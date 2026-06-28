Status studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu
2026-06-28 05:25
Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS? © pexels
Przeczytaj także: Praca sezonowa studenta na wakacjach - jakie umowy, kiedy trzeba płacić składki ZUS?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- W jakich przypadkach student do 26. roku życia nie płaci składek ZUS od umowy zlecenia?
- Kiedy wakacyjna praca sezonowa podlega obowiązkowym składkom?
- Dlaczego okres między obroną licencjatu a rozpoczęciem studiów magisterskich może oznaczać obowiązek opłacania składek?
- Jakie prawa i świadczenia daje umowa o pracę w porównaniu z umową zleceniem i umową o dzieło?
Umowa o pracę - pełna ochrona od pierwszego dnia
W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS.
fot. pexels
Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS?
To czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze „konto” w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Od pracy na umowę o pracę odprowadzane są składki, konto w ZUS już jest zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Umowa zlecenie: ulga dla młodych, ale bez poduszki finansowej
Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej – umowa zlecenie – pozwala studentom poniżej 26. roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek ZUS. Oznacza to wyższą wypłatę „na rękę”, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia immatrykulacji do dnia, w którym:
- uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów;
- student złoży egzamin dyplomowy;
- złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria);
- zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę (farmacja).
Pułapka „okienka” między licencjatem a magistrem
Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba poniżej 26. roku życia, która w czerwcu obroniła licencjat i od października zacznie studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie jest studentem. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
Umowa o dzieło: zasady dla wszystkich jednakowe
Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo – ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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