatycznie wrzucamy na przysłowiowy „mniejszy bieg” i to samo robimy z planami zawodowymi. Co roku słyszę te same wymówki: „rekruterzy są na urlopach”, „we wrześniu będzie więcej ofert”, „to nie jest dobry moment”. Tylko że to mit. Rynek pracy latem się nie zatrzymuje – wyjaśnia Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group. I jak podkreśla ekspertka:

Firmy nie zamykają biur na dwa miesiące, projekty muszą iść do przodu, a wakacje nie sprawiają, że nagle znika zapotrzebowanie na pracowników. Jeśli ktoś myśli o zmianie firmy czy branży, to lipiec i sierpień są idealnym czasem – ofert nie brakuje, za to konkurencja jest o połowę mniejsza, bo większość kandydatów odpoczywa na urlopach – dodaje.
Szukanie pracy w wakacje się opłaca
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fot. mat. prasowe

Szukanie pracy w wakacje się opłaca

Rynek pracy od dawna przestał być sezonowy, a lato może być dobrym momentem na zmianę pracodawcy.


Moment rozpoczęcia szukania pracy to jedno. Drugie to umiejętność dotarcia do ogłoszeń. Z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding, wynika, że najpopularniejszą metodą pozostaje przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami – wskazało tak 55,4 proc. badanych. Co trzeci korzysta z kontaktów i poleceń, a niemal tyle samo osób regularnie sprawdza zakładki „Kariera” na stronach internetowych pracodawców.

To właśnie ten sposób szukania pracy najbardziej zyskał na popularności w ostatnim roku. Kandydaci coraz częściej korzystają też z kilku źródeł informacji jednocześnie. Śledzą oferty w aplikacjach mobilnych, mediach społecznościowych, pytają znajomych, śledzą strony internetowe wybranych firm.
Widzimy renesans zakładek „Kariera” i siły rekomendacji, co dowodzi, że osoby szukające pracy nie ograniczają się do portali z ogłoszeniami, coraz częściej weryfikują też informacje u źródła. Jest to bez wątpienia ważną wskazówką dla firm, które powinny być obecne wszędzie tam, gdzie kandydaci szukają informacji i wyjść naprzeciw nowym standardom: od szybkiego kontaktu i transparentności rekrutacji, po obecność w niszowych kanałach.

Dziś skuteczny HR to po prostu zwinny HR – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Eksperci zgodnie twierdzą, że kalendarz nie jest przeszkodą w szukaniu lub zmianie pracy. Jednocześnie zwracają uwagę, że nawet najlepszy moment na wysłanie aplikacji nie pomoże, jeśli CV nie zatrzyma uwagi rekrutera.

„W CV należy wpisać wszystko”


Najczęstszy błąd jaki pojawia się na początku całego procesu? Traktowanie CV jak kroniki zawodowej. Rekruter nie szuka pełnej historii kariery, ale dowodu, że dana osoba poradzi sobie z wyzwaniami na konkretnym stanowisku – tłumaczy Karolina Popiel, Partner z Wyser Executive Search. Zdaniem ekspertki, nagminnym problemem wciąż pozostają też ogólniki.

Deklaracje o kreatywności, komunikatywności czy umiejętności pracy w zespole nie znaczą wiele, jeśli nie stoją za nimi konkretne przykłady. Nie pomagają również wielostronicowe opisy obowiązków, nieaktualne informacje czy błędy językowe. Każdy z tych elementów to sygnał, że kandydat nie poświęcił wystarczającej uwagi przedstawieniu swoich mocnych stron – dodaje.

Podobnego zdania jest Michał Piernik, Manager ds. rozwoju, rekruter w Grafton Recruitment. I zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt:
Kandydaci często przygotowują CV w sposób, który ma im pomóc „wypaść lepiej”, co w praktyce oznacza zawyżanie kompetencji lub ubarwianie doświadczeń. Nieprawdziwe informacje szybko jednak wychodzą na jaw podczas rozmowy czy testów kompetencyjnych, a rozbieżności między CV a rzeczywistością potrafią całkowicie podważyć wiarygodność danej osoby. Paradoks polega na tym, że wielu z kandydatów realnie ma wartościowe umiejętności, ale przez próbę „podkręcenia” profilu traci szansę na rzetelną ocenę – podsumowuje ekspert.

Specjaliści przypominają, że w wielu firmach CV są najpierw analizowane przez systemy wspierające rekrutację, które wyszukują konkretne kompetencje po słowach kluczowych i wskazują stopień dopasowania. Dopiero później trafiają one na biurka działów HR. Oznacza to, że estetyka dokumentu jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest czytelność, precyzyjne nazewnictwo kompetencji i dostosowanie dokumentu do konkretnej oferty pracy.

„Odpowiadanie na każdą ofertę. Może się uda”


Często popełnianym błędem jest masowe aplikowanie – to zjawisko nie zanika, wręcz się nasila. Kandydaci często wychodzą z założenia, że jeśli nie spełniają jednego czy dwóch wymagań, to i tak warto wysłać CV. W efekcie do firm i agencji rekrutacyjnych trafiają setki CV od osób, których doświadczenie i kompetencje mijają się z wymaganiami firm. Rekruterzy szacują, że może to być nawet połowa wszystkich zgłoszeń.

Zdaniem Karoliny Popiel z Wyser Executive Search, kandydaci często też wysyłają zgłoszenia, kierując się jedynie tytułem stanowiska:
Rekruterzy określają to jako aplikowanie „na autopilocie”: bez dokładnego analizowania treści ogłoszeń, z pomijaniem ważnych informacji np. o trybie pracy czy wymaganym doświadczeniu w branży. Widzimy jednak, że im wyższe stanowisko, tym większa selektywność i uważność w procesie aplikowania.

Zdarza się również, że kandydaci odpowiadają na ogłoszenie, a następnie unikają kontaktu lub nie pojawiają się na umówionych spotkaniach.
Brak responsywności to jeden z najbardziej niezrozumiałych, a jednocześnie najczęściej obserwowanych błędów. Działa na niekorzyść kandydata równie mocno, jak niedopasowane CV – podkreśla Michał Piernik.

CV. Co warto zrobić, a czego unikać?


  • Dostosuj CV do konkretnej oferty. Te uniwersalne coraz rzadziej wygrywają.
  • Pokaż osiągnięcia zamiast obowiązków. Liczby, wyniki i zrealizowane projekty mówią więcej niż rozbudowane opisy zadań.
  • Napisz krótkie podsumowanie zawodowe. Trzy-cztery zdania na początku CV pomagają szybko zrozumieć profil kandydata.
  • Aktualizuj CV. To sprzed trzech lat najczęściej nie odpowiada już aktualnym kompetencjom ani wymaganiom rynku.

Co się nie sprawdza:


  • Przepisywanie zakresu obowiązków z umowy o pracę. To nie pokazuje atutów kandydata.
  • Ogólniki. Zwroty typu "komunikatywny", "kreatywny" czy "dynamiczny" bez przykładów niewiele znaczą.
  • Niepotrzebne kursy sprzed kilkunastu lat czy nieużywane kompetencje rozproszą uwagę rekrutera.
  • Błędy językowe – to „drobiazgi”, które potrafią zaważyć na pierwszym wrażeniu.

Dobre CV nie jest dokumentem o przeszłości. Jest dokumentem o przyszłości. Nie opisuje tego, gdzie kandydat był. Ma przekonać pracodawcę, dokąd może go zaprowadzić – komentuje Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group. I dodaje: Dobrze przygotowany kandydat może szukać nowego zajęcia także w wakacje. Na obecnym rynku pracy kalendarz ma coraz mniejsze znaczenie. Liczy się to, czy wykorzystamy swój moment, zanim zrobią to inni.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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