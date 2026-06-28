Status studenta a składki ZUS. Uważaj na pułapkę po obronie licencjatu

Cała pensja „na rękę” czy składki, które zapewnią ochronę na przyszłość? Dla studentów podejmujących wakacyjną pracę odpowiedź nie zawsze jest oczywista. O tym, czy wynagrodzenie zostanie pomniejszone o składki ZUS, decydują nie tylko rodzaj umowy i wiek, ale także status studenta oraz moment ukończenia studiów. ZUS wyjaśnia, kiedy można liczyć na zwolnienie ze składek, a kiedy nawet wakacyjne zlecenie będzie w pełni oskładkowane.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich przypadkach student do 26. roku życia nie płaci składek ZUS od umowy zlecenia?

Kiedy wakacyjna praca sezonowa podlega obowiązkowym składkom?

Dlaczego okres między obroną licencjatu a rozpoczęciem studiów magisterskich może oznaczać obowiązek opłacania składek?

Jakie prawa i świadczenia daje umowa o pracę w porównaniu z umową zleceniem i umową o dzieło?

Umowa o pracę - pełna ochrona od pierwszego dnia

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Praca sezonowa studenta. Kiedy wynagrodzenie nie jest objęte składkami ZUS? Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej – umowa zlecenie – pozwala studentom poniżej 26. roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek ZUS

To czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze „konto” w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Umowa zlecenie: ulga dla młodych, ale bez poduszki finansowej

uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów;

student złoży egzamin dyplomowy;

złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria);

zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę (farmacja).

Wyjątek: Student zapłaci składki od zlecenia, jeśli umowę podpisze z własnym pracodawcą (u którego dorabia na umowę o pracę) lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Pułapka „okienka” między licencjatem a magistrem

Ważne: Statusu studenta w świetle przepisów ZUS nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplomowych – nawet przed 26. rokiem życia.

Umowa o dzieło: zasady dla wszystkich jednakowe