Studenci a ZUS: jakie składki przy umowie o pracę, zlecenie i o dzieło?
2026-07-01 14:12
Studenci a ZUS: jakie składki przy umowie o pracę, zlecenie i o dzieło? © wygenerowane przez AI
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W skrócie
- Umowa o pracę zawsze wiąże się z opłacaniem pełnych składek ZUS, niezależnie od wieku i statusu studenta.
- Studenci poniżej 26. roku życia są zwolnieni z opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowie zlecenia.
- Przerwa między obroną licencjatu a rozpoczęciem studiów magisterskich powoduje utratę zwolnienia z ZUS.
- Umowa o dzieło nie podlega składkom, chyba że zawarta jest z obecnym pracodawcą.
- Opłacanie składek ZUS gwarantuje prawo do świadczeń chorobowych i buduje kapitał emerytalny, który podlega corocznej waloryzacji.
Jakie składki ZUS od umowy o pracę dla studenta?
W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, posiadanie statusu studenta oraz wiek poniżej 26 lat nie mają żadnego wpływu na obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda umowa tego typu wiąże się z koniecznością opłacania kompletu składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne.
Od pracy na etacie odprowadzane są składki, a konto w ZUS zasilane jest pierwszymi wpłatami. W razie zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, pracownik może uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Pracodawca jest zobowiązany zgłosić nowego pracownika do ZUS w terminie 7 dni.
- To czy pracodawca nas zgłosił do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego konta ktoś nie ma, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze „konto” w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy – zachęca Iwona Kowalska-Matis.
Kiedy student nie płaci ZUS przy umowie zlecenia?
Umowa zlecenie to najpopularniejsza forma zatrudnienia podczas prac wakacyjnych. Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i posiadają status studenta, nie podlegają oskładkowaniu z tytułu takiej umowy. Skutkuje to wyższą wypłatą na rękę, lecz jednocześnie brakiem prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych.
Zwolnienie z obowiązku składkowego obowiązuje nieprzerwanie od dnia immatrykulacji aż do utraty statusu studenta (np. w dniu złożenia egzaminu dyplomowego, skreślenia z listy studentów lub zaliczenia ostatniej praktyki na kierunku farmacja).
ZUS a przerwa między licencjatem i magisterką
Przepisy ubezpieczeniowe skrywają istotną lukę, dotyczącą okresu przejściowego między stopniami studiów. Osoba przed 26. rokiem życia, która w czerwcu obroniła licencjat, a studia magisterskie rozpocznie w październiku, traci status studenta w rozumieniu przepisów ZUS na okres od dnia obrony do 30 września.
W tym czasie każda podpisana przez nią umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, a obowiązkiem zleceniodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Warto również pamiętać, że uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie korzystają ze zwolnień ze składek dla studentów, niezależnie od wieku.
Umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne
Co do zasady, umowa o dzieło nie generuje obowiązku ubezpieczeń społecznych dla wykonawcy, bez względu na jego wiek. Taka forma współpracy to wyższe wynagrodzenie netto, ale równocześnie brak ochrony i brak powiększania kapitału na przyszłą emeryturę. Umowa o dzieło zostanie oskładkowana wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zawrze ją ze swoim obecnym pracodawcą lub będzie ją realizował na jego rzecz – umowa podlega wówczas pełnemu oskładkowaniu.
Dlaczego warto opłacać składki do ZUS?
Choć praca zarobkowa bez potrąceń składkowych zapewnia wyższe doraźne dochody, rezygnacja z oskładkowania niesie za sobą długofalowe konsekwencje. Pieniądze transferowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gwarantują m.in. prawo do płatnego zasiłku w przypadku choroby czy ciąży oraz budują przyszły kapitał emerytalny, który podlega corocznej waloryzacji. Według tegorocznych danych, środki w I filarze (składki oraz kapitał początkowy) wzrosły o 9,81%, a na subkontach o 10,61%. – Takiego procentu dla kapitału nie zagwarantuje żaden bank – przypomina Iwona Kowalska-Matis.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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