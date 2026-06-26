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LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować

2026-06-26 00:10

LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować

LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować © wygenerowane przez AI

Jeszcze kilka lat temu stanowiska takie jak LLM Engineer czy AI Agent Developer praktycznie nie istniały. Dziś należą do najbardziej pożądanych i najlepiej opłacanych zawodów na rynku pracy. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że firmy intensywnie poszukują ekspertów zdolnych projektować, wdrażać i rozwijać rozwiązania AI, oferując wynagrodzenia sięgające nawet 50 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie liczba ofert pracy związanych z AI rośnie w rekordowym tempie.

Przeczytaj także: Kto w IT może liczyć na zarobki 40 000 zł miesięcznie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile zarabiają dziś specjaliści AI, LLM Engineerowie i AI Solutions Architect?
  • Jakie nowe zawody związane ze sztuczną inteligencją najszybciej zyskują na znaczeniu?
  • Dlaczego liczba ofert pracy wymagających kompetencji AI wzrosła o ponad 2000 proc.?
  • Jakie umiejętności pozwalają uzyskać najwyższe wynagrodzenia na rynku technologicznym?

Gdy w 2023 roku ChatGPT dopiero przebijał się do mainstreamu niewiele firm traktowało umiejętności związane z AI jako kluczową kompetencję. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować
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fot. wygenerowane przez AI

LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować

AI Solutions Architect na poziomie Senior może liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie


Dane z największych portali rekrutacyjnych (Just Join IT, No Fluff Jobs, Pracuj.pl) pokazują, że liczba ofert pracy zawierających (w tytule lub opisie) frazy związane z AI wzrosła z kilkunastu w 2023 roku do 200-300 miesięcznie w 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 2000% w ciągu dwóch lat.2
Firmy działające w Polsce coraz śmielej budują własne zespoły AI, poszukując specjalistów zdolnych nie tylko do tworzenia modeli, ale i do ich wdrażania w procesach biznesowych.
LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować
Kliknij, aby powiekszyć

fot. wygenerowane przez AI

LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować

AI Solutions Architect na poziomie Senior może liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie


Raport "The Fearless Future: PwC 2025 Global AI Jobs Barometer" wskazuje, że pracownicy posiadający kompetencje AI zarabiają średnio 56% więcej niż ich „odpowiednicy” bez tych umiejętności.3 Co ważne, premia płacowa wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu roku. W poprzedniej edycji raportu (2024) wynosiła 25%.

LLM Engineer i AI Agent Developer. Nowe gwiazdy na rynku pracy


Najwyższe widełki płacowe spośród wszystkich ról objętych raportem notują m.in. specjaliści z obszaru generatywnej AI. LLM Engineer, czyli inżynier projektujący, dostrajający i wdrażający duże modele językowe może zarobić od 15 000 do nawet 42 000 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. AI Agent Developer osiąga widełki rzędu 15 000–37 000 zł brutto miesięcznie.

Kwoty w kontraktach B2B są równie imponujące. Senior LLM Engineer rozliczany godzinowo zarabia 180–250 PLN netto za godzinę. Najwyżej wycenianym obszarem w całym spektrum AI pozostaje jednak AI Solutions Architect: stawki B2B sięgają tu 300 PLN netto za godzinę, a wynagrodzenie na etacie nawet 50 000 zł brutto miesięcznie.

Solidne zarobki też w klasycznym AI/ML


Wysokie wynagrodzenia to nie tylko domena generatywnej AI. W obszarze AI/ML Engineering & Data Science AI Engineer (Senior) może zarobić ok. 25 000–35 000 zł brutto miesięcznie na etacie, a 32 000-45 000 zł jako Lead/Principal. Senior Machine Learning Engineer może osiągnąć 23 000–33 000 zł brutto (UoP) aż do 42 000 zł jako Lead. Nawet juniorzy startują z poziomu 10 000–15 000 zł, czyli powyżej mediany wynagrodzeń w polskim IT.

Nowe zawody, nowe stawki


Raport Devire wycenia również stosunkowo nowe role takie jak AI Promt Developer, czyli specjalista od projektowania i optymalizacji zapytań do modeli AI: widełki zaczynają się od 13 000 zł miesięcznie (junior na etacie), ale senior AI Promt Developer zarabia już 160–190 PLN netto za godzinę na kontrakcie B2B lub 28 000-32 000 zł brutto na etacie.
Zdecydowaliśmy się wyodrębnić AI jako oddzielny obszar raportu, bo nasze dane rekrutacyjne pokazują, że nie jest to już fragment większej całości, ale samodzielny, dynamicznie rosnący rynek. Chcieliśmy dać rynkowi twarde liczby, które pozwolą realnie ocenić, gdzie dziś jest AI i dokąd zmierza - mówi Adam Ajtner, Strategic Relationship Manager w Devire.

Przeczytaj także: Praca w IT: gdzie spada popyt, a gdzie rosną wynagrodzenia Praca w IT: gdzie spada popyt, a gdzie rosną wynagrodzenia

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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