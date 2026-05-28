Praca dla studenta. W wakacje w handlu można zarobić nawet 70 zł za godzinę

2026-05-28 06:35

Merchandiserka © pexels

Praca sezonowa nie musi już oznaczać przypadkowego zajęcia na kilka tygodni. Coraz większa rzesza studentów wybiera oferty, które pozwalają elastycznie łączyć naukę z pracą i zdobywać kompetencje przydatne także po studiach. Jak podkreślają eksperci Cursor, handel i sprzedaż należą dziś do branż szczególnie otwartych na młodych pracowników. Na wybranych stanowiskach - od promotora marki po Brand Mastera - można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie stanowiska w handlu i sprzedaży są najczęściej wybierane przez studentów?
  • Na których stanowiskach można zarobić najwięcej?
  • Dlaczego praca w sprzedaży i promocji marek dobrze łączy się ze studiami?
  • Jakie umiejętności i doświadczenie można zdobyć podczas pracy wakacyjnej w handlu?

Wakacje to dla wielu studentów i studentek najlepszy moment, żeby wejść na rynek pracy, dorobić i zdobyć pierwsze doświadczenie, które można kontynuować także po powrocie na uczelnię.
Merchandiserzy i merchandiserki dbają o to, jak produkty są widoczne i prezentowane w sklepach


Eksperci firmy Cursor, specjalizującej się we wsparciu sprzedaży dla największych marek FMCG w Polsce, wskazują stanowiska w handlu i sprzedaży, które dobrze odpowiadają na oczekiwania osób studiujących.

To m.in. promotor/promotorka marki, Brand Master/Brand Masterka, merchandiser/merchendiserka. Są elastyczne, dają kontakt z ludźmi, a w wybranych projektach pozwalają zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę. 
Studenci i studentki coraz częściej szukają pracy, która nie będzie przypadkowym zajęciem na kilka tygodni, ale da im konkretne doświadczenie i realną elastyczność. W handlu, promocji marek czy działaniach terenowych mogą pracować sezonowo, ale też kontynuować współpracę w weekendy, wieczorami albo w dni, kiedy mają mniej zajęć na uczelni. To dla nich szansa na pierwsze doświadczenie w sprzedaży, obsłudze klienta, pracy z marką i odpowiedzialności za konkretne zadania.

Jednocześnie stawki w takich projektach potrafią być bardzo atrakcyjne, w niektórych przypadkach zbliżają się nawet do dwukrotności minimalnej stawki godzinowej – mówi Przemysław Bogdański, prezes zarządu Cursor.

5 stanowisk w sprzedaży i handlu dla studentów


  1. Brand Master/Brand Masterka
    To propozycja dla osób pełnoletnich, komunikatywnych i otwartych na kontakt z ludźmi. Brand Masterzy i Brand Masterki reprezentują markę w bezpośrednim kontakcie z konsumentami, prowadzą rozmowy sprzedażowe, informują o produktach i wspierają decyzje zakupowe.

    W projekcie realizowanym przez Cursor dla British American Tobacco stawka wynosi 45–70 zł brutto za godzinę, a praca może być dopasowana do dyspozycyjności, także w weekendy. Osoby rozpoczynające współpracę otrzymują szkolenie, wsparcie koordynatora i możliwość pracy w ogólnopolskim projekcie dla rozpoznawalnej marki. 
  2. Promotor marki/Promotorka marki
    Promotorzy i promotorki marek wspierają akcje sprzedażowe, promocyjne i wizerunkowe w sklepach, galeriach handlowych, podczas eventów czy kampanii specjalnych. Ich zadaniem jest zainteresowanie klientów produktem, przekazanie najważniejszych informacji i budowanie pozytywnego doświadczenia z marką.

    W zależności od projektu podobne zadania mogą wykonywać także hostowie i hostessy, np. przy obsłudze wydarzeń, rejestracji uczestników czy prezentacji produktów. To praca dobra dla osób energicznych, uśmiechniętych i lubiących kontakt z ludźmi. 
  3. Tajemniczy Klient/Tajemnicza Klientka
    Tajemniczy klient lub tajemnicza klientka odwiedza punkt sprzedaży albo placówkę usługową i ocenia jakość obsługi, ekspozycję produktów, znajomość oferty czy zgodność działań z określonymi standardami.

    To stanowisko dla osób spostrzegawczych, dokładnych i odpowiedzialnych, które potrafią rzetelnie opisać swoje obserwacje. Praca ma często charakter zadaniowy, dlatego może być atrakcyjną formą dodatkowego zajęcia dla studentów i studentek, którzy chcą elastycznie planować swój czas. 
  4. Przedstawiciel terenowy/Przedstawicielka terenowa 
    Przedstawiciele i przedstawicielki terenowe pracują bezpośrednio w punktach sprzedaży, wspierając obecność marki w sklepach. Ich zadania mogą obejmować wizyty w placówkach, kontakt z personelem, kontrolę dostępności produktów, wdrażanie materiałów promocyjnych, zbieranie informacji z rynku i raportowanie efektów działań.

    To dobry wybór dla osób samodzielnych, dobrze zorganizowanych i gotowych do pracy w terenie. Wymagane jest także czynne prawo jazdy kat. B. W zależności od projektu taka praca może być sezonowa albo kontynuowana w trakcie roku akademickiego. 
  5. Merchandiser/Merchandiserka
    Merchandiserzy i merchandiserki dbają o to, jak produkty są widoczne i prezentowane w sklepach. Sprawdzają ekspozycję, ułożenie towaru na półkach, dostępność produktów, oznaczenia cenowe i materiały promocyjne. W wersji mobilnej praca może obejmować wizyty w kilku punktach sprzedaży na określonym terenie.

    To stanowisko dla osób, które lubią pracę zadaniową, są skrupulatne i chcą zobaczyć od środka, jak wygląda handel oraz jak decyzje podejmowane przy półce wpływają na sprzedaż. 

Dobrze zaprojektowana praca wakacyjna może być dla młodej osoby pierwszym krokiem do dłuższej współpracy. Ważne jest jednak, żeby za elastycznością szły jasne zasady, wdrożenie, szkolenie i wsparcie koordynatora. Właśnie dlatego w projektach terenowych tak duże znaczenie ma organizacja pracy.

Student czy studentka wie, jakie ma zadania, kiedy pracuje, do kogo może się zwrócić i czego może się nauczyć. Dla firm to z kolei sposób na dotarcie do osób, które dobrze odnajdują się w bezpośrednim kontakcie z klientem i często zostają w sprzedaży na dłużej – dodaje Przemysław Bogdański z Cursora.

Szczegółowe warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach, zależą od rodzaju projektu, lokalizacji, zakresu zadań i dyspozycyjności kandydata lub kandydatki. Są one każdorazowo komunikowane na etapie rekrutacji. 

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: studenci, praca sezonowa, praca na wakacje, rynek pracy, tendencje na rynku pracy, doświadczenie zawodowe, kariera zawodowa, oferty pracy

