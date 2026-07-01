Praca nad morzem. Gdzie szukają pracowników i ile płacą?

Nie tylko kelner czy recepcjonista - latem na Pomorzu można zarabiać także jako przewodnik po motylarni, kierowca melexa, instruktor parku linowego czy „party guide”. Tegoroczny sezon przynosi setki ofert pracy w wielu branżach, a wynagrodzenia sięgają nawet 90 zł brutto za godzinę. Eksperci Grupy Progres zwracają jednak uwagę, że wraz ze wzrostem stawek rosną także oczekiwania pracodawców wobec kandydatów.

Przeczytaj także: Praca sezonowa 2026: Najlepiej płatne branże i stanowiska. Gdzie zarobisz nawet 90 zł/h?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie na Pomorzu najłatwiej znaleźć pracę sezonową i ile można zarobić latem 2026?

Jakie branże poza gastronomią i hotelarstwem intensywnie rekrutują pracowników na wakacje?

Jakie nietypowe oferty pracy sezonowej pojawiły się w nadmorskich miejscowościach?

Jak zmieniają się oczekiwania pracodawców i jakie benefity oferują kandydatom?



Nie tylko branża HoReCa, ale również handel, produkcja czy usługi sezonowe odczuwają dziś wyraźne przesunięcie w czasie decyzji rekrutacyjnych. Część pracodawców wciąż wstrzymuje się z zatrudnieniem, mimo że to już najwyższa pora na ich podjęcie. Jeszcze kilka lat temu przygotowania do letniego szczytu rozpoczynały się znacznie wcześniej – firmy już na początku wiosny kompletowały kadry, aby wejść w okres wakacyjny z gotowymi zespołami.



Obecnie spora liczba przedsiębiorstw dopiero rozpoczyna rekrutacje, uważnie analizując sytuację rynkową i poziom zainteresowania klientów. Osoby poszukujące pracy sezonowej mają więc w czym wybierać – ofert nie brakuje, a w wielu branżach rekrutacje dopiero nabierają tempa – mówi Joanna Dargiewicz, dyrektor regionu w Grupie Progres.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Praca nad morzem Nie tylko branża HoReCa, ale również handel, produkcja czy usługi sezonowe odczuwają dziś wyraźne przesunięcie w czasie decyzji rekrutacyjnych

Klienci w kurortach nie odpuszczają zakupów, sklepy szukają pracowników

Na budowie i na roli

Od produkcji soków po obsługę lunaparków i festiwali

Motylarnia, melex, plaża, klub

Choć pracodawcy w rozmowach z kandydatami często odwołują się do stawek zbliżonych do minimum ustawowego, realne wynagrodzenia w wielu branżach są zauważalnie wyższe – mówi Joanna Dargiewicz, dyrektor regionu w Grupie Progres. I dodaje, że obok typowych propozycji, takich jak praca ratowników wodnych, tradycyjnie poszukiwanych w nadmorskich miejscowościach, na rynku pojawia się coraz więcej ról, które jeszcze niedawno trudno było utożsamić z pracą sezonową nad morzem.

Benefity nie zniknęły, ale są skromniejsze

Praca od zaraz

Firmy chcą doświadczenia, a pracownicy oczekują stabilności

Rynek pracy sezonowej dojrzewa i coraz bardziej przypomina standardowy rynek rekrutacyjny. Pracodawcy nie szukają już wyłącznie osób, które pojawią się na zmianie, ale ludzi, którzy będą realnym wsparciem dla biznesu. W gastronomii czy hotelarstwie jeden nieprzygotowany pracownik może wpływać na ocenę całego obiektu. Dlatego doświadczenie w obsłudze klienta staje się jednym z najważniejszych kryteriów selekcji kandydatów. To trend, który prawdopodobnie pozostanie z nami także po zakończeniu sezonu letniego – podsumowuje Joanna Dargiewicz, dyrektor regionu w Grupie Progres.

Handel odpowiada za 19 proc. ofert i obejmuje pracę w sklepach, sieciach handlowych oraz sezonowych punktach sprzedaży w miejscowościach turystycznych. Do zadań należą najczęściej obsługa klientów, praca przy kasie i wykładanie towaru. W tym obszarze zarobki zazwyczaj oscylują między 31 a 40 zł brutto za godzinę, w zależności od lokalizacji i doświadczenia.Budownictwo oraz rolnictwo i ogrodnictwo, po 10 proc. udziału w rynku sezonowym, również intensyfikują rekrutacje wraz z poprawą warunków pogodowych. W pierwszym z nich poszukiwani są m.in. pracownicy ogólnobudowlani, murarze, brukarze, dekarze, monterzy konstrukcji stalowych, specjaliści od elewacji i wykończeń, a także osoby do montażu i serwisu klimatyzacji.Wynagrodzenia w tej części rynku są zróżnicowane – od 35–42 zł brutto dla pracowników ogólnobudowlanych, przez 40–60 zł dla murarzy, aż po 45–75 zł brutto w przypadku specjalistów wykończeniowych.Z kolei prace rolnicze i ogrodnicze obejmują sezon zbiorów truskawek, jabłek i borówki amerykańskiej, a także pielęgnację zieleni miejskiej – koszenie trawy, zakładanie ogrodów oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych. Tu rozliczenia najczęściej mieszczą się w granicach 30–40 zł brutto za godzinę, często także w formie akordowej, zależnej od efektów pracy.Produkcja (6 proc. ofert) notuje wzrost zapotrzebowania wraz z sezonem zbiorów i większą konsumpcją. W zakładach przetwórczych i produkcyjnych zatrudniani są pracownicy przy wytwarzaniu soków, dżemów, mrożonek, deserów owocowych, konserw i produktów mięsnych, a także w przetwórstwie rybnym. Do ich obowiązków należy również pakowanie, etykietowanie, kontrola jakości oraz kompletowanie zamówień. Tutaj poziom wynagrodzeń najczęściej wynosi 32–45 zł brutto za godzinę.Rozrywka i eventy (7 proc. ofert) to kolejny segment, który w sezonie wyraźnie przyspiesza. Praca dotyczy obsługi festiwali, koncertów, parków rozrywki i wydarzeń plenerowych. Wśród stanowisk znajdują się technicy, osoby do sprzedaży biletów, pracownicy stoisk gastronomicznych, animatorzy oraz obsługa lunaparków i imprez rodzinnych. W tej branży stawki są wyższe niż średnia sezonowa – hostessy zarabiają zwykle 45–70 zł brutto za godzinę, natomiast koordynatorzy wydarzeń 40–45 zł netto, a przy współpracy B2B nawet około 55 zł netto.Sektor edukacji, choć odpowiada za 4 proc. ofert, również notuje wzrost aktywności w okresie wakacyjnym. Pojawiają się propozycje pracy jako opiekunowie kolonijni, wychowawcy, instruktorzy zajęć dla dzieci i młodzieży, a także osoby prowadzące warsztaty, półkolonie i zajęcia sportowo-artystyczne. Stawki w tym obszarze najczęściej mieszczą się w przedziale 30–45 zł brutto za godzinę.Wśród ofert sezonowych nie brakuje również propozycji o bardziej nietypowym charakterze, które często łączą pracę z doświadczeniem turystycznym i rozrywką. W regionie pojawiają się m.in. oferty pracy jako przewodnik po motylarni, gdzie do zadań należy oprowadzanie turystów, dzielenie się ciekawostkami o egzotycznych motylach oraz dbanie o estetykę i roślinność obiektu.Do obsadzenia są także stanowiska instruktorów w parkach linowych, gdzie praca odbywa się na świeżym powietrzu i obejmuje obsługę atrakcji oraz kontakt z odwiedzającymi.Do bardziej oryginalnych zajęć należą również role tzw. „party guide’ów”, którzy oprowadzają turystów zagranicznych po lokalnych barach i klubach, dbając o atmosferę i animację czasu wolnego. W sezonie dostępne są także stanowiska kierowców mini kolejki turystycznej czy melexa, gdzie oprócz prowadzenia pojazdu ważna jest obsługa pasażerów i kontakt z odwiedzającymi. Wynagrodzenia w tych rolach najczęściej mieszczą się w przedziale od 31 do 90 zł brutto za godzinę.Wśród ofert sezonowych nie brakuje również propozycji o bardziej nietypowym charakterze, które łączą pracę z doświadczeniem turystycznym i rozrywkowym. Pojawiają się m.in. stanowiska przewodników po motylarniach, gdzie do obowiązków należy oprowadzanie turystów i dbanie o ekspozycję, instruktorów parków linowych, którzy obsługują atrakcje i pracują z odwiedzającymi, a także tzw. „party guide’ów” oprowadzających turystów po barach i klubach.Dostępne są również stanowiska kierowców melexów i mini kolejek turystycznych, gdzie oprócz prowadzenia pojazdu ważna jest obsługa pasażerów.Pokazuje to, że takie zatrudnienie stopniowo zmienia swój charakter – od klasycznych, dobrze znanych stanowisk w stronę bardziej zróżnicowanych i często zaskakujących form aktywności zawodowej. Widać też większą elastyczność po obu stronach rynku – pracodawcy poszerzają zakres rekrutacji, a kandydaci coraz częściej szukają nie tylko zarobku, ale również doświadczeń i niestandardowych możliwości pracy.Z przeglądu rynku Grupy Progres wynika, że pakiety dodatkowych świadczeń dla pracowników sezonowych są dziś znacznie uboższe niż jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknęły.Najczęściej spotykanymi dodatkami pozostają zakwaterowanie przy pracach rolniczych, wyżywienie w gastronomii, premie frekwencyjne oraz dodatki za pracę w weekendy. W niektórych przypadkach pracodawcy oferują również dopłaty do dojazdów lub premie za przepracowanie całego sezonu bez absencji.W niektórych przypadkach dochodzą też benefity o charakterze pozapłacowym i „lifestyle’owym”, takie jak możliwość korzystania z atrakcji (np. w lunaparkach lub obiektach rozrywkowych), vouchery dla pracownika i jego bliskich, zniżki pracownicze czy wejściówki na wydarzenia. Pojawiają się również programy lojalnościowe i nagrody za polecenie pracownika.Oferty pracy sezonowej często szukają chętnych do podjęcia zatrudnienia „od zaraz” i opierają się na systemie zmianowym, obejmującym również weekendy i dni świąteczne. Pracodawcy kładą duży nacisk na elastyczność, dlatego pracownik powinien liczyć się z możliwością wydłużenia dnia pracy, wcześniejszego rozpoczęcia zmiany, a czasem także koniecznością stawienia się w dniu pierwotnie wolnym. Charakter pracy często bywa fizyczny i może wiązać się z dźwiganiem oraz wykonywaniem zadań wymagających dobrej kondycji.Wyzwaniem dla kandydatów pozostaje także niepewność wynagrodzenia – w wielu przypadkach zatrudnienie odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych, a rozliczenie następuje godzinowo lub za wykonane zadania.Czas zatrudnienia też jest zróżnicowany – od kilku dni, przez umowy tygodniowe i miesięczne, aż po okresy obejmujące cały sezon. Ostateczna długość współpracy zależy od konkretnej oferty i potrzeb pracodawcy, a nie od preferencji pracownika.Największą zmianą tegorocznego sezonu są jednak rosnące wymagania wobec kandydatów. Jeszcze niedawno do wielu prac sezonowych wystarczała dyspozycyjność, tempo pracy i aktualne badania sanitarne. Dziś coraz częściej liczy się doświadczenie, szczególnie na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Pracodawcy chcą konkurować jakością usług, dlatego poszukują osób, które potrafią budować pozytywne doświadczenia klientów i sprawnie funkcjonować w dynamicznym środowisku pracy.