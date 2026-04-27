Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik
2026-04-27 12:22
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zmiany w obliczaniu stażu pracy wchodzą w życie od 1 maja 2026 roku i kogo dotyczą.
- Jakie okresy aktywności zawodowej będą wliczane do stażu pracy, w tym prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenia i opieka nad dzieckiem.
- Jak krok po kroku udokumentować dodatkowe okresy stażu pracy, aby skorzystać z nowych uprawnień.
- Dlaczego zaświadczenie z ZUS jest kluczowe dla przeliczenia stażu i jak je uzyskać.
- Jakie są terminy na złożenie dokumentów i co się stanie, jeśli ich nie dotrzymasz.
- Jakie korzyści płyną z dłuższego stażu pracy, takie jak większy wymiar urlopu i dodatki stażowe.
Pracownicy będą musieli udokumentować wcześniejsze okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umów zlecenia czy innych form aktywności zawodowej, aby pracodawca mógł uwzględnić je przy ustalaniu stażu pracy. Sama nowelizacja Kodeksu pracy z 26 września 2025 r. nie oznacza więc automatycznego przeliczenia tego stażu.
Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026 roku
Od 1 stycznia nowe zasady obliczania stażu pracy obowiązują w sektorze publicznym (m.in. w urzędach, szkołach publicznych, samorządowych instytucjach kultury, SP ZOZ-ach).
Nowelizacja Kodeksu nie opiera sposobu obliczania stażu pracy wyłącznie na stosunku pracy. Zamiast tego wprowadza szerokie podejście obejmujące różne formy aktywności zawodowej, w tym działalność gospodarczą oraz wybrane umowy cywilnoprawne, o ile spełnione są warunki ustawowe.
Do tej pory uwzględniano głównie zatrudnienie na etacie oraz wybrane formy służby. Inne aktywności zawodowe nie miały wpływu na uprawnienia pracownicze. Zmiany w tym obszarze prowadzą do wyrównania sytuacji osób samozatrudnionych i pracujących na zleceniach z pracownikami etatowymi – wyjaśnia Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.
Zgodnie z nowymi przepisami do stażu pracy będą wliczane również m. in..:
- okresy prowadzenia działalności gospodarczej, w których przedsiębiorca faktycznie wykonywał działalność i podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo miał obowiązek ich opłacania (w tym na podstawie wpisu do CEIDG i zgłoszenia do ZUS);
- okresy zawieszenia działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem, o ile w tym czasie opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne;
- okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, agencyjnych oraz innych umów o świadczenie usług;
- okresy współpracy z przedsiębiorcą, w szczególności w ramach rodzinnego zaangażowania w działalność gospodarczą (np. współpraca z małżonkiem);
- okresy członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz spółdzielniach kółek rolniczych;
- udokumentowane okresy pracy za granicą, niezależnie od tego, czy były wykonywane w ramach stosunku pracy.
Co istotne, art. 302(1) § 4 Kodeksu pracy rozszerza ten katalog jeszcze dalej i wprost obejmuje również:
- okres tzw. „ulgi na start” z art. 18 ust. 1 ustawy Prawa przedsiębiorców, czyli czas, w którym osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
- okres współpracy z osobą korzystającą z „ulgi na start”, jeżeli odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe lub wypadkowe).
Jak udokumentować staż pracy?
Krok 1: Ustalenie, jakie okresy można do niego wliczyćNa początek warto dokładnie przeanalizować swoją historię zawodową pod kątem aktywności, które moga zostać wliczone do stażu pracy. Należy pamiętać, że okresy te muszą być powiązane z ubezpieczeniami społecznymi. W praktyce oznacza to, że były odprowadzane składki emerytalne i rentowe albo istniał obowiązek ich opłacania.
Krok 2: Złożenie wniosku o zaświadczenie z ZUSPodstawą potwierdzenia stażu nie są umowy ani wpisy w rejestrach, ale zaświadczenie z ZUS.
Aby je uzyskać:
- zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS (eZUS),
-
złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniom, realizując poszczególne kroki:
- w prawym górnym rogu wybierz zakładkę ,,Ubezpieczony”,
- wejdź w menu znajdujące się po lewej stronie i kliknij w zakładkę ,,Dokumenty i wiadomości”,
- wybierz z listy ,,Dokumenty robocze”, a następnie ,,Utwórz nowy”,
- po otwarciu listy wniosków wyszukaj ,,Wniosek USP” i kliknij ,,Utwórz dokument”,
- wypełnij formularz, który pojawi się w nowym oknie, wybierając okresy ubezpieczeń, których dotyczy wniosek,
- po wypełnieniu formularza kliknij ,,Sprawdź”, jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, wybierz ,,Zapisz”, a następnie ,,Zamknij”,
- czas zautoryzować usługę, wybierając jeden ze sposobów – profil PEU, profil zaufany ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny. Po podpisaniu wniosek zostanie przekazany do ZUS.
- zaświadczenie zostanie umieszczone w profilu ubezpieczonego (PUE/eZUS),
- ZUS powiadomi Cię o dostępności dokumentu (SMS, e-mail, aplikacja).
To właśnie ten dokument będzie kluczowy dla pracodawcy przy przeliczaniu stażu pracy.
Krok 3: Weryfikacja danych w zaświadczeniuPo otrzymaniu dokumentu nie warto od razu przekazywać go dalej. Najpierw sprawdź:
- czy uwzględnia wszystkie okresy aktywności,
- czy daty się zgadzają,
- czy nie ma przerw lub brakujących informacji.
Krok 4: Uzupełnienie ewentualnych brakówJeśli okaże się, że ZUS nie posiada pełnych danych, konieczne będzie ich uzupełnienie. W tym celu możesz przedstawić:
- umowy zlecenia lub inne umowy cywilnoprawne,
- faktury lub rachunki,
- potwierdzenia opłacania składek,
- dokumenty z CEIDG lub urzędu skarbowego.
Na tej podstawie ZUS może uzupełnić Twoją historię ubezpieczeniową i wydać poprawione zaświadczenie.
Krok 5. Przekazanie dokumentów pracodawcyDopiero po uzyskaniu kompletnego zaświadczenia należy przekazać je pracodawcy (np. do działu HR) wraz z wnioskiem o przeliczenie stażu pracy.
Na tej podstawie pracodawca:
- uwzględni dodatkowe okresy w stażu,
- przeliczy uprawnienia pracownicze (np. wymiar urlopu),
- zaktualizuje dokumentację kadrową.
Krok 6: Dopilnowanie terminówChoć przepisy działają wstecz, nie oznacza to pełnej dowolności czasowej.
Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów od momentu wejścia przepisów w życie dla ich pracodawcy (w sektorze prywatnym od 1 maja 2026 r.).
Po tym czasie pracodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia dodatkowych okresów.
Na co szczególnie uważać?
Kluczowym kryterium pozostaje podleganie ubezpieczeniom społecznym lub możliwość ich udokumentowania, co oznacza, że sama formalna aktywność nie zawsze będzie wystarczająca do zaliczenia okresu do stażu pracy
Niestety wiele osób błędnie zakłada, że, aby skorzystać z nowych zasad, wystarczą same umowy lub wpis do CEIDG. Tymczasem bez zaświadczenia z ZUS pracodawca nie ma podstaw do przeliczenia stażu. Tym samym skorzystanie z dodatkowych uprawnień wymaga złożenia w ZUS "Wniosku o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy". Można to zrobić wyłącznie online, korzystając ze swojego konta na platformie eZUS – komentuje Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.
Ważne zagadnienie stanowi tu także działalność nierejestrowana. W kontekście nowych regulacji nie jest ona traktowana jako działalność gospodarcza, a jej ewentualne uwzględnienie w stażu pracy nie wynika z automatycznego przypisania do kategorii przedsiębiorców, lecz wymagałoby odrębnej podstawy prawnej jako „inna praca zarobkowa” w rozumieniu art. 302(1) Kodeks pracy.
Na tym etapie warto również podkreślić ryzyko jakie niesie za sobą odkładanie tego tematu „na później”. Mimo że przepisy działają wstecz, nie działają automatycznie. Jeśli nie złożysz dokumentów w określonym czasie, Twój staż formalnie się nie zmieni.
Dodatkowo należy pamiętać, że wliczanie nowych okresów nie będzie wpływało wstecz na długość wypowiedzenia umowy o pracę ani na toczące się już nabory, w których wymagany był określony staż pracy.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
