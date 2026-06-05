Zarobki w sektorze BSS. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Nawet 40 tys. zł miesięcznie dla ekspertów od walidacji modeli, 35 tys. zł dla menedżerów zarządzania danymi i nawet 30 tys. zł dla specjalistów rozwijających rozwiązania AI. Najnowszy raport dotyczący sektora BSS pokazuje, że rynek coraz mocniej premiuje kompetencje związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem oraz finansami. To właśnie te specjalizacje stają się dziś przepustką do najwyższych wynagrodzeń i najszybszego rozwoju kariery.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które specjalizacje w sektorze BSS należą obecnie do najlepiej wynagradzanych?

Ile zarabiają eksperci i menedżerowie zajmujący się AI, analizą danych, finansami oraz compliance?

Dlaczego kompetencje związane z automatyzacją, analityką i cyberbezpieczeństwem zyskują na wartości?

Jakie umiejętności będą w najbliższych latach najmocniej wpływać na poziom wynagrodzeń w sektorze nowoczesnych usług biznesowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w centrach usług wspólnych - BI Poziom wynagrodzeń w sektorze nowoczesnych usług biznesowych coraz silniej zależy od specjalizacji i wartości biznesowej kompetencji Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Międzynarodowe firmy rzadziej lokują w Polsce proste operacje oparte wyłącznie na przewadze kosztowej, rozwijają natomiast centra odpowiadające za bardziej złożone procesy. Wraz z transformacją sektora rośnie znaczenie kompetencji, które bezpośrednio wspierają rozwój biznesu, wykorzystanie nowych technologii i podejmowanie decyzji w organizacjach.



To właśnie one należą dziś do najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych – podkreśla Rafał Krawczyk, analityk biznesowy w Grafton Recruitment.

AI i dane wśród najlepiej opłacanych specjalizacji w BSS

Największe wzrosty wynagrodzeń dotyczą obecnie specjalizacji związanych ze sztuczną inteligencją i inżynierią danych, eksperci w tych obszarach mogli liczyć na podwyżki przekraczające 10%.



Wynika to zarówno z rosnącej liczby projektów związanych z wykorzystaniem AI, automatyzacją i zaawansowaną analityką danych, jak i ograniczonej dostępności doświadczonych specjalistów potrafiących łączyć kompetencje technologiczne z rozumieniem procesów biznesowych – podkreśla Michał Piernik, Division & Business Development Manager Grafton Recruitment.

Wysokie stawki w IT

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w centrach usług wspólnych - IT Najwyższe stawki w IT osiągają specjaliści i menedżerowie związani z ekosystemem SAP, zarządzaniem projektami oraz architekturą infrastruktury Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najwyżej premiowane pozostają kompetencje związane z rozwojem i utrzymaniem kluczowych systemów biznesowych oraz zarządzaniem złożonymi projektami technologicznymi. Szczególnie dotyczy to specjalizacji SAP. Coraz większe znaczenie ma umiejętność łączenia wiedzy technicznej z rozumieniem procesów biznesowych i wspieraniem transformacji organizacji – dodaje Michał Piernik, Division & Business Development Manager Grafton Recruitment.

Controlling i planowanie finansowe wśród najlepiej wynagradzanych specjalizacji

Funkcje finansowe realizowane w centrach usług biznesowych coraz częściej obejmują zaawansowane analizy, planowanie oraz wsparcie decyzji biznesowych. W efekcie rośnie znaczenie specjalistów łączących wiedzę finansową z kompetencjami analitycznymi i biznesowymi – podkreśla Dagmara Jaworecka, Regional Manager Grafton Recruitment.

Bankowość i usługi finansowe: compliance i zarządzanie ryzykiem nadal w cenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w centrach usług wspólnych - finanse i rachunkowość Do najlepiej wynagradzanych należą menedżerowie ds. planowania i analiz finansowych (Financial Planning & Analysis Managers) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rosnąca złożoność regulacji oraz znaczenie zarządzania ryzykiem sprawiają, że instytucje finansowe poszukują specjalistów posiadających umiejętności analityczne, regulacyjne i biznesowe. Cenione są kompetencje związane z walidacją modeli, raportowaniem ryzyka oraz zapewnieniem zgodności z wymogami nadzorczymi. Są to obszary o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i stabilności firm, dlatego należą również do najlepiej wynagradzanych – podkreśla Dagmara Jaworecka, Regional Manager Grafton Recruitment.

Zarządzanie łańcuchem dostaw coraz bliżej analityki danych

Rosnące znaczenie planowania, prognozowania oraz analizy danych powoduje, że firmy poszukują ekspertów zdolnych do wspierania efektywności i odporności organizacji na zmieniające się warunki rynkowe. Szczególnie cenione są dziś kompetencje związane z planowaniem popytu, zarządzaniem zakupami i optymalizacją procesów logistycznych – komentuje Michał Piernik, Division & Business Development Manager Grafton Recruitment.

Obsługa klienta coraz bardziej ekspercka

W obszarze obsługi klienta i zarządzania zamówieniami coraz większego znaczenia nabierają kompetencje związane z koordynacją procesów, współpracą z wieloma interesariuszami oraz wspieraniem efektywności organizacji. To sprawia, że firmy coraz częściej poszukują specjalistów, którzy poza wiedzą operacyjną rozumieją również szerszy kontekst biznesowy – komentuje Michał Piernik, Division & Business Development Manager Grafton Recruitment.

HR premiuje role strategiczne i eksperckie

Rola działów HR wyraźnie ewoluuje. Coraz większego znaczenia nabierają kompetencje związane z rozwojem talentów, planowaniem zatrudnienia i współpracą z biznesem. To właśnie dlatego najwyżej wynagradzane pozostają stanowiska łączące wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi z realizacją celów biznesowych organizacji – wyjaśnia Dagmara Jaworecka, Regional Manager Grafton Recruitment.

Rosnące znaczenie kompetencji ESG

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów, klientów i regulatorów zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę z zakresu ESG, analizy danych i wymogów prawnych. Liczba takich ekspertów pozostaje ograniczona, co przekłada się na utrzymywanie wysokich wynagrodzeń – podsumowuje Rafał Krawczyk, analityk biznesowy w Grafton Recruitment.

Wynagrodzenia dla kadry zarządzającej sektora BSS

Wraz z rozwojem centrów usług biznesowych rośnie zakres odpowiedzialności kadry zarządzającej. Liderzy odpowiadają dziś nie tylko za realizację celów operacyjnych, ale również za transformację procesów, wdrażanie nowych technologii, rozwój zespołów oraz realizację strategii biznesowej.



To właśnie skala odpowiedzialności i wpływ na wyniki organizacji w największym stopniu determinują poziom wynagrodzeń na najwyższych stanowiskach – komentuje Wojciech Bartz, Partner w Wyser Execuitve Search.

Sektor BSS coraz wyraźniej premiuje kompetencje o najwyższej wartości biznesowej

Sektor usług biznesowych wyraźniej niż kiedyś różnicuje poziomy wynagrodzeń w zależności od wartości biznesowej danej funkcji oraz dostępności kompetencji. Największą dynamikę widzimy w specjalizacjach związanych z analizą danych, sztuczną inteligencją i automatyzacją, które bezpośrednio wspierają rozwój organizacji i zwiększanie jej efektywności.



To właśnie te kompetencje będą w najbliższych latach w największym stopniu kształtować popyt na pracowników w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – podsumowuje Rafał Krawczyk, analityk biznesowy w Grafton Recruitment.

Polski sektor BSS pozostaje jednym z największych i najbardziej dojrzałych rynków BSS w Europie. Liczba centrów usług biznesowych w Polsce przekroczyła już 2080, a zatrudnienie w branży sięgnęło w 2025 roku 488,7 tys., wynika z danych ABSL. Eksperci podkreślają, że o rozwoju branży coraz częściej decyduje już nie skala zatrudnienia, ale poziom specjalizacji i zaawansowania realizowanych procesów.Rosnąca liczba projektów związanych z analizą danych, sztuczną inteligencją i automatyzacją sprawia, że specjaliści posiadający kompetencje w tych obszarach należą do najczęściej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych, wynika z raportu „Business Services 2026” Grafton Recruitment.Na najwyższe stawki mogą liczyć menedżerowie ds. zarządzania danymi (Data Managers), których pensje mieszczą się w przedziale 28–35 tys. zł brutto miesięcznie, oraz menedżerowie analityki biznesowej (BI Managers) z zarobkami 26–31 tys. zł.Wśród stanowisk eksperckich atrakcyjne wynagrodzenia otrzymują specjaliści odpowiedzialni za projektowanie, rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI Developers) – ich zarobki sięgają 20–30 tys. zł. Inżynierowie danych (Data Engineers) mogą liczyć na 18–24 tys. zł, a inżynierowie hurtowni danych (DWH Engineers) na 17–23 tys. zł.Wynagrodzenia programistów baz danych (Database Developers) sięgają 20 tys. zł, natomiast analitycy danych (Data Analysts), administratorzy baz danych (Database Administrators) oraz specjaliści analityki biznesowej (BI Specialists) mogą liczyć na zarobki do 18 tys. zł. Pensje specjalistów ds. automatyzacji procesów biznesowych (RPA Developers) sięgają natomiast 15 tys. zł.Najwyższe stawki w IT osiągają specjaliści i menedżerowie związani z ekosystemem SAP, zarządzaniem projektami oraz architekturą infrastruktury. Wynagrodzenia kierowników centrów kompetencyjnych SAP (SAP Center Heads) sięgają 30-40 tys. zł brutto miesięcznie a menedżerów SAP 25-35 tys. zł. Wysokie stawki oferowane są także architektom sieciowym (Network Architects) – 28-30 tys. zł, zł oraz inżynierom sieciowym – 14-24 tys. zł. Pensje analityków sieciowych wahają się obecnie w granicach 8-14 tys. zł.Kierownicy wsparcia aplikacyjnego (Application Support Managers) mogą liczyć na wynagrodzenia od 17-26 tys. zł, a liderzy zarządzania aplikacjami – od 16 do 24 tys. zł w zależności od lokalizacji. Niższe stawki dotyczą stanowisk związanych ze wsparciem technicznym. Konsultanci pierwszej linii (Technical Support 1st Line) zarabiają do 9,5 tys. zł brutto, specjaliści drugiej linii wsparcia do 14,5 tys. zł, natomiast eksperci trzeciej do 17,5 tys. zł. Najwyższe stawki na wszystkich poziomach odnotowano w Krakowie i Warszawie.Finanse i rachunkowość pozostają jednym z największych obszarów sektora nowoczesnych usług biznesowych. Obok tradycyjnych procesów związanych z obsługą zobowiązań (P2P), należności (OTC) czy księgowością główną (R2R), coraz większe znaczenie zyskują funkcje związane z planowaniem finansowym, controllingiem oraz analizą wspierającą podejmowanie decyzji biznesowych.Do najlepiej wynagradzanych należą menedżerowie ds. planowania i analiz finansowych (Financial Planning & Analysis Managers), których wynagrodzenia sięgają 32 tys. zł. Wysokie stawki osiągają również główni księgowi (Chief Accountants), których wynagrodzenia dochodzą do 30 tys. zł.W procesach operacyjnych najwyższe stawki oferowane są menedżerom w obszarach R2R (Record to Report) oraz OTC (Order to Cash), których pensje wynoszą od około 16 tys. zł do nawet 26–28 tys. zł. Doświadczeni specjaliści mogą liczyć na zarobki sięgające 14–16 tys. zł, szczególnie w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.Z kolei młodszym specjalistom w obszarze R2R oferowane są stawki w wysokości od 6 do średnio 8 tys. zł (w Warszawie do 9,5 tys. zł), a 5,8-8 tys. zł w obszarze OTC.W sektorze usług bankowych i finansowych rośnie znaczenie kompetencji związanych z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem oraz zgodnością regulacyjną.Wynagrodzenie kierownika ds. kontroli ryzyka (Risk Control Manager) utrzymuje się na poziomie 14-20 tys. zł brutto miesięcznie, podczas gdy starsi specjaliści ds. ryzyka mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale 9,5–13 tys. zł. Pensje specjalistów (Risk Control Specialists) wahają się w przedziale 8,5-12 tys. zł, a młodszych specjalistów (Junior Risk Control Specialists) – 6,5-8 tys. zł.W obszarze zgodności regulacyjnej i compliance kierownicy (Regulatory & Compliance Managers) zarabiają od 17 do 25 tys. zł, starsi specjaliści od 9,5 do 14 tys. zł, specjaliści do 10 tys. zł, a młodsi specjaliści (Junior Regulatory & Compliance Specialists) mogą liczyć na stawki 6-8 tys. zł. Do najlepiej wynagradzanych należą menedżerowie ds. walidacji modeli (Model Validation Managers), których wynagrodzenia sięgają nawet 40 tys. zł.Za sprawą transformacji globalnych łańcuchów dostaw centra usług biznesowych coraz częściej odpowiadają za procesy wykraczające poza tradycyjne funkcje operacyjne. Rośnie znaczenie planowania, prognozowania oraz optymalizacji procesów, co przekłada się na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje analityczne i biznesowe.W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i zamówień (Supply Chain Management) do najlepiej wynagradzanych należą stanowiska związane z planowaniem popytu. Liderzy zespołów planowania popytu (Demand Planning Team Leaders) mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 tys. zł w większości dużych ośrodków usług biznesowych do nawet 18–20 tys. zł w Warszawie i Poznaniu. Z kolei kierownicy ds. planowania popytu zarabiają od 15 tys. zł do 27 tys. zł, a najwyższe stawki oferowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.W przypadku starszych specjalistów ds. planowania dostaw wynagrodzenia najczęściej mieszczą się w przedziale 8,5–12 tys. zł, choć w Warszawie mogą sięgać 15 tys. zł. Podobne stawki oferowane są doświadczonym specjalistom ds. planowania transportu, którzy w większości miast zarabiają od 8 do 11 tys. zł (w Warszawie do 14 tys. zł).Obsługa klienta i zarządzanie zamówieniami należą do kluczowych procesów realizowanych przez centra usług biznesowych. Wraz z rozwojem bardziej złożonych modeli obsługi rośnie znaczenie kompetencji związanych z koordynacją procesów i współpracą z biznesem.W przypadku obsługi klienta (Customer Service) młodsi specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenie do 7 tys. zł, specjaliści do 9 tys. zł, a starsi specjaliści do 12 tys. zł. Zarobki liderów zespołów sięgają 18 tys. zł, natomiast menedżerów 22 tys. zł.Podobnie kształtują się wynagrodzenia w obszarze zarządzania zamówieniami (Order Management), gdzie młodsi specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenie do 7,5 tys. zł, specjaliści do 9 tys. zł, a starsi specjaliści do 13,5 tys. zł. Liderzy zespołów osiągają wynagrodzenia do 17 tys. zł, a menedżerowie do 22 tys. zł miesięcznie. Najwyższe stawki najczęściej oferowane są w Warszawie, a w przypadku części stanowisk kierowniczych również we Wrocławiu.Organizacje coraz częściej powierzają działom HR zadania związane z rozwojem pracowników, polityką wynagrodzeń, planowaniem zatrudnienia oraz wspieraniem transformacji organizacyjnej.W efekcie rośnie znaczenie specjalistów i menedżerów, którzy potrafią łączyć wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi z rozumieniem potrzeb biznesu.Najwyższe wynagrodzenia utrzymują się na stanowiskach związanych z partnerstwem biznesowym HR oraz zarządzaniem funkcją personalną. Senior HR Business Partner może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 15–20 tys. zł, a w Warszawie nawet do 25 tys. zł. Wśród specjalizacji eksperckich wysoko wynagradzane pozostają również obszary wynagrodzeń i benefitów (Compensation & Benefits) oraz obsługi płacowej (Payroll).Pensje starszych specjalistów ds. wynagrodzeń i benefitów sięgają 14 tys. zł w Warszawie i 11 tys. zł w większości pozostałych miast. Z kolei doświadczeni specjaliści ds. obsługi płacowej mogą liczyć na wynagrodzenia do 13–15 tys. zł, w zależności od lokalizacji. Najwyższe stawki w całym obszarze HR dotyczą stanowisk kierowniczych i dyrektorskich.Wynagrodzenia dyrektorów HR (HR Directors) sięgają 35–38 tys. zł w największych ośrodkach usług biznesowych, natomiast kierownicy działów HR (HR Managers) mogą liczyć na zarobki w przedziale od 16 do 27 tys. zł.Rosnąca liczba obowiązków związanych z raportowaniem niefinansowym oraz wymogami regulacyjnymi sprawia, że firmy coraz częściej poszukują specjalistów ESG. Wysoki poziom wynagrodzeń odzwierciedla rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i zgodności regulacyjnej w działalności międzynarodowych organizacji.Specjalista ds. ESG może obecnie liczyć na wynagrodzenie w przedziale 10–18 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei menedżer ds. ESG osiąga wynagrodzenie od 18 tys. zł do nawet 25 tys. zł miesięcznie.Najwyższe wynagrodzenia dotyczą stanowisk zarządczych w obszarach finansów, operacji i zarządzania. Dyrektorzy centrów usług wspólnych (Head of SSC) zatrudniających ponad 1 000 pracowników mogą liczyć na wynagrodzenie od 40 do nawet 90 tys. zł. W przypadku centrów zatrudniających od 300 do 1000 osób widełki wynoszą od 36 do 68 tys. zł, natomiast w mniejszych organizacjach od 28 do 55 tys. zł.Wysoko wynagradzani są również dyrektorzy finansowi, których wynagrodzenia sięgają 40–44 tys. zł. Doświadczeni kierownicy operacyjni mogą liczyć na zarobki do 48 tys. zł, a menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie usługami do 33 tys. zł. Z kolei pensje menedżerów ds. doskonalenia procesów sięgają 32 tys. zł.Raport „Business Services 2026” Grafton Recruitment pokazuje, że poziom wynagrodzeń w sektorze nowoczesnych usług biznesowych coraz silniej zależy od specjalizacji i wartości biznesowej kompetencji. Największe wzrosty płac obserwowane są w specjalizacjach związanych z analizą danych, AI, automatyzacją oraz funkcjach wspierających transformację organizacji.