Zasiłek macierzyński i urlopy 2026 - wymiar, zasady i wysokość

Jakie prawa mają rodzice po narodzinach dziecka? Zobacz, ile trwa urlop macierzyński i rodzicielski oraz jak obliczyć zasiłek. Narodziny dziecka wiążą się z uzyskaniem przez ubezpieczonych rodziców szerokiego katalogu uprawnień opiekuńczych oraz finansowych gwarantowanych przez system ubezpieczeń społecznych. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu mogą skorzystać z płatnych okresów wolnych od pracy, takich jak urlop macierzyński, rodzicielski oraz ojcowski, które zapewniają stabilność materialną w okresie opieki nad noworodkiem. Świadczenia te, wypłacane przez ZUS, zastępują dotychczasowe wynagrodzenie. Poniższy przewodnik przedstawia kluczowe zasady, wymiary oraz warunki przyznawania zasiłków dla matek i ojców.

W skrócie: Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi od 20 do 37 tygodni, zależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski trwa podstawowo 41 tygodni (przy jednym dziecku) lub 43 tygodnie (przy ciąży mnogiej), z czego 9 tygodni stanowi nieprzenoszalną część dla drugiego rodzica.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu ojcu w wymiarze 2 tygodni i należy go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

Wysokość świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku i wynosi uśrednione 81,5% podstawy wymiaru przez cały okres lub zmienne 100% i 70% podstawy.

Jakie świadczenia przysługują kobiecie w ciąży?

Maksymalny okres zasiłkowy trwania niezdolności do pracy wydłużony ze standardowych 182 dni do 270 dni .

trwania niezdolności do pracy wydłużony ze standardowych 182 dni do . Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę za pierwsze 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym.

wypłacane przez pracodawcę za zwolnienia w roku kalendarzowym. Zasiłek chorobowy finansowany ze środków FUS od 34. dnia niezdolności do pracy.

finansowany ze środków FUS niezdolności do pracy. Wysokość zasiłku chorobowego w trakcie ciąży wynosząca zawsze 100% podstawy wymiaru.

Ile tygodni trwa urlop macierzyński po porodzie?

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie

/ przyjętych jednocześnie Wymiar urlopu macierzyńskiego i zasiłku 1 dziecko 20 tygodni 2 dzieci 31 tygodni 3 dzieci 33 tygodnie 4 dzieci 35 tygodni 5 i więcej dzieci 37 tygodni

Pierwsze 14 tygodni świadczenia przysługuje w sposób wyłączny matce dziecka.

świadczenia przysługuje w sposób wyłączny matce dziecka. Pozostały okres może wykorzystać matka, a jeśli zdecyduje się na powrót do pracy, może zrezygnować z reszty zasiłku na rzecz ubezpieczonego ojca dziecka.

Wniosek o skrócenie okresu pobierania zasiłku mama musi złożyć pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej 7 dni przed powrotem do aktywności zawodowej.

Jak podzielić urlop rodzicielski między rodziców?

Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne, 9-tygodniowe , nieprzenoszalne prawo do części tego urlopu. Jeden rodzic nie może zrzec się swojej 9-tygodniowej części na rzecz drugiego.

, nieprzenoszalne prawo do części tego urlopu. Jeden rodzic nie może zrzec się swojej 9-tygodniowej części na rzecz drugiego. Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie lub naprzemiennie, dzieląc sam okres pobierania zasiłku na maksymalnie 5 części .

. Z uprawnienia tego można skorzystać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopów?

Wariant uśredniony (81,5% podstawy wymiaru): Przysługuje przez cały okres trwania obu urlopów. Warunkiem koniecznym jest złożenie przez matkę pisemnego wniosku o zasiłek w pełnym wymiarze w terminie 21 dni po porodzie. Wariant zmienny (100% i 70% podstawy wymiaru): Ma zastosowanie, jeśli matka nie złoży wniosku w ciągu 21 dni po porodzie. Wtedy zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz 70% podstawy za okres urlopu rodzicielskiego. Należy pamiętać, że nieprzenoszalna, 9-tygodniowa część urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica zawsze jest płatna w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Na jakich zasadach przysługuje urlop ojcowski?

Wymiar urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) .

. Ojciec może wykorzystać ten czas jednorazowo lub podzielić go na dwie równe części po 7 dni .

. Zwolnienie od pracy przysługuje tacie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wyłącznie do momentu, aż dziecko skończy 12. miesiąc życia (lub do upływu 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia). Po tym terminie niewykorzystane prawo bezpowrotnie wygasa.

Ważne zasady ZUS dla pracowników i przedsiębiorców

Jeżeli w okresie ciąży lekarz stwierdzi, że przyszła mama jest niezdolna do pracy, może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) z kodem B. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane z powodu choroby występującej w okresie ciąży, a nie z powodu samej ciąży, która nie jest samodzielną przesłanką do wystawienia e-ZLA.W tym okresie kobiecie przysługują następujące uprawnienia:Ubezpieczona mama może zacząć pobierać płatny zasiłek macierzyński jeszcze przed porodem – maksymalnie. Zasiłek macierzyński za okres przed porodem wynosi 100% podstawy wymiaru. Jeśli ubezpieczona jest zatrudniona na umowę o pracę, musi w takim przypadku (najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu) złożyć u pracodawcy wniosek wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o przewidywanym terminie porodu.Okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku adopcji) rozpoczyna się z dniem narodzin lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Jego długość zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie.W przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych lub wymagających hospitalizacji bezpośrednio po porodzie przez minimum, zatrudnionym rodzicom przysługuje dodatkowo. Wynosi on do(poród przed 28. tygodniem ciąży lub waga poniżej 1000 g) lub dow pozostałych przypadkach udokumentowanej hospitalizacji noworodka.Urlop rodzicielski to dobrowolny, płatny okres na opiekę nad dzieckiem charakteryzujący się dużą elastycznością. Standardowy wymiar wynosiprzy urodzeniu jednego dziecka bądźw sytuacjach narodzin dwojga lub więcej dzieci. Dla rodziców dzieci posiadających zaświadczenie „Za życiem” czas ten ulega wydłużeniu odpowiednio do 65 lub 67 tygodni.Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego regulują dwa warianty finansowe:Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego stanowi wyłączne i samodzielne prawo ojca dziecka, całkowicie niezależne od statusu i uprawnień matki. Przysługuje także wtedy, gdy matka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i nie posiada uprawnień do świadczeń.Instytucje ubezpieczeniowe rygorystycznie podchodzą do kwestii legalności zatrudnienia oraz ciągłości opłacania składek.W odniesieniu do umów o pracę urzędnicy przypominają o konieczności unikania pozorowanych działań:„Aby objęcie danej osoby ubezpieczeniami społecznymi jako pracownika było skuteczne, ta osoba musi faktycznie pozostawać w stosunku pracy. (...) Umowa o pracę zawarta dla pozoru lub w celu obejścia prawa nie rodzi skutków prawnych, także w sferze ubezpieczeń społecznych. Jeśli podczas postępowania ustalimy, że umowa została zawarta w takich okolicznościach, wydamy decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.” – czytamy w poradniku ZUS.Z kolei w przypadku kobiet zakładających własną firmę istotne reguły dotyczą korzystania z preferencji składkowych takich jak ulga na start, w czasie której nie płacą składek do ZUS. Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku:„Gdy nie płacą składek oznacza to, że w czasie, gdy korzystają z ulgi na start - nie mają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają między innymi ubezpieczeniu chorobowemu, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński”.Przedsiębiorca nie musi jednak korzystać z ulgi na start lub może z niej zrezygnować w dowolnym momencie poprzez złożenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zyskując tym samym prawo do ochrony chorobowej i późniejszego zasiłku macierzyńskiego.Warto również pamiętać, że osoby samodzielnie opłacające za siebie składki (w tym prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące) otrzymają świadczenie chorobowe lub macierzyńskie tylko wtedy, gdy na ich koncie w ZUS nie występują zaległości składkowe przekraczające. Stan tego zadłużenia jest weryfikowany przez organ dokładnie na dzień powstania prawa do danego świadczenia.