Niewykorzystany urlop: Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?

2026-04-29 13:57

Czy opłaca się nie wykorzystywać urlopu i liczyć na ekwiwalent pieniężny? Okazuje się, że w większości przypadków nie. Zgodnie z przepisami ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy zatem pracownik może liczyć na ekwiwalent i jakie są zasady jego wypłaty? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć przed sezonem urlopowym.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
  • Dlaczego w trakcie zatrudnienia nie można zamienić urlopu na pieniądze, nawet za zgodą pracodawcy.
  • Jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu przy zakończeniu stosunku pracy.
  • Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem, jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie na kolejnej umowie.
  • Czy pracownik musi składać wniosek o wypłatę ekwiwalentu, czy jest on naliczany automatycznie.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Oznacza to, że w trakcie zatrudnienia nie można „zamienić” urlopu na pieniądze – nawet za zgodą obu stron.

– Urlop powinien być wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli na odpoczynek. Ekwiwalent ma charakter rekompensaty, a nie dodatkowego świadczenia do wyboru – podkreśla Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl.

Ekspertka wyjaśnia, że obowiązek wypłaty ekwiwalentu powstaje w momencie zakończenia zatrudnienia, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. W takiej sytuacji pracodawca musi wypłacić należność wraz z ostatnim wynagrodzeniem lub w krótkim czasie po ustaniu umowy. – To obowiązek, z którego pracodawca nie może się zwolnić – komentuje.

Nie w każdej sytuacji jednak dojdzie do wypłaty ekwiwalentu. Jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy i strony ustalą wykorzystanie urlopu w naturze, prawo do dni wolnych zostaje zachowane. – W takim przypadku urlop nie przepada, tylko przechodzi na kolejny okres zatrudnienia – zauważa Beata Tęgowska.

Warto wiedzieć, że pracownik nie musi składać wniosku o wypłatę ekwiwalentu – powinien on zostać naliczony automatycznie. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia oraz liczby niewykorzystanych dni urlopu.

Podsumowując, choć ekwiwalent za niewykorzystany urlop może wydawać się atrakcyjny, nie jest rozwiązaniem, z którego można korzystać dowolnie. – Przepisy jasno wskazują, że urlop ma służyć regeneracji, a nie stanowić dodatkowe źródło dochodu – podsumowuje ekspertka Systim.pl. Dlatego zamiast odkładać wolne „na później”, warto z niego korzystać i zadbać o realny odpoczynek.
Zaległy urlop do odbioru tylko do 30 września

5 faktów o urlopie wypoczynkowym, które warto poznać przed wakacjami

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Zaległy urlop? Sprawdź, czy go nie stracisz!

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - jakie konsekwencje?

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: zmiany

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Zaległy urlop: pracodawca musi go udzielić do 30 września

Wymiana waluty prosto z telefonu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Wynagrodzenia w instytucjach publicznych w 2016 roku

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Jak poziom wykształcenia wpływa na wynagrodzenie?

Zapłacenie okupu nie uratuje Twoich danych. VECT niszczy pliki zamiast je szyfrować

FOMC zdecyduje, ale rynek czeka na sygnały

Dlaczego hałas jest groźniejszy, niż myślisz? Skutki, których nie widać

Rejestracja samochodu online. To już koniec wizyt w urzędzie?

Tysiące CV na jedno ogłoszenie. Juniorzy zalewają rynek pracy

Książeczka mieszkaniowa z PRL: nawet zgubiona, wciąż może mieć znaczną wartość

KSeF 2.0 z nowym narzędziem. Jak zgłosić podejrzaną fakturę? Instrukcja krok po kroku

