Jeszcze kilka lat temu stanowiska takie jak LLM Engineer czy AI Agent Developer praktycznie nie istniały. Dziś należą do najbardziej pożądanych i najlepiej opłacanych zawodów na rynku pracy. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że firmy intensywnie poszukują ekspertów zdolnych projektować, wdrażać i rozwijać rozwiązania AI, oferując wynagrodzenia sięgające nawet 50 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie liczba ofert pracy związanych z AI rośnie w rekordowym tempie.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabiają dziś specjaliści AI, LLM Engineerowie i AI Solutions Architect?

Jakie nowe zawody związane ze sztuczną inteligencją najszybciej zyskują na znaczeniu?

Dlaczego liczba ofert pracy wymagających kompetencji AI wzrosła o ponad 2000 proc.?

Jakie umiejętności pozwalają uzyskać najwyższe wynagrodzenia na rynku technologicznym?

Kliknij, aby powiekszyć fot. wygenerowane przez AI LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować AI Solutions Architect na poziomie Senior może liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. wygenerowane przez AI LLM Engineer i AI Architect na wagę złota. Zarobki tych specjalistów mogą imponować AI Solutions Architect na poziomie Senior może liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie

LLM Engineer i AI Agent Developer. Nowe gwiazdy na rynku pracy

Solidne zarobki też w klasycznym AI/ML

Nowe zawody, nowe stawki

Zdecydowaliśmy się wyodrębnić AI jako oddzielny obszar raportu, bo nasze dane rekrutacyjne pokazują, że nie jest to już fragment większej całości, ale samodzielny, dynamicznie rosnący rynek. Chcieliśmy dać rynkowi twarde liczby, które pozwolą realnie ocenić, gdzie dziś jest AI i dokąd zmierza - mówi Adam Ajtner, Strategic Relationship Manager w Devire.

Gdy w 2023 roku ChatGPT dopiero przebijał się do mainstreamu niewiele firm traktowało umiejętności związane z AI jako kluczową kompetencję. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.Dane z największych portali rekrutacyjnych (Just Join IT, No Fluff Jobs, Pracuj.pl) pokazują, że liczba ofert pracy zawierających (w tytule lub opisie) frazy związane z AI wzrosła z kilkunastu w 2023 roku do 200-300 miesięcznie w 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 2000% w ciągu dwóch lat.2Firmy działające w Polsce coraz śmielej budują własne zespoły AI, poszukując specjalistów zdolnych nie tylko do tworzenia modeli, ale i do ich wdrażania w procesach biznesowych.Raport "The Fearless Future: PwC 2025 Global AI Jobs Barometer" wskazuje, że pracownicy posiadający kompetencje AI zarabiają średnio 56% więcej niż ich „odpowiednicy” bez tych umiejętności.3 Co ważne, premia płacowa wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu roku. W poprzedniej edycji raportu (2024) wynosiła 25%.Najwyższe widełki płacowe spośród wszystkich ról objętych raportem notują m.in. specjaliści z obszaru generatywnej AI. LLM Engineer, czyli inżynier projektujący, dostrajający i wdrażający duże modele językowe może zarobić od 15 000 do nawet 42 000 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. AI Agent Developer osiąga widełki rzędu 15 000–37 000 zł brutto miesięcznie.Kwoty w kontraktach B2B są równie imponujące. Senior LLM Engineer rozliczany godzinowo zarabia 180–250 PLN netto za godzinę. Najwyżej wycenianym obszarem w całym spektrum AI pozostaje jednak AI Solutions Architect: stawki B2B sięgają tu 300 PLN netto za godzinę, a wynagrodzenie na etacie nawet 50 000 zł brutto miesięcznie.Wysokie wynagrodzenia to nie tylko domena generatywnej AI. W obszarze AI/ML Engineering & Data Science AI Engineer (Senior) może zarobić ok. 25 000–35 000 zł brutto miesięcznie na etacie, a 32 000-45 000 zł jako Lead/Principal. Senior Machine Learning Engineer może osiągnąć 23 000–33 000 zł brutto (UoP) aż do 42 000 zł jako Lead. Nawet juniorzy startują z poziomu 10 000–15 000 zł, czyli powyżej mediany wynagrodzeń w polskim IT.Raport Devire wycenia również stosunkowo nowe role takie jak AI Promt Developer, czyli specjalista od projektowania i optymalizacji zapytań do modeli AI: widełki zaczynają się od 13 000 zł miesięcznie (junior na etacie), ale senior AI Promt Developer zarabia już 160–190 PLN netto za godzinę na kontrakcie B2B lub 28 000-32 000 zł brutto na etacie.