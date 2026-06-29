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Urlop ojcowski: nie tylko 2 tygodnie, jakie prawa przysługują ojcom?

2026-06-29 00:30

Urlop ojcowski: nie tylko 2 tygodnie, jakie prawa przysługują ojcom?

Opieka nad dzieckiem © pexels

Nie tylko dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Wielu ojców nie wie, że po narodzinach dziecka mogą skorzystać również z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet przejąć część urlopu macierzyńskiego. ZUS przypomina, jakie prawa przysługują tatom, kto może otrzymać zasiłek macierzyński i z czym wiąże się niewykorzystanie części urlopu rodzicielskiego.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


Z płatnego urlopu może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka. Może on zostać z dzieckiem w ramach nie tylko z najpopularniejszego urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego.
Opieka nad dzieckiem
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fot. pexels

Opieka nad dzieckiem

Płatny urlop po narodzinach dziecka nie jest wyłącznie przywilejem matek


Podstawowym warunkiem do tego, żeby tata mógł przejąć opiekę nad dzieckiem jest jego ubezpieczenie. To właśnie ojcowie objęci ubezpieczeniem chorobowym, m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej, mają prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego i chętnie z niego korzystają.
Z urlopu ojcowskiego mogą korzystać tylko ojcowie. Przysługuje on zarówno po urodzeniu dziecka, jak i w przypadku jego przysposobienia. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku a sam urlop trwa dwa tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, tata ma prawo wziąć urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

W przypadku przysposobienia dziecka urlop można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko
14. roku życia.

Urlop macierzyński niekiedy także dla taty


W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni. W przypadku narodzin lub przyjęcia na wychowanie bliźniąt okres ten wynosi 31 tygodni, trojaczków – 33 tygodnie, czworaczków – 35 tygodni, a pięciorga i większej liczby dzieci – 37 tygodni.
Jednak zawsze pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad noworodkiem w tym czasie jedynie w szczególnych sytuacjach, np. w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona zrezygnować z jego pozostałej części i wrócić do pracy. Wówczas niewykorzystaną część urlopu może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka - dodaje.

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego


Choć nadal to najczęściej mamy sprawują opiekę nad dziećmi, coraz więcej ojców decyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. To m.in. efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą work-life balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.

Urlop rodzicielski nawet do 43 tygodni


W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka urlop rodzicielski wynosi 41 tygodni, a w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka – 43 tygodnie.

W ramach urlopu rodzicielskiego matka może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a w przypadku porodu mnogiego 34 tygodnie. Pozostałe 9 tygodni jest zarezerwowane wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że matka nie może przejąć tej części urlopu, jeśli ojciec z niej nie skorzysta.

Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub podzielić maksymalnie na pięć części. Ostatnia część urlopu może przypadać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. W przypadku dziecka przyjętego na wychowanie termin ten upływa odpowiednio po ukończeniu przez dziecko 7., 10. lub 14. roku życia.

W niektórych sytuacjach urlop rodzicielski może zostać wydłużony, co oznacza także dłuższy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Rodzice dzieci posiadających zaświadczenie „Za życiem” mają prawo do dłuższego urlopu rodzicielskiego. Wynosi on:
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
  • 62 tygodnie – w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.

Łączny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od liczby dzieci. W przypadku jednego dziecka wynosi 61 tygodni. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie bliźniąt okres ten wynosi 74 tygodnie, trojaczków – 76 tygodni, czworaczków – 78 tygodni, a pięciorga i większej liczby dzieci – 80 tygodni.

Ile wynosi zasiłek?


Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od rodzaju urlopu oraz terminu złożenia wniosku. Za okres urlopu ojcowskiego oraz urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Za okres urlopu rodzicielskiego wynosi on co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru.

Rodzice mogą również otrzymywać zasiłek w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony w ciągu 21 dni od porodu. Warunkiem jest wykorzystanie co najmniej jednego dnia urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka.

Za 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zarezerwowanych wyłącznie dla drugiego rodzica zasiłek zawsze przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru


Jeżeli rodzic nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego objętego zasiłkiem w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru w pierwszym roku życia dziecka, może wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru. W takim przypadku zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego będzie wypłacany w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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