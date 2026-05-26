Zasiłek macierzyński i urlopy 2026 - wymiar, zasady i wysokość
2026-05-26 11:15
Zasiłek macierzyński i urlopy 2026 - wymiar, zasady i wysokość © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Płatny uzupełniający urlop macierzyński nie tylko dla rodziców wcześniaków. Kto może skorzystać i jakie są zasady?
W skrócie:
- Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi od 20 do 37 tygodni, zależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
- Urlop rodzicielski trwa podstawowo 41 tygodni (przy jednym dziecku) lub 43 tygodnie (przy ciąży mnogiej), z czego 9 tygodni stanowi nieprzenoszalną część dla drugiego rodzica.
- Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu ojcu w wymiarze 2 tygodni i należy go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
- Wysokość świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku i wynosi uśrednione 81,5% podstawy wymiaru przez cały okres lub zmienne 100% i 70% podstawy.
Jakie świadczenia przysługują kobiecie w ciąży?
Jeżeli w okresie ciąży lekarz stwierdzi, że przyszła mama jest niezdolna do pracy, może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) z kodem B. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane z powodu choroby występującej w okresie ciąży, a nie z powodu samej ciąży, która nie jest samodzielną przesłanką do wystawienia e-ZLA.
W tym okresie kobiecie przysługują następujące uprawnienia:
- Maksymalny okres zasiłkowy trwania niezdolności do pracy wydłużony ze standardowych 182 dni do 270 dni.
- Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę za pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym.
- Zasiłek chorobowy finansowany ze środków FUS od 34. dnia niezdolności do pracy.
- Wysokość zasiłku chorobowego w trakcie ciąży wynosząca zawsze 100% podstawy wymiaru.
Ubezpieczona mama może zacząć pobierać płatny zasiłek macierzyński jeszcze przed porodem – maksymalnie 6 tygodni przed przewidywaną datą rozwiązania. Zasiłek macierzyński za okres przed porodem wynosi 100% podstawy wymiaru. Jeśli ubezpieczona jest zatrudniona na umowę o pracę, musi w takim przypadku (najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu) złożyć u pracodawcy wniosek wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o przewidywanym terminie porodu.
Ile tygodni trwa urlop macierzyński po porodzie?
Okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku adopcji) rozpoczyna się z dniem narodzin lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Jego długość zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
|Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie
/ przyjętych jednocześnie
|Wymiar urlopu macierzyńskiego i zasiłku
|1 dziecko
|20 tygodni
|2 dzieci
|31 tygodni
|3 dzieci
|33 tygodnie
|4 dzieci
|35 tygodni
|5 i więcej dzieci
|37 tygodni
Zasady podziału i korzystania z urlopu macierzyńskiego:
- Pierwsze 14 tygodni świadczenia przysługuje w sposób wyłączny matce dziecka.
- Pozostały okres może wykorzystać matka, a jeśli zdecyduje się na powrót do pracy, może zrezygnować z reszty zasiłku na rzecz ubezpieczonego ojca dziecka.
- Wniosek o skrócenie okresu pobierania zasiłku mama musi złożyć pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej 7 dni przed powrotem do aktywności zawodowej.
W przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych lub wymagających hospitalizacji bezpośrednio po porodzie przez minimum 5 dni, zatrudnionym rodzicom przysługuje dodatkowo uzupełniający urlop macierzyński. Wynosi on do 15 tygodni (poród przed 28. tygodniem ciąży lub waga poniżej 1000 g) lub do 8 tygodni w pozostałych przypadkach udokumentowanej hospitalizacji noworodka.
Jak podzielić urlop rodzicielski między rodziców?
Urlop rodzicielski to dobrowolny, płatny okres na opiekę nad dzieckiem charakteryzujący się dużą elastycznością. Standardowy wymiar wynosi 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka bądź 43 tygodnie w sytuacjach narodzin dwojga lub więcej dzieci. Dla rodziców dzieci posiadających zaświadczenie „Za życiem” czas ten ulega wydłużeniu odpowiednio do 65 lub 67 tygodni.
- Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne, 9-tygodniowe, nieprzenoszalne prawo do części tego urlopu. Jeden rodzic nie może zrzec się swojej 9-tygodniowej części na rzecz drugiego.
- Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie lub naprzemiennie, dzieląc sam okres pobierania zasiłku na maksymalnie 5 części.
- Z uprawnienia tego można skorzystać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.
Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopów?
Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego regulują dwa warianty finansowe:
- Wariant uśredniony (81,5% podstawy wymiaru): Przysługuje przez cały okres trwania obu urlopów. Warunkiem koniecznym jest złożenie przez matkę pisemnego wniosku o zasiłek w pełnym wymiarze w terminie 21 dni po porodzie.
- Wariant zmienny (100% i 70% podstawy wymiaru): Ma zastosowanie, jeśli matka nie złoży wniosku w ciągu 21 dni po porodzie. Wtedy zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz 70% podstawy za okres urlopu rodzicielskiego. Należy pamiętać, że nieprzenoszalna, 9-tygodniowa część urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica zawsze jest płatna w wysokości 70% podstawy wymiaru.
Na jakich zasadach przysługuje urlop ojcowski?
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego stanowi wyłączne i samodzielne prawo ojca dziecka, całkowicie niezależne od statusu i uprawnień matki. Przysługuje także wtedy, gdy matka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i nie posiada uprawnień do świadczeń.
- Wymiar urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).
- Ojciec może wykorzystać ten czas jednorazowo lub podzielić go na dwie równe części po 7 dni.
- Zwolnienie od pracy przysługuje tacie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wyłącznie do momentu, aż dziecko skończy 12. miesiąc życia (lub do upływu 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia). Po tym terminie niewykorzystane prawo bezpowrotnie wygasa.
Ważne zasady ZUS dla pracowników i przedsiębiorców
Instytucje ubezpieczeniowe rygorystycznie podchodzą do kwestii legalności zatrudnienia oraz ciągłości opłacania składek.
W odniesieniu do umów o pracę urzędnicy przypominają o konieczności unikania pozorowanych działań:
„Aby objęcie danej osoby ubezpieczeniami społecznymi jako pracownika było skuteczne, ta osoba musi faktycznie pozostawać w stosunku pracy. (...) Umowa o pracę zawarta dla pozoru lub w celu obejścia prawa nie rodzi skutków prawnych, także w sferze ubezpieczeń społecznych. Jeśli podczas postępowania ustalimy, że umowa została zawarta w takich okolicznościach, wydamy decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.” – czytamy w poradniku ZUS.
Z kolei w przypadku kobiet zakładających własną firmę istotne reguły dotyczą korzystania z preferencji składkowych takich jak ulga na start, w czasie której nie płacą składek do ZUS. Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku:
„Gdy nie płacą składek oznacza to, że w czasie, gdy korzystają z ulgi na start - nie mają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają między innymi ubezpieczeniu chorobowemu, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński”.
Przedsiębiorca nie musi jednak korzystać z ulgi na start lub może z niej zrezygnować w dowolnym momencie poprzez złożenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zyskując tym samym prawo do ochrony chorobowej i późniejszego zasiłku macierzyńskiego.
Warto również pamiętać, że osoby samodzielnie opłacające za siebie składki (w tym prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące) otrzymają świadczenie chorobowe lub macierzyńskie tylko wtedy, gdy na ich koncie w ZUS nie występują zaległości składkowe przekraczające 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stan tego zadłużenia jest weryfikowany przez organ dokładnie na dzień powstania prawa do danego świadczenia.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Praca
-
Zasiłek macierzyński i urlopy 2026 - wymiar, zasady i wysokość
-
Jak dostać pracę w branży kosmicznej? Przewodnik po stanowiskach, zarobkach i wymaganiach
-
Praca sezonowa 2026: Najlepiej płatne branże i stanowiska. Gdzie zarobisz nawet 90 zł/h?
-
Ile zarabiają influencerzy i dlaczego wolą własne produkty niż współprace reklamowe?