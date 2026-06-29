Urlop ojcowski: nie tylko 2 tygodnie, jakie prawa przysługują ojcom?
2026-06-29 00:30
Opieka nad dzieckiem © pexels
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie urlopy po narodzinach dziecka przysługują ojcu?
- Kiedy tata może przejąć część urlopu macierzyńskiego?
- Ile trwa urlop ojcowski i urlop rodzicielski oraz ile wynosi zasiłek?
- Dlaczego 9 tygodni urlopu rodzicielskiego może przepaść, jeśli ojciec z niego nie skorzysta?
fot. pexels
Opieka nad dzieckiem
Podstawowym warunkiem do tego, żeby tata mógł przejąć opiekę nad dzieckiem jest jego ubezpieczenie. To właśnie ojcowie objęci ubezpieczeniem chorobowym, m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej, mają prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego i chętnie z niego korzystają.
Z urlopu ojcowskiego mogą korzystać tylko ojcowie. Przysługuje on zarówno po urodzeniu dziecka, jak i w przypadku jego przysposobienia. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku a sam urlop trwa dwa tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie – wyjaśnia Kowalska-Matis.
Według rzeczniczki, tata ma prawo wziąć urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
W przypadku przysposobienia dziecka urlop można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko
14. roku życia.
Urlop macierzyński niekiedy także dla taty
W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni. W przypadku narodzin lub przyjęcia na wychowanie bliźniąt okres ten wynosi 31 tygodni, trojaczków – 33 tygodnie, czworaczków – 35 tygodni, a pięciorga i większej liczby dzieci – 37 tygodni.
Jednak zawsze pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad noworodkiem w tym czasie jedynie w szczególnych sytuacjach, np. w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka – opowiada Iwona Kowalska-Matis.
Po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona zrezygnować z jego pozostałej części i wrócić do pracy. Wówczas niewykorzystaną część urlopu może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka - dodaje.
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego
Choć nadal to najczęściej mamy sprawują opiekę nad dziećmi, coraz więcej ojców decyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. To m.in. efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą work-life balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.
Urlop rodzicielski nawet do 43 tygodni
W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka urlop rodzicielski wynosi 41 tygodni, a w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka – 43 tygodnie.
W ramach urlopu rodzicielskiego matka może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a w przypadku porodu mnogiego 34 tygodnie. Pozostałe 9 tygodni jest zarezerwowane wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że matka nie może przejąć tej części urlopu, jeśli ojciec z niej nie skorzysta.
Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub podzielić maksymalnie na pięć części. Ostatnia część urlopu może przypadać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. W przypadku dziecka przyjętego na wychowanie termin ten upływa odpowiednio po ukończeniu przez dziecko 7., 10. lub 14. roku życia.
W niektórych sytuacjach urlop rodzicielski może zostać wydłużony, co oznacza także dłuższy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Rodzice dzieci posiadających zaświadczenie „Za życiem” mają prawo do dłuższego urlopu rodzicielskiego. Wynosi on:
- 65 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
- 67 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
- 62 tygodnie – w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.
Łączny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od liczby dzieci. W przypadku jednego dziecka wynosi 61 tygodni. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie bliźniąt okres ten wynosi 74 tygodnie, trojaczków – 76 tygodni, czworaczków – 78 tygodni, a pięciorga i większej liczby dzieci – 80 tygodni.
Ile wynosi zasiłek?
Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od rodzaju urlopu oraz terminu złożenia wniosku. Za okres urlopu ojcowskiego oraz urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Za okres urlopu rodzicielskiego wynosi on co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru.
Rodzice mogą również otrzymywać zasiłek w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony w ciągu 21 dni od porodu. Warunkiem jest wykorzystanie co najmniej jednego dnia urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka.
Za 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zarezerwowanych wyłącznie dla drugiego rodzica zasiłek zawsze przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru
Jeżeli rodzic nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego objętego zasiłkiem w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru w pierwszym roku życia dziecka, może wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru. W takim przypadku zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego będzie wypłacany w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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