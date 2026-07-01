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Studenci a ZUS: jakie składki przy umowie o pracę, zlecenie i o dzieło?

2026-07-01 14:12

Studenci a ZUS: jakie składki przy umowie o pracę, zlecenie i o dzieło?

Studenci a ZUS: jakie składki przy umowie o pracę, zlecenie i o dzieło? © wygenerowane przez AI

Studenci podejmujący pracę mają wątpliwości dotyczące składek ZUS. Ich wysokość i obowiązek zależą od rodzaju umowy, wieku oraz statusu. Poznaj aktualne zasady zwolnień oraz kluczowe wyjątki, które mogą Cię mocno zaskoczyć. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w 2026 roku i jakie korzyści niesie opłacanie składek.

Przeczytaj także: Status studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu

W skrócie


  • Umowa o pracę zawsze wiąże się z opłacaniem pełnych składek ZUS, niezależnie od wieku i statusu studenta.
  • Studenci poniżej 26. roku życia są zwolnieni z opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowie zlecenia.
  • Przerwa między obroną licencjatu a rozpoczęciem studiów magisterskich powoduje utratę zwolnienia z ZUS.
  • Umowa o dzieło nie podlega składkom, chyba że zawarta jest z obecnym pracodawcą.
  • Opłacanie składek ZUS gwarantuje prawo do świadczeń chorobowych i buduje kapitał emerytalny, który podlega corocznej waloryzacji.

Jakie składki ZUS od umowy o pracę dla studenta?


W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, posiadanie statusu studenta oraz wiek poniżej 26 lat nie mają żadnego wpływu na obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda umowa tego typu wiąże się z koniecznością opłacania kompletu składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne.

Od pracy na etacie odprowadzane są składki, a konto w ZUS zasilane jest pierwszymi wpłatami. W razie zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, pracownik może uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca jest zobowiązany zgłosić nowego pracownika do ZUS w terminie 7 dni.

- To czy pracodawca nas zgłosił do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego konta ktoś nie ma, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze „konto” w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy – zachęca Iwona Kowalska-Matis.

Kiedy student nie płaci ZUS przy umowie zlecenia?


Umowa zlecenie to najpopularniejsza forma zatrudnienia podczas prac wakacyjnych. Młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i posiadają status studenta, nie podlegają oskładkowaniu z tytułu takiej umowy. Skutkuje to wyższą wypłatą na rękę, lecz jednocześnie brakiem prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych.

Zwolnienie z obowiązku składkowego obowiązuje nieprzerwanie od dnia immatrykulacji aż do utraty statusu studenta (np. w dniu złożenia egzaminu dyplomowego, skreślenia z listy studentów lub zaliczenia ostatniej praktyki na kierunku farmacja).

Ważny wyjątek: Student zapłaci pełne składki od zlecenia, jeżeli podpisze je z podmiotem, u którego jest już zatrudniony na umowę o pracę, lub jeśli umowa zlecenia zostanie podpisana z innym podmiotem, ale praca z tytułu zlecenia będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

ZUS a przerwa między licencjatem i magisterką


Przepisy ubezpieczeniowe skrywają istotną lukę, dotyczącą okresu przejściowego między stopniami studiów. Osoba przed 26. rokiem życia, która w czerwcu obroniła licencjat, a studia magisterskie rozpocznie w październiku, traci status studenta w rozumieniu przepisów ZUS na okres od dnia obrony do 30 września.

W tym czasie każda podpisana przez nią umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, a obowiązkiem zleceniodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Warto również pamiętać, że uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie korzystają ze zwolnień ze składek dla studentów, niezależnie od wieku.

Umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne


Co do zasady, umowa o dzieło nie generuje obowiązku ubezpieczeń społecznych dla wykonawcy, bez względu na jego wiek. Taka forma współpracy to wyższe wynagrodzenie netto, ale równocześnie brak ochrony i brak powiększania kapitału na przyszłą emeryturę. Umowa o dzieło zostanie oskładkowana wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zawrze ją ze swoim obecnym pracodawcą lub będzie ją realizował na jego rzecz – umowa podlega wówczas pełnemu oskładkowaniu.

Dlaczego warto opłacać składki do ZUS?


Choć praca zarobkowa bez potrąceń składkowych zapewnia wyższe doraźne dochody, rezygnacja z oskładkowania niesie za sobą długofalowe konsekwencje. Pieniądze transferowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gwarantują m.in. prawo do płatnego zasiłku w przypadku choroby czy ciąży oraz budują przyszły kapitał emerytalny, który podlega corocznej waloryzacji. Według tegorocznych danych, środki w I filarze (składki oraz kapitał początkowy) wzrosły o 9,81%, a na subkontach o 10,61%. – Takiego procentu dla kapitału nie zagwarantuje żaden bank – przypomina Iwona Kowalska-Matis.
Przeczytaj także: Praca sezonowa studenta na wakacjach - jakie umowy, kiedy trzeba płacić składki ZUS? Praca sezonowa studenta na wakacjach - jakie umowy, kiedy trzeba płacić składki ZUS?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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