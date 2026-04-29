Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?
2026-04-29 13:57
Z tego artykułu dowiesz się:
- Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
- Dlaczego w trakcie zatrudnienia nie można zamienić urlopu na pieniądze, nawet za zgodą pracodawcy.
- Jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu przy zakończeniu stosunku pracy.
- Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem, jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie na kolejnej umowie.
- Czy pracownik musi składać wniosek o wypłatę ekwiwalentu, czy jest on naliczany automatycznie.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Oznacza to, że w trakcie zatrudnienia nie można „zamienić” urlopu na pieniądze – nawet za zgodą obu stron.
– Urlop powinien być wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli na odpoczynek. Ekwiwalent ma charakter rekompensaty, a nie dodatkowego świadczenia do wyboru – podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl.
Ekspertka wyjaśnia, że obowiązek wypłaty ekwiwalentu powstaje w momencie zakończenia zatrudnienia, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. W takiej sytuacji pracodawca musi wypłacić należność wraz z ostatnim wynagrodzeniem lub w krótkim czasie po ustaniu umowy. – To obowiązek, z którego pracodawca nie może się zwolnić – komentuje.
Nie w każdej sytuacji jednak dojdzie do wypłaty ekwiwalentu. Jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy i strony ustalą wykorzystanie urlopu w naturze, prawo do dni wolnych zostaje zachowane. – W takim przypadku urlop nie przepada, tylko przechodzi na kolejny okres zatrudnienia – zauważa Beata Tęgowska.
Warto wiedzieć, że pracownik nie musi składać wniosku o wypłatę ekwiwalentu – powinien on zostać naliczony automatycznie. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia oraz liczby niewykorzystanych dni urlopu.
Podsumowując, choć ekwiwalent za niewykorzystany urlop może wydawać się atrakcyjny, nie jest rozwiązaniem, z którego można korzystać dowolnie. – Przepisy jasno wskazują, że urlop ma służyć regeneracji, a nie stanowić dodatkowe źródło dochodu – podsumowuje ekspertka Systim.pl. Dlatego zamiast odkładać wolne „na później”, warto z niego korzystać i zadbać o realny odpoczynek.
oprac. : eGospodarka.pl
Komentarze (0)
