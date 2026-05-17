Ile zarabiają influencerzy i dlaczego wolą własne produkty niż współprace reklamowe?

Influencerzy coraz częściej przestają ograniczać się do sprzedaży zasięgów i zaczynają budować własne biznesy. Raport „Ekonomia Twórców 2026” pokazuje, że największe zarobki osiągają dziś twórcy oferujący własne produkty cyfrowe – od kursów po konsultacje i e-booki. Co ważne, trend szybko przyspiesza: liczba osób deklarujących chęć tworzenia własnych produktów wzrosła rok do roku aż o 16 punktów procentowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabiają influencerzy w Polsce?

Dlaczego własne produkty cyfrowe są bardziej dochodowe niż współprace reklamowe?

Jak zmienia się podejście influencerów do monetyzacji treści?

Dlaczego twórcy internetowi chcą uniezależniać się od algorytmów i marek?

Przychody twórców zarabiających na własnych produktach vs na współpracy reklamowej Własne produkty to aktywa, które pracują długoterminowo i generują przychód nawet wtedy, gdy twórca nie publikuje nowych treści

Współpraca influencera z marką bywa lukratywna, ale jest jednorazowa — zależy od zewnętrznego budżetu, decyzji marketingowca po drugiej stronie stołu i koniunktury w branży. Kurs, e-book czy szkolenie to aktywa, które pracują długoterminowo i generują przychód nawet wtedy, gdy twórca nie publikuje nowych treści. Twórcy, którzy to rozumieją, coraz rzadziej pytają, jak zdobyć kolejną współpracę — częściej zastanawiają się, jaki produkt stworzyć jako następny – mówi Krzysztof Bartnik, założyciel i CEO Imker.

Zmiana postawy, którą widać w liczbach

Widzimy, jak zmienia się mentalność w tej branży. Kilka lat temu pytanie „czy mam robić własny produkt?” brzmiało dla wielu twórców ambicjonalnie, prawie abstrakcyjnie. Dziś to pytanie operacyjne: kiedy, jaki format, dla kogo. Branża dojrzała do myślenia o sobie jak o biznesie — ocenia Bartnik.

Imker, firma wspierająca twórców we wprowadzaniu własnych produktów na rynek, opublikowała czwartą edycję raportu Ekonomia Twórców. W tym roku ponad 800 polskich twórców internetowych odpowiedziało na pytania o zarobki, modele monetyzacji i plany na przyszłość. Wyniki wskazują na wyraźną zmianę w myśleniu o tym, jak budować stabilny przychód z działalności online.Raport odpowiada na częste pytanie: ile zarabiają influencerzy? Odpowiedź brzmi: to zależy przede wszystkim od tego, na czym zarabiają. Ponad połowa ankietowanych w ogóle czerpie przychody ze swojej działalności online. Wśród nich największą grupę stanowią osoby zarabiające poniżej 1000 zł miesięcznie, co trzeci twórca generuje przychody w przedziale 1–5 tys. zł, a powyżej 10 tys. zł miesięcznie zarabia co piąty respondent. Ten ostatni próg osiągają jednak nieproporcjonalnie częściej ci, którzy postawili na sprzedaż własnych produktów.Na pozór największa rzesza influencerów zarabia na współpracy z markami. Jednak zsumowane formy sprzedaży produktów własnych – kursy, szkolenia, konsultacje, treści cyfrowe, książki – generują dochód dla dwóch trzecich ankietowanych. Różnica w potencjale zarobkowym obu ścieżek jest wyraźna: wśród twórców zarabiających na produktach własnych niemal połowa osiąga przychody powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Wśród tych, którzy opierają się głównie na współpracach z markami, taki poziom dochodów osiąga dwukrotnie mniej respondentów.Raport Imker rejestruje tę zmianę od czterech lat. W bieżącej edycji po raz pierwszy widać ją nie tylko w wynikach finansowych, ale w deklarowanych celach: tworzenie własnych produktów cyfrowych jako priorytet na nadchodzący rok wskazuje 31% respondentów. To wzrost o 16 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania.Zmiana dotyczy też sposobu myślenia o ryzyku. Model własnych produktów pozwala na budowanie odporności biznesu, uniezależniając monetyzację od jednej platformy czy od budżetów marketingowych zewnętrznych marek. Ponad połowa influencerów planuje w tym roku rozszerzyć obecność na nowe kanały – z wyraźną motywacją: uniezależnienie się od algorytmów i dywersyfikacja źródeł dochodu.