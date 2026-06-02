Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 czerwca 2026

2026-06-02 13:57

Od 1 czerwca 2026 roku pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać więcej bez ryzyka utraty lub zmniejszenia świadczeń. Górna granica bezpiecznego dorabiania wzrośnie o 255,60 zł brutto, a próg zawieszenia świadczenia zwiększy się o 474,60 zł brutto. Zmiany dotyczą osób, które nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Od kiedy obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów i jakie kwoty zostały wprowadzone.
  • Jakie są górne granice bezpiecznego dorabiania i progi zawieszenia świadczenia od 1 czerwca 2026 roku.
  • Kogo dotyczą zmiany w limitach dorabiania i kto może dorabiać bez ograniczeń.
  • Jakie są konsekwencje przekroczenia nowych limitów przychodów z dodatkowej pracy.
  • Jakie wyjątki obowiązują w przypadku emerytów z podwyższonym świadczeniem do minimalnej kwoty.

Ile można dorobić do emerytury i renty od 1 czerwca 2026 roku?


Od czerwca 2026 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 6.694,10 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.

Należy jednak pamiętać, że aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między czerwcem a wrześniem nie może przekroczyć 12.431,80 zł brutto.

Nowe limity dodatkowego przychodu dotyczą pracujących rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego.

Jeśli przychody z dodatkowej pracy mieszczą się między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie z ZUS-u może zostać pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

O ile ZUS może pomniejszyć emeryturę lub rentę?


Jeśli przychód przekroczy 6.694,10 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 12.431,80 zł brutto, maksymalne kwoty zmniejszenia wynoszą:
  • 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 841,05 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba

- Limity dorabiania dotyczą wyłącznie tych, którzy na emeryturę przeszli wcześniej. Emeryci, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego – czyli kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65. lat – nie muszą martwić się o limity zarobków ani obawiać się, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę pieniędzy – oni mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka przestrzega, że istnieje jednak wyjątek od tej zasady.

- Dotyczy on emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca wynosi 1.978,49 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Niektórzy renciści, w tym osoby otrzymujące renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, mogą pracować bez ograniczeń zarobkowych, pod warunkiem, że ich niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Ten przywilej obejmuje także osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń mogą dorabiać również osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli mają również ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

