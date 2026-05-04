eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaJak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

2026-05-04 00:30

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer? © fot. mat. prasowe

Freelancing kusi elastycznością i rosnącymi zarobkami, ale ma swoją cenę - brak systemowego wsparcia emerytalnego. Coraz więcej „wolnych strzelców” staje przed pytaniem: jak zadbać o przyszłość bez etatu? Odpowiedzią są świadome decyzje finansowe, dywersyfikacja form oszczędzania i konsekwencja w działaniu. Bo w świecie freelancingu to nie pracodawca, lecz sam freelancer musi stać się własnym systemem emerytalnym.

Przeczytaj także: Czterdziestolatek vs oszczędzanie na emeryturę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak forma współpracy freelancera wpływa na wysokość przyszłej emerytury?
  • Dlaczego brak składek ZUS w niektórych modelach pracy stanowi realne ryzyko?
  • Jakie narzędzia pomagają budować kapitał na przyszłość?
  • Jak wypracować nawyk regularnego oszczędzania i dopasować go do nieregularnych dochodów?

Freelancing przestaje już stanowić niszowy model pracy w Polsce. Nie jest też etapem przejściowym między etatami, ale świadomą i pełnoprawną ścieżką kariery. Jak wskazuje raport platformy Useme „Freelancing w Polsce 2025. Między stabilnością a adaptacją” wraz z dojrzewaniem i stabilizacją tego rynku rośnie też potrzeba zmierzenia się z jednym z jego największych wyzwań: braku systemowego zabezpieczenia emerytalnego.
Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Jak oszczędzać na emeryturę pracując jako freelancer?

Brak automatycznych składek emerytalnych sprawia, że odpowiedzialność za „jesień życia” spoczywa w całości na freelancerach


Z raportu Useme wynika, że sytuacja finansowa freelancerów jest coraz bardziej stabilna. Niemal połowa badanych (47 proc.) deklaruje wzrost dochodów rok do roku, a kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa są stali klienci i powtarzalne projekty. Jednocześnie struktura zarobków pokazuje dużą rozpiętość: największa grupa freelancerów zarabia między 2000 a 5000 zł miesięcznie, a tylko niewielki odsetek przekracza poziom 10 000 zł. Freelancerzy potrafią generować coraz wyższe dochody, ale nie mają wbudowanego mechanizmu ich długoterminowego zabezpieczania.
Największą różnicą między etatem a freelancingiem jest brak automatycznych mechanizmów ochronnych, takich jak składki emerytalne czy programy oszczędnościowe. Na etacie część odpowiedzialności przejmuje pracodawca. W przypadku freelancingu cały ciężar decyzji spoczywa na jednostce.

Tymczasem, w momencie, gdy emerytura wydaje się być odległym scenariuszem, freelancerzy nierzadko wolą koncentrować się na bieżących rozliczeniach lub nie mają nawyku regularnego oszczędzania – mówi Zuzanna Ilków, Marketing Lead w Useme, platformie rozliczeniowej dla freelancerów.

Forma współpracy a wizja komfortowej emerytury


Wysokość emerytury jest wypadkową wielu decyzji i całego przebiegu kariery. Na jej kształt wpływa kwestia zarobków, składek, długości stażu pracy czy też wieku, w którym udajemy się na emeryturę. Przy pracy na własny rachunek emerytura zależy od przyjętej formy współpracy.
  • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest obowiązkowe. Oznacza to, że okres prowadzenia firmy wlicza się do stażu pracy i wpływa na przyszłe świadczenie emerytalne.
  • Inaczej wygląda sytuacja przy umowie o dzieło – zazwyczaj nie wiąże się ona z odprowadzaniem składek do ZUS. W praktyce oznacza to, że czas pracy w tej formie nie buduje kapitału emerytalnego ani stażu.
  • Umowa zlecenie - jeśli podlega oskładkowaniu - zapewnia dostęp do ubezpieczeń społecznych, a tym samym przyczynia się do budowania emerytury.
  • Działalność nierejestrowana nie wymaga opłacania składek ZUS, co oznacza, że uzyskiwane w ten sposób dochody nie mają wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne.

Warto pamiętać, że system publiczny to tylko jeden z filarów przyszłych dochodów emerytalnych. Niezależnie od przyjętej formy współpracy, warto podejść do budowania swojej przyszłości w sposób strategiczny, rozważając alternatywne, prywatne formy oszczędzania. Zwłaszcza, gdy działamy w modelu, który nie zapewnia nam żadnej formy zabezpieczenia emerytalnego. Wówczas to my musimy stać się własnym systemem emerytalnym – mówi Monika Ciszek, COO w Useme.

Jak freelancer może zabezpieczyć swoją przyszłą emeryturę?


Odkładanie pieniędzy na emeryturę na własną rękę to wyzwanie wymagające systematyczności oraz dopasowania sposobu oszczędzania do własnych potrzeb i skali wydatków.

Do wyboru jest wiele rozwiązań – od symbolicznej skarbonki po bardziej zaawansowane narzędzia finansowe. Jakie opcje dodatkowych, prywatnych form oszczędzania warto rozważyć, gdy myślimy o przygotowaniu się na emeryturę?
  • IKE & IKZE to często podstawa strategii emerytalnej freelancerów. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) pozwala budować kapitał długoterminowo bez podatku od zysków kapitałowych. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) daje natomiast natychmiastową korzyść podatkową, umożliwiając odliczenie wpłat od dochodu.
  • Lokaty i konta oszczędnościowe to pierwszy wybór w kontekście oszczędności na przyszłość nie tylko w świecie freelancerów, ale wszystkich osób ceniących sobie stabilność i niskie ryzyko. Oferują one stabilne, choć często relatywnie niskie zyski, które mogą stanowić podstawę dla prywatnej emerytury.
  • Fundusze emerytalne oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardziej złożone, stanowią ciekawą opcję dla osób, które chcą korzystać z bardziej uporządkowanych i długoterminowych rozwiązań inwestycyjnych. PPK to program kojarzony głównie z umową o pracę, ale freelancerzy mogą skorzystać z analogicznych możliwości oferowanych przez wybrane domy maklerskie lub powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).
  • Prywatne polisy emerytalne to indywidualne rozwiązania inwestycyjne, które często wiążą się z atrakcyjnymi warunkami. To nie tylko oszczędności, ale i inwestycje, które mogą przynieść korzyści w postaci zysków kapitałowych. Ich elastyczność pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań na przyszłość.
  • Inne sposoby oszczędzania na emeryturę - oprócz tradycyjnych metod oszczędzania istnieje szereg alternatywnych rozwiązań, które wiążą się jednak często z dużo większym ryzykiem. Wśród nich można wymienić: granie na giełdzie i kryptowaluty, które cechują się dużą zmiennością, ale przyciągają osoby liczące na szybkie i wysokie zyski. To rozwiązanie wyłącznie dla tych, którzy dobrze rozumieją ten rynek i są gotowi zaakceptować ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków.

Skuteczne oszczędzanie na emeryturę zaczyna się od świadomego podejścia do własnych finansów. Warto, w pierwszym kroku, przeanalizować dochody i wydatki, by ustalić realną kwotę, którą można regularnie odkładać, nawet jeśli na początku jest ona niewielka. Dużym ułatwieniem jest automatyzacja, np. ustawienie stałego przelewu zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia, dzięki czemu pieniądze trafiają na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne, zanim zdążymy je wydać.

Równie ważne jest uwzględnianie inflacji i okresowe zwiększanie odkładanych kwot, a także regularne sprawdzanie, czy wybrane formy oszczędzania nadal odpowiadają przyjętym przez nas celom – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme.

Przeczytaj także: Jak freelancer może zabezpieczyć swoją przyszłość finansową? Jak freelancer może zabezpieczyć swoją przyszłość finansową?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: emerytura, oszczędzanie na emeryturę, IKE, IKZE, PPK, oszczędzanie pieniędzy, freelancing, freelancer

Przeczytaj także

Czy młodzi widzą sens oszczędzania pieniędzy na emeryturę?

Czy młodzi widzą sens oszczędzania pieniędzy na emeryturę?

75% młodych dorosłych widzi sens oszczędzania na emeryturę

75% młodych dorosłych widzi sens oszczędzania na emeryturę

Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę

Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę

Kupno mieszkania i oszczędzanie na emeryturę: sfera marzeń dla młodych?

Kupno mieszkania i oszczędzanie na emeryturę: sfera marzeń dla młodych?

5 najciekawszych sposobów oszczędzania na emeryturę

5 najciekawszych sposobów oszczędzania na emeryturę

Światowy Dzień Oszczędzania. Zadbaj o swoją emeryturę

Światowy Dzień Oszczędzania. Zadbaj o swoją emeryturę

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Oszczędzanie na emeryturę: lepszy ZUS, OFE czy PPK?

Oszczędzanie na emeryturę: lepszy ZUS, OFE czy PPK?

Oszczędzanie na emeryturę ucierpi na kryzysie?

Oszczędzanie na emeryturę ucierpi na kryzysie?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Wynagrodzenia w instytucjach publicznych w 2016 roku

Wynagrodzenia w instytucjach publicznych w 2016 roku

Wynagrodzenia w branżach w 2014 roku

Wynagrodzenia w branżach w 2014 roku

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

Czy recykling wystarczy? Prawda o gospodarce cyrkularnej

Boom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

Boom na koreańską pielęgnację. Jak reagują polskie marki kosmetyczne?

Ilu jest stulatków w Polsce? Nowe dane GUS zaskakują

Ilu jest stulatków w Polsce? Nowe dane GUS zaskakują

Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

Czy kolana muszą boleć z wiekiem? Co najczęściej powoduje ból kolan i kiedy iść do ortopedy?

Szybkie ładowanie USB-C: dlaczego nie każdy przewód działa?

Szybkie ładowanie USB-C: dlaczego nie każdy przewód działa?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Jak zaplanować wakacje za granicą w 2026 r. Gdzie taniej, gdzie drożej i jak nie przepłacić?

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: