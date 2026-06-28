eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaStatus studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu

Status studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu

2026-06-28 05:25

Status studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu

Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS? © pexels

Cała pensja „na rękę” czy składki, które zapewnią ochronę na przyszłość? Dla studentów podejmujących wakacyjną pracę odpowiedź nie zawsze jest oczywista. O tym, czy wynagrodzenie zostanie pomniejszone o składki ZUS, decydują nie tylko rodzaj umowy i wiek, ale także status studenta oraz moment ukończenia studiów. ZUS wyjaśnia, kiedy można liczyć na zwolnienie ze składek, a kiedy nawet wakacyjne zlecenie będzie w pełni oskładkowane.

Przeczytaj także: Praca sezonowa studenta na wakacjach - jakie umowy, kiedy trzeba płacić składki ZUS?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W jakich przypadkach student do 26. roku życia nie płaci składek ZUS od umowy zlecenia?
  • Kiedy wakacyjna praca sezonowa podlega obowiązkowym składkom?
  • Dlaczego okres między obroną licencjatu a rozpoczęciem studiów magisterskich może oznaczać obowiązek opłacania składek?
  • Jakie prawa i świadczenia daje umowa o pracę w porównaniu z umową zleceniem i umową o dzieło?

Umowa o pracę - pełna ochrona od pierwszego dnia


W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS.
Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS?

Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej – umowa zlecenie – pozwala studentom poniżej 26. roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek ZUS

To czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze „konto” w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Od pracy na umowę o pracę odprowadzane są składki, konto w ZUS już jest zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Umowa zlecenie: ulga dla młodych, ale bez poduszki finansowej


Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej – umowa zlecenie – pozwala studentom poniżej 26. roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek ZUS. Oznacza to wyższą wypłatę „na rękę”, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia immatrykulacji do dnia, w którym:
  • uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów;
  • student złoży egzamin dyplomowy;
  • złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria);
  • zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę (farmacja).

Wyjątek: Student zapłaci składki od zlecenia, jeśli umowę podpisze z własnym pracodawcą (u którego dorabia na umowę o pracę) lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Pułapka „okienka” między licencjatem a magistrem


Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba poniżej 26. roku życia, która w czerwcu obroniła licencjat i od października zacznie studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie jest studentem. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
Ważne: Statusu studenta w świetle przepisów ZUS nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplomowych – nawet przed 26. rokiem życia.

Umowa o dzieło: zasady dla wszystkich jednakowe


Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo – ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.

Przeczytaj także: Kiedy student straci ubezpieczenie zdrowotne? Kiedy student straci ubezpieczenie zdrowotne?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, student, praca sezonowa, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS, składki ZUS, status studenta, zgłoszenie do ubezpieczeń, 26 lat

Przeczytaj także

Praca dla studenta: co z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym?

Praca dla studenta: co z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym?

Nowa praca: jak pracownik może sprawdzić czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń?

Nowa praca: jak pracownik może sprawdzić czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta. Kiedy i na jakich zasadach przysługuje?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta. Kiedy i na jakich zasadach przysługuje?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a składki ZUS

Koszt zatrudnienia pracownika na etat vs współpraca z freelancerem

Koszt zatrudnienia pracownika na etat vs współpraca z freelancerem

Oskładkowanie umów zleceń ze szkodą dla freelancingu?

Oskładkowanie umów zleceń ze szkodą dla freelancingu?

Umowy cywilno-prawne: ograniczenia zaszkodzą rynkowi

Umowy cywilno-prawne: ograniczenia zaszkodzą rynkowi

Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Praca dla studentów - ile można zarobić i gdzie szukać najlepszych ofert?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Wynagrodzenia w działach marketingu w roku 2007

Wynagrodzenia w działach marketingu w roku 2007

Wynagrodzenia handlowców w 2004 r.

Wynagrodzenia handlowców w 2004 r.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2007 r.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2007 r.

Zarobki w sektorze BSS. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Zarobki w sektorze BSS. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Objawy zatrucia pokarmowego mogą pojawić się nawet po tygodniu. Co powinno Cię zaniepokoić?

Objawy zatrucia pokarmowego mogą pojawić się nawet po tygodniu. Co powinno Cię zaniepokoić?

Jak przechowywać leki podczas upałów? Najczęstsze błędy mogą obniżyć ich skuteczność

Jak przechowywać leki podczas upałów? Najczęstsze błędy mogą obniżyć ich skuteczność

Kultura organizacyjna w firmie - dlaczego urlop szefa to test przywództwa?

Kultura organizacyjna w firmie - dlaczego urlop szefa to test przywództwa?

Klimatyzacja w kosztach firmy. Jak rozliczyć zakup i montaż urządzenia?

Klimatyzacja w kosztach firmy. Jak rozliczyć zakup i montaż urządzenia?

Samsung Galaxy A27 5G: specyfikacja, funkcje AI i data premiery

Samsung Galaxy A27 5G: specyfikacja, funkcje AI i data premiery

Wdrożenie AI czy marketing? Eksperci ostrzegają przed AI-washingiem

Wdrożenie AI czy marketing? Eksperci ostrzegają przed AI-washingiem

Awans na managera - dlaczego najlepsi specjaliści zawodzą jako liderzy?

Awans na managera - dlaczego najlepsi specjaliści zawodzą jako liderzy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: