Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik

Od 1 maja 2026 roku w sektorze prywatnym wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w obliczaniu stażu pracy. Do stażu będą wliczane nie tylko tradycyjne okresy zatrudnienia, ale także prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenia, a nawet okresy opieki nad dzieckiem. Dla wielu pracowników oznacza to dłuższy staż, większy wymiar urlopu wypoczynkowego i dostęp do dodatków stażowych. Jak udokumentować te okresy i skorzystać z nowych przepisów? Wyjaśniamy krok po kroku.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w obliczaniu stażu pracy wchodzą w życie od 1 maja 2026 roku i kogo dotyczą.

Jakie okresy aktywności zawodowej będą wliczane do stażu pracy, w tym prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenia i opieka nad dzieckiem.

Jak krok po kroku udokumentować dodatkowe okresy stażu pracy, aby skorzystać z nowych uprawnień.

Dlaczego zaświadczenie z ZUS jest kluczowe dla przeliczenia stażu i jak je uzyskać.

Jakie są terminy na złożenie dokumentów i co się stanie, jeśli ich nie dotrzymasz.

Jakie korzyści płyną z dłuższego stażu pracy, takie jak większy wymiar urlopu i dodatki stażowe.

Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026 roku

Nowelizacja Kodeksu nie opiera sposobu obliczania stażu pracy wyłącznie na stosunku pracy. Zamiast tego wprowadza szerokie podejście obejmujące różne formy aktywności zawodowej, w tym działalność gospodarczą oraz wybrane umowy cywilnoprawne, o ile spełnione są warunki ustawowe.



Do tej pory uwzględniano głównie zatrudnienie na etacie oraz wybrane formy służby. Inne aktywności zawodowe nie miały wpływu na uprawnienia pracownicze. Zmiany w tym obszarze prowadzą do wyrównania sytuacji osób samozatrudnionych i pracujących na zleceniach z pracownikami etatowymi – wyjaśnia Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

okresy prowadzenia działalności gospodarczej , w których przedsiębiorca faktycznie wykonywał działalność i podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo miał obowiązek ich opłacania (w tym na podstawie wpisu do CEIDG i zgłoszenia do ZUS);

, w których przedsiębiorca faktycznie wykonywał działalność i podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo miał obowiązek ich opłacania (w tym na podstawie wpisu do CEIDG i zgłoszenia do ZUS); okresy zawieszenia działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem , o ile w tym czasie opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne;

, o ile w tym czasie opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne; okresy wykonywania umów cywilnoprawnych , w tym umów zlecenia, agencyjnych oraz innych umów o świadczenie usług;

, w tym umów zlecenia, agencyjnych oraz innych umów o świadczenie usług; okresy współpracy z przedsiębiorcą , w szczególności w ramach rodzinnego zaangażowania w działalność gospodarczą (np. współpraca z małżonkiem);

, w szczególności w ramach rodzinnego zaangażowania w działalność gospodarczą (np. współpraca z małżonkiem); okresy członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz spółdzielniach kółek rolniczych;

udokumentowane okresy pracy za granicą, niezależnie od tego, czy były wykonywane w ramach stosunku pracy.

okres tzw. „ulgi na start” z art. 18 ust. 1 ustawy Prawa przedsiębiorców, czyli czas, w którym osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

z art. 18 ust. 1 ustawy Prawa przedsiębiorców, czyli czas, w którym osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym; okres współpracy z osobą korzystającą z „ulgi na start”, jeżeli odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe lub wypadkowe).

Jak udokumentować staż pracy?

Krok 1: Ustalenie, jakie okresy można do niego wliczyć

Krok 2: Złożenie wniosku o zaświadczenie z ZUS

zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS (eZUS),

złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniom, realizując poszczególne kroki:

w prawym górnym rogu wybierz zakładkę ,,Ubezpieczony”, wejdź w menu znajdujące się po lewej stronie i kliknij w zakładkę ,,Dokumenty i wiadomości”, wybierz z listy ,,Dokumenty robocze”, a następnie ,,Utwórz nowy”, po otwarciu listy wniosków wyszukaj ,,Wniosek USP” i kliknij ,,Utwórz dokument”, wypełnij formularz, który pojawi się w nowym oknie, wybierając okresy ubezpieczeń, których dotyczy wniosek, po wypełnieniu formularza kliknij ,,Sprawdź”, jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, wybierz ,,Zapisz”, a następnie ,,Zamknij”, czas zautoryzować usługę, wybierając jeden ze sposobów – profil PEU, profil zaufany ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny. Po podpisaniu wniosek zostanie przekazany do ZUS.

zaświadczenie zostanie umieszczone w profilu ubezpieczonego (PUE/eZUS),

ZUS powiadomi Cię o dostępności dokumentu (SMS, e-mail, aplikacja).

Krok 3: Weryfikacja danych w zaświadczeniu

czy uwzględnia wszystkie okresy aktywności,

czy daty się zgadzają,

czy nie ma przerw lub brakujących informacji.

Krok 4: Uzupełnienie ewentualnych braków

umowy zlecenia lub inne umowy cywilnoprawne,

faktury lub rachunki,

potwierdzenia opłacania składek,

dokumenty z CEIDG lub urzędu skarbowego.

Krok 5. Przekazanie dokumentów pracodawcy

uwzględni dodatkowe okresy w stażu,

przeliczy uprawnienia pracownicze (np. wymiar urlopu),

zaktualizuje dokumentację kadrową.

Krok 6: Dopilnowanie terminów

Na co szczególnie uważać?

Niestety wiele osób błędnie zakłada, że, aby skorzystać z nowych zasad, wystarczą same umowy lub wpis do CEIDG. Tymczasem bez zaświadczenia z ZUS pracodawca nie ma podstaw do przeliczenia stażu. Tym samym skorzystanie z dodatkowych uprawnień wymaga złożenia w ZUS "Wniosku o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy". Można to zrobić wyłącznie online, korzystając ze swojego konta na platformie eZUS – komentuje Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.