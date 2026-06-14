Sama obsługa AI to za mało. Jakie kompetencje zagwarantują Ci miejsce na rynku pracy?
2026-06-14 00:04
Sama obsługa AI to za mało. Jakie kompetencje zagwarantują Ci miejsce na rynku pracy? © wygenerowane przez AI
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Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego sama umiejętność obsługi narzędzi AI przestaje być wystarczająca, by utrzymać się na rynku pracy.
- Jakie kompetencje poznawcze zyskują na znaczeniu w erze AI.
- Dlaczego ciągły rozwój (upskilling i reskilling) stał się koniecznością w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.
- Jak wybierać szkolenia, które realnie zwiększają wartość rynkową i rozwijają umiejętności adaptacyjne.
- Jakie cechy organizacji sprawiają, że przyciągają one profesjonalistów przyszłości, dbających o ciągły rozwój.
– Jeszcze niedawno umiejętność korzystania z narzędzi AI była postrzegana jako przewaga konkurencyjna. Dziś staje się standardem, podobnie jak kiedyś obsługa wyszukiwarki internetowej. O przewadze na rynku pracy coraz częściej decyduje nie to, kto szybciej wygeneruje odpowiedź, ale kto potrafi ją zweryfikować, zinterpretować i wykorzystać do podjęcia właściwej decyzji biznesowej – mówi Joanna Jamka, Dyrektorka Działu Konferencji w ADN Akademia.
Poza horyzont prompterów: nowy model myślenia o narzędziach
Ostatnie lata stały pod znakiem masowej fascynacji narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji. Masowo uczyliśmy się tworzenia tzw. promptów, wierząc, że to wystarczy, by zabezpieczyć swoją pozycję zawodową. Rzeczywistość zweryfikowała te założenia szybciej, niż przypuszczano. Modele językowe stają się coraz bardziej intuicyjne, a umiejętność podstawowej interakcji z maszyną zrównała się z umiejętnością korzystania z wyszukiwarki internetowej.
Prawdziwym wyzwaniem dla współczesnych pracowników i organizacji nie jest już samo wdrażanie algorytmów, lecz wykształcenie zupełnie nowego sposobu myślenia o nich. Nie chodzi o to, by bezrefleksyjnie ufać wynikom podawanym przez ekrany komputerów, ale by rozumieć architekturę systemową procesów, w których bierzemy udział. Wygrany na współczesnym rynku pracy to nie ten, kto najszybciej wygeneruje raport, ale ten, kto potrafi dostrzec ukryte w nim błędy i powiązać go ze strategicznymi celami organizacji.
Prawdziwym wyzwaniem dla współczesnych pracowników i organizacji nie jest już samo wdrażanie algorytmów, lecz wykształcenie nowego sposobu myślenia o nich. Nie chodzi o to, by bezrefleksyjnie ufać wynikom podawanym przez ekran, ale by rozumieć procesy, w których pracujemy i wiedzieć, na którym etapie technologia rzeczywiście wnosi wartość.
– Dziś mechaniczna nauka obsługi konkretnego narzędzia bardzo szybko się dezaktualizuje. Znacznie ważniejsza staje się elastyczność poznawcza, czyli gotowość do ciągłego uczenia się, testowania nowych rozwiązań i kwestionowania utartych schematów działania. W praktyce oznacza to zadawanie sobie pytań: czy dane narzędzie rzeczywiście rozwiązuje mój problem, czy korzystam z niego tylko dlatego, że jest modne? Coraz większego znaczenia nabiera także umiejętność mapowania procesów biznesowych, czyli spojrzenia na organizację jako całość. Dopiero zrozumienie, kto odpowiada za poszczególne etapy procesu, gdzie powstaje wartość i gdzie pojawiają się wąskie gardła, pozwala świadomie wykorzystać technologię do usprawniania pracy – podkreśla Joanna Jamka.
Kompetencje poznawcze jako tarcza przed szumem informacyjnym
Sztuczna inteligencja drastycznie podkręciła tempo generowania informacji, co doprowadziło do paradoksalnego zjawiska: zamiast ułatwienia, menedżerowie i specjaliści mierzą się dziś z bezprecedensowym przeciążeniem informacyjnym. W świecie, w którym algorytmy potrafią w kilka sekund stworzyć setki rekomendacji, człowiek zostaje z tym, co najtrudniejsze – odpowiedzialnością za ostateczną decyzję.
W tym nowym otoczeniu gospodarczym na pierwszy plan wysuwają się kompetencje, których maszyny nie potrafią replikować: krytyczne myślenie, umiejętność odróżniania korelacji od związków przyczynowo-skutkowych oraz odporność na manipulację danymi. Najbardziej pożądanym profilem pracownika staje się ekspert łączący zaawansowaną analitykę ze zdolnością rozwiązywania złożonych problemów etycznych i regulacyjnych. Sercem nowoczesnego biznesu pozostaje człowiek, bo to ludzka intuicja, empatia i zdolność do strategicznego zarządzania ryzykiem stanowią jedyną barierę chroniącą firmy przed technologicznie generowanym szumem.
W tym otoczeniu coraz większego znaczenia nabierają kompetencje takie jak krytyczne myślenie, umiejętność weryfikowania informacji oraz ostrożność wobec odpowiedzi, które brzmią przekonująco, ale nie muszą być prawdziwe. To człowiek pozostaje odpowiedzialny za ocenę wyniku i podjęcie decyzji.
– Im więcej procesów automatyzujemy, tym ważniejsza staje się rola człowieka jako ostatecznego weryfikatora informacji. Sztuczna inteligencja może generować odpowiedzi, które brzmią bardzo przekonująco, ale nie zawsze są prawdziwe. Problem polega na tym, że naturalny język tworzy iluzję kompetencji i sprawia, że łatwo obniżamy czujność. Dlatego kluczowe znaczenie mają dziś nawyki krytycznego myślenia: weryfikowanie informacji w kilku źródłach, zadawanie pytania o podstawy danej rekomendacji oraz świadome traktowanie AI jako wsparcia, a nie autorytetu. Równie ważna jest gotowość do zatrzymania się i zakwestionowania wyniku – szczególnie wtedy, gdy brzmi zbyt dobrze albo zbyt pewnie – mówi Joanna Jamka.
Kultura ciągłego rozwoju jako nowa stała rynkowa
Tradycyjny model edukacji, w którym kapitał wiedzy zdobyty na wczesnym etapie życia wystarczał na całą karierę zawodową, definitywnie odszedł do przeszłości. Dynamiczne zmiany technologiczne wymuszają całkowitą zmianę optyki. Współczesny profesjonalista staje się autonomicznym architektem własnej ścieżki zawodowej, działającym w trybie permanentnego podnoszenia i zmiany kwalifikacji (upskilling i reskilling).
Aby utrzymać swoją wartość na rynku pracy, nie można opierać się wyłącznie na raz zdobytych uprawnieniach. Koniecznością staje się wejście w proces ciągłej ewolucji zawodowej, gdzie systematyczne, merytoryczne szkolenia i warsztaty są traktowane jako naturalny element higieny zawodowej, a nie jednorazowy zryw. Firmy, które chcą przetrwać rynkowe turbulencje, muszą przestać postrzegać rozwój kadr jako koszt operacyjny, a zacząć traktować go jako strategiczną inwestycję w odporność całego biznesu.
Największą wartość mają dziś szkolenia, które nie ograniczają się do prezentacji funkcji narzędzia, lecz uczą pracy na realnych problemach i przykładach z biznesu. Kluczowe jest nie tylko to, czego szkolenie dotyczy, ale także to, czy pozwala uczestnikowi przećwiczyć zastosowanie wiedzy w jego własnym kontekście zawodowym.
– Żyjemy w rzeczywistości, w której rozwój narzędzi wyprzedza tempo ich rzetelnej weryfikacji. To, co dziś jest nowością, za kilka miesięcy może być już standardem. Dlatego zarówno pracownicy, jak i firmy powinni koncentrować się nie na znajomości konkretnych aplikacji, lecz na budowaniu kompetencji, które pozostają aktualne niezależnie od zmian technologicznych. Największą wartość mają dziś umiejętności rozwiązywania problemów, rozumienia kontekstu biznesowego oraz świadomego doboru narzędzi do konkretnych celów – podkreśla ekspertka ADN Akademia.
Jak wybierać szkolenia, które realnie zwiększają wartość rynkową?
W obliczu tak zdefiniowanych zmian odpowiedzialność za kierowanie karierą zawodową w coraz większym stopniu spoczywa na samym pracowniku. Współczesny specjalista musi przestać postrzegać swoje kwalifikacje jako stały, raz zdobyty kapitał, a zacząć traktować je jak dynamiczne portfolio, które wymaga regularnej i celowanej aktualizacji.
Kluczem do utrzymania wysokiej wartości rynkowej jest wybór takich formatów edukacyjnych, które nie skupiają się na mechanicznej nauce obsługi modnych aplikacji, lecz rozwijają uniwersalne zdolności adaptacyjne, umiejętność wyciągania wniosków z niepełnych danych oraz zarządzanie procesami.
Jednocześnie pracownicy powinni coraz uważniej przyglądać się również samym pracodawcom. Profesjonaliści przyszłości będą szukać organizacji, które odchodzą od fasadowych benefitów i przypadkowych szkoleń na rzecz dojrzałej kultury ciągłego uczenia się. Świadomy pracodawca to taki, który oferuje transparentne programy rozwojowe, wspiera zmianę kwalifikacji, rozwija interdyscyplinarność i tworzy bezpieczne środowisko do testowania nowych rozwiązań.
– To nie jest dziś proste pytanie, bo żyjemy w momencie, w którym rozwój narzędzi wyprzedza tempo ich rzetelnej weryfikacji. Dlatego przy wyborze szkolenia warto najpierw odpowiedzieć sobie na bardzo konkretne pytanie: co realnie chcę umieć po tym szkoleniu? Nie chodzi o to, by po prostu poznać narzędzie, ale by np. skrócić czas pracy, lepiej analizować dane czy trafniej rekomendować rozwiązania. Największą wartość mają warsztaty i szkolenia oparte na konkretnych use case’ach, prowadzone przez osoby, które mają doświadczenie z realnych wdrożeń. To one rozwijają kompetencje, które najwolniej się dezaktualizują – podsumowuje Joanna Jamka.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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