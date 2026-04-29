Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

Czy opłaca się nie wykorzystywać urlopu i liczyć na ekwiwalent pieniężny? Okazuje się, że w większości przypadków nie. Zgodnie z przepisami ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy zatem pracownik może liczyć na ekwiwalent i jakie są zasady jego wypłaty? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć przed sezonem urlopowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Dlaczego w trakcie zatrudnienia nie można zamienić urlopu na pieniądze, nawet za zgodą pracodawcy.

Jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu przy zakończeniu stosunku pracy.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem, jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie na kolejnej umowie.

Czy pracownik musi składać wniosek o wypłatę ekwiwalentu, czy jest on naliczany automatycznie.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi. Oznacza to, że w trakcie zatrudnienia nie można „zamienić” urlopu na pieniądze – nawet za zgodą obu stron.– Urlop powinien być wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli na odpoczynek. Ekwiwalent ma charakter rekompensaty, a nie dodatkowego świadczenia do wyboru – podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl.Ekspertka wyjaśnia, żepowstaje w momencie zakończenia zatrudnienia, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. W takiej sytuacji pracodawca musi wypłacić należność wraz z ostatnim wynagrodzeniem lub w krótkim czasie po ustaniu umowy. – To obowiązek, z którego pracodawca nie może się zwolnić – komentuje.Nie w każdej sytuacji jednak dojdzie do wypłaty ekwiwalentu. Jeśli pracownikna podstawie kolejnej umowy i strony ustalą wykorzystanie urlopu w naturze, prawo do dni wolnych zostaje zachowane. – W takim przypadku urlop nie przepada, tylko przechodzi na kolejny okres zatrudnienia – zauważa Beata Tęgowska.Warto wiedzieć, że– powinien on zostać naliczony automatycznie. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia oraz liczby niewykorzystanych dni urlopu.Podsumowując, choć ekwiwalent za niewykorzystany urlop może wydawać się atrakcyjny, nie jest rozwiązaniem, z którego można korzystać dowolnie. – Przepisy jasno wskazują, że urlop ma służyć regeneracji, a nie stanowić dodatkowe źródło dochodu – podsumowuje ekspertka Systim.pl. Dlatego zamiast odkładać wolne „na później”, warto z niego korzystać i zadbać o realny odpoczynek.