Wczasy pod gruszą 2026. Ile można dostać i kto skorzysta z dopłaty do urlopu?

Rosnące ceny nie powstrzymują Polaków przed wakacyjnymi wyjazdami. Choć aż 72 proc. badanych wskazuje inflację jako czynnik wpływający na urlopowe decyzje, większość nadal planuje odpoczynek. Spora rzesza z nas liczy przy tym na dopłaty i benefity. I nic dziwnego. „Wczasy pod gruszą”, świadczenia urlopowe, dopłaty do kolonii, bony turystyczne czy dodatkowe dni wolne mogą obniżyć koszt wakacji nawet o kilka tysięcy złotych.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie dopłaty do wakacji i świadczenia urlopowe mogą liczyć Polacy w 2026 roku?

Ile zamierzamy wydać na wakacje i co najbardziej wpływa na nasze decyzje?

Jakie benefity urlopowe oferują pracownikom pracodawcy?

W jaki sposób obniżyć koszt wakacyjnego wyjazdu nawet o kilka tysięcy złotych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Polacy nie rezygnują z wakacji mimo wysokich cen Na tegoroczny urlop planują wydać średnio 5647 zł

Jeszcze kilka lat temu głównym pytaniem było „dokąd pojechać?”. Dziś coraz częściej jest nim „na co mnie stać?”. Polacy szukają sposobów, by utrzymać swoje wakacyjne plany mimo rosnących kosztów życia. Widać to m.in. w rosnącym zainteresowaniu wszelkimi formami wsparcia finansowego – od świadczeń socjalnych po benefity oferowane przez pracodawców.



Coraz częściej to właśnie pracownicy pytają o dostępne formy dofinansowania wypoczynku. Dla wielu rodzin nawet kilkaset złotych dodatkowego wsparcia, a czasem kilka tysięcy złotych, może przesądzić o tym, czy wyjazd dojdzie do skutku – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Wakacyjny budżet pod presją

Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia

Jeszcze kilka lat temu dopłaty do wypoczynku kojarzyły się głównie z dużymi zakładami pracy i świadczeniami socjalnymi. Dziś coraz częściej stają się elementem szerszej polityki benefitowej. Pracodawcy dostrzegają, że wypoczęty pracownik wraca do pracy z większą energią i motywacją, dlatego obok państwowych programów coraz chętniej angażują się we wsparcie wakacyjnych planów swoich zespołów.



Dla wielu rodzin wyjazd jest finansowany nie z jednego, ale z kilku źródeł jednocześnie, co jeszcze kilka lat temu było znacznie rzadszym zjawiskiem – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.

Firmy coraz częściej finansują odpoczynek

Wsparcie urlopowe coraz częściej staje się jednym z elementów wpływających na ocenę pracodawcy. Można spodziewać się, że firmy będą rozwijać tego typu rozwiązania, bo odpowiadają one na konkretną potrzebę zespołów i są jednym ze świadczeń najbardziej odczuwalnych w portfelach pracowników w pozytywny sposób – mówi Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres.



Jednocześnie wiele osób wciąż nie wykorzystuje wszystkich dostępnych form wsparcia, często dlatego, że nie wie o ich istnieniu lub nie sprawdza przysługujących mu świadczeń. Tymczasem przed planowaniem urlopu warto zweryfikować nie tylko oferty biur podróży i hoteli, ale również możliwości dofinansowania dostępne w miejscu pracy czy w ramach programów publicznych. W niektórych przypadkach może to oznaczać oszczędność sięgającą nawet kilku tysięcy złotych – podsumowuje ekspertka.

Choć wakacje pozostają jednym z najważniejszych wydatków w domowych budżetach, Polacy planują tegoroczne wyjazdy ostrożniej niż rok temu. Z badania „Holiday Barometer 2026” przeprowadzonego przez Europ Assistance we współpracy z Ipsos wynika, że między czerwcem a wrześniem podróż zamierza odbyć 75 proc. Polaków, czyli o 7 pkt proc. mniej niż rok wcześniej.Jednocześnie aż 72 proc. respondentów wskazuje inflację i wysokie ceny jako główny czynnik wpływający na wakacyjne decyzje, a 65 proc. zwraca uwagę na skutki konfliktów zbrojnych przekładające się na wzrost kosztów podróży.Mimo większej ostrożności finansowej Polacy nie zamierzają zamykać się w domach. Z badania wynika, że aż 32 proc. respondentów planuje więcej niż jeden wyjazd między czerwcem a wrześniem. Jednocześnie ponad połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że przeznaczy na wakacje więcej pieniędzy niż rok wcześniej. Tyle samo co dotychczas zamierza wydać 23 proc. respondentów, a jedynie 13 proc. planuje ograniczyć wakacyjny budżet.Średni budżet, jaki Polacy planują przeznaczyć na wakacje w 2026 roku, wynosi 5647 zł. Rosnąca ostrożność nie oznacza jednak rezygnacji z wypoczynku. Polacy coraz dokładniej analizują koszty poszczególnych elementów wyjazdu. Dla 36 proc. kluczowym kryterium wyboru noclegu jest to, czy mieści się on w zaplanowanym budżecie.Z kolei 27 proc. zwraca szczególną uwagę na koszt transportu, a 19 proc. wybiera kierunek podróży przede wszystkim dlatego, że udało się znaleźć atrakcyjną cenowo ofertę (Holiday Barometer 2026). Finanse stają się więc jednym z najważniejszych filtrów decyzyjnych przy planowaniu urlopu.W 2026 roku część pracowników może liczyć na dodatkowe środki na wakacje. Najbardziej znanym rozwiązaniem pozostają tzw. „wczasy pod gruszą” finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W zależności od regulaminu firmy i sytuacji materialnej pracownika dopłata może wynosić od kilkuset złotych do nawet około 3000 zł. Warunkiem jest zwykle wykorzystanie co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu.Automatyczne świadczenie urlopowe otrzymają także nauczyciele. W tym roku wynosi ono 2943,23 zł brutto i zgodnie z przepisami musi zostać wypłacone do końca sierpnia.Na wsparcie mogą liczyć również rodzice. Część rodzin skorzysta z programu „Aktywne Wakacje 2026”, w ramach którego dofinansowanie (do 150 zł dziennie na obóz wyjazdowy lub do 250 zł w ośrodkach COS) trafia do organizatorów obozów sportowych, obniżając cenę pobytu dzieci. Dotyczy to organizatorów, którzy zdążyli złożyć wniosek przed 7 czerwca 2026 roku. Dodatkowo funkcjonują programy wspierające wypoczynek dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, dopłaty do kolonii przekraczają 1000 zł.Niektóre województwa oferują również regionalne programy wsparcia turystyki. Przykładem jest Podlaski Bon Turystyczny zapewniający dopłaty do noclegów w wysokości 300 lub 400 zł.Rosnące koszty życia i coraz wyższe wydatki związane z organizacją urlopu sprawiają, że do wakacyjnego budżetu pracowników coraz częściej dokładają się również pracodawcy. Jak wynika z analiz Grupy Progres, w ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba organizacji oferujących wsparcie związane z wypoczynkiem – zarówno w formie świadczeń finansowych, jak i dodatkowych benefitów pozwalających obniżyć koszty wyjazdu.Choć nadal najpopularniejszym rozwiązaniem pozostają dopłaty do wypoczynku finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, coraz więcej firm rozszerza katalog dostępnych świadczeń. Pracownicy mogą liczyć m.in. na dofinansowanie rodzinnych wakacji, dopłaty do kolonii i obozów dla dzieci, letnie premie, specjalne budżety urlopowe czy vouchery podróżnicze umożliwiające opłacenie noclegów lub atrakcji turystycznych.W wielu organizacjach rozwijane są również benefity, które jeszcze kilka lat temu były rzadkością. Dotyczy to m.in. możliwości korzystania z ośrodków wypoczynkowych należących do pracodawców, co nadal jest popularnym rozwiązaniem w części instytucji publicznych, spółek Skarbu Państwa czy dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Coraz częściej pojawiają się także preferencyjne stawki w hotelach i apartamentach współpracujących z firmami w ramach programów partnerskich.Na znaczeniu zyskują również benefity związane z transportem. Pracownicy niektórych branż mogą korzystać ze zniżek na bilety lotnicze, tańszych przejazdów kolejowych i autobusowych, a także pakietów obejmujących ubezpieczenia podróżne na preferencyjnych warunkach. Firmy oferują również refundację części kosztów transportu lub systemy cashbackowe pozwalające odzyskać część wydatków poniesionych podczas urlopu.Dużą popularnością cieszą się także rozwiązania dostępne w systemach kafeteryjnych. Środki gromadzone na platformach benefitowych, takich jak MyBenefit czy Pluxee, pracownicy przeznaczają je właśnie na cele związane z wypoczynkiem – od noclegów i przejazdów po bilety do atrakcji turystycznych.W firmach funkcjonują również specjalne „holiday allowance”, czyli roczne budżety przeznaczone wyłącznie na cele urlopowe.Coraz więcej pracodawców wspiera jednak nie tylko sam wyjazd, ale również możliwość rzeczywistego odpoczynku.Oprócz dodatkowych środków finansowych pracownicy otrzymują dodatkowe dni urlopu ponad ustawowy wymiar, wellbeing days przeznaczone na regenerację, dni wolne przyznawane za staż pracy czy możliwość skorzystania z workation, czyli połączenia pracy z pobytem w atrakcyjnej lokalizacji.