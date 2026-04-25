Jak prosić o podwyżkę? 4 etapy skutecznej negocjacji wynagrodzenia

2026-04-25 00:03

Aż 75% Polaków przyznaje, że wysokość wynagrodzenia wpływa na ich samoocenę, a tyle samo czuje się mniej wartościowymi, gdy zarabiają mniej niż inni na podobnym stanowisku. Jednak rozmowy o podwyżce wciąż należą do najtrudniejszych - 57% pracowników nie inicjowało takiej rozmowy w ostatnim roku, a 45% uważa negocjowanie wynagrodzenia za krępujące. Jak zatem skutecznie przygotować się do negocjacji i zawalczyć o wyższe zarobki?

Przeczytaj także: Jak negocjować podwyżkę wynagrodzenia w czasie i po pandemii?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • dlaczego wysokość wynagrodzenia wpływa na samoocenę aż 75% Polaków;
  • jakie są różnice między kobietami a mężczyznami w negocjowaniu podwyżek;
  • jakie bariery psychologiczne i emocjonalne powstrzymują pracowników przed rozmową o wynagrodzeniu;
  • jak przygotować się do rozmowy o podwyżce, aby zwiększyć szanse na sukces;
  • jakie kroki warto podjąć, aby skutecznie negocjować wynagrodzenie i przełamać lęk przed rozmową.

„Małe kwoty” decydujące o przyszłych możliwościach


Już na etapie rekrutacji, rozmowy o finansach są podejmowane stosunkowo rzadko, zanim nie zrobi tego rekruter. Dotyczy to ponad 40 proc. kandydatów. Co więcej, ponad połowa pracowników w ogóle nie negocjowała wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę. Okazuje się, że kobiety mają w tej kwestii większe opory niż mężczyźni. 56 proc. mężczyzn negocjuje wynagrodzenie podczas rekrutacji, podczas gdy wśród kobiet jest to zaledwie 36 proc.

Dane te znajdują odzwierciedlenie w poziomie wynagrodzeń. W Polsce nieskorygowana luka płacowa pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi około 7-8 proc. Co więcej, po uwzględnieniu takich czynników jak doświadczenie, wykształcenie czy wykonywany zawód rośnie nawet do 15-18 proc.

- Jeśli luka płacowa na poziomie 15-18 proc. utrzymuje się przy wynagrodzeniu rzędu 8 tys. zł brutto, oznacza to różnicę sięgającą nawet 1200-1400 zł miesięcznie. W skali roku to od 14.400 do prawie 16.800 tys. zł, a w perspektywie 10 lat nawet blisko 170 tys. zł. To suma środków, która może determinować możliwość zgromadzenia np. wkładu własnego na mieszkanie czy skali oszczędności emerytalnych - mówi Karolina Decker, prezeska Fundacji finmarie Polska.

Kobiety obawiają się rozmów o zarobkach


Rozmowy o wynagrodzeniu wciąż pozostają jednym z trudniejszych tematów w środowisku pracy. 41 proc. zatrudnionych wskazuje brak wystarczających argumentów, 1/3 nie wie, jak taką rozmowę przeprowadzić, a 14 proc. obawia się reakcji przełożonego. Na tym jednak lista się nie kończy. Istotną rolę odgrywają także czynniki emocjonalne. Więcej niż co 5 osoba przyznaje, że powstrzymuje ją brak pewności siebie, tyle samo obawia się odmowy, a 18 proc. wskazuje na strach przed oceną.

Opory kobiet przed podjęciem tematu wysokości zarobków są znacznie wyższe niż panów. Co druga z pań przyznaje, że raz lub kilka razy prosiła o podwyżkę wynagrodzenia. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie większy i wynosi 67 proc.

- Przełamanie bariery, jaką stanowi rozmowa o pieniądzach ma znaczenie nie tylko finansowe. Dane pokazują, że aż 29 proc. pracowników nie czuje się docenianych przez pracodawcę, a brak rozmowy o wynagrodzeniu często ten stan utrwala. Z naszego doświadczenia wynika, że sama decyzja o podjęciu takiej rozmowy porządkuje sposób myślenia o własnej pracy i jej wartości. Przekłada się to nie tylko na wynagrodzenie, ale też na większą pewność siebie, poczucie wpływu i sposób, w jaki jesteśmy postrzegani w organizacji - wyjaśnia Małgorzata Gliwińska, fundatorka Fundacji finmarie Polska.

Rozmowy o wynagrodzeniu różnią się nie tylko pod względem decyzji, ale także dominujących emocji, które im towarzyszą. Mężczyźni najczęściej deklarują, że odczuwają spokój w trakcie negocjacji (36 proc.), podczas gdy kobiety wskazują na lęk (39 proc.). To napięcie wpływa na moment podjęcia rozmowy, jej przebieg i skłonność do rezygnacji z własnych oczekiwań finansowych.

Pokonać lęk kompetencjami


- Lęk w rozmowach o pieniądzach nie wynika z braku kompetencji czy braku dokonań, tylko z tego, że nie zawsze potrafimy dobrze je zaprezentować. W wielu przypadkach to efekt wychowania i schematów, w których temat wynagrodzenia był marginalizowany albo traktowany jako niewygodny. Edukując kobiety w obszarze finansów widzimy jednak, że ich postawy zmieniają się wraz ze wzrostem świadomości i poziomu wiedzy.

Kobieta, która rozumie, jak nawet niewielka podwyżka wpłynie na jej przyszłe możliwości finansowe, jest zdecydowanie bardziej zdeterminowana, aby przygotować się do rozmowy z pracodawcą i negocjować swoje zarobki - mówi Karolina Decker.

Jawność wynagrodzeń zmieni sposób rozmów o pieniądzach


Dane pokazują, że dziś brak transparentności wynagrodzeń wciąż jest w Polsce powszechny. Ponad połowa pracowników wskazuje, że w ich miejscu pracy stawki nie są transparentne. Jednak do 7 czerwca 2026 roku Polska ma obowiązek wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej informowania o zarobkach.

- Wprowadzenie tych regulacji zmienia zasady gry. Nowe przepisy zobowiążą pracodawców do przekazywania informacji finansowych już na etapie rekrutacji. Pozwoli to kandydatom aplikować na stanowiska z wynagrodzeniami adekwatnymi do ich oczekiwań, oszczędzając ich czas i eliminując stres związany z bezcelowymi spotkaniami - mówi Małgorzata Gliwińska.

Ujawnienie siatek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach daje także pracownikom lepsze zrozumienie perspektyw finansowych i kompetencji jakie muszą posiadać, aby awansować i otrzymać wyższe zarobki. Niestety, sama transparentność nie rozwiąże problemu, jeśli nie będzie szła w parze z gotowością do rozmowy o pieniądzach.

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?


Jeżeli chcemy osiągnąć swoje cele, powinniśmy dobrze przygotować się do rozmowy o finansach i wybrać odpowiedni moment na jej podjęcie. Wtedy zwiększamy szanse, że o jej przebiegu nie będą decydować emocje, a rzeczowe argumenty poparte faktami.

Oto 4 etapy rozmowy o podwyżce:
Etap Działanie Zwróć uwagę
1. Przygotowanie argumentów Zebranie konkretnych danych: wyniki, projekty, zakres obowiązków, dodatkowe kompetencje. Poparcie rozmowy danymi i konkretnymi przykładami ma wpływ na zasadność przyznania podwyżki.
2. Wybór odpowiedniego momentu  Warto wybrać moment, w którym przełożony dysponuje środkami na potencjalną podwyżkę i ma odpowiedni nastrój, np. po zakończeniu projektu lub przy dobrych wynikach.  Większa przestrzeń do rzeczowej dyskusji niż w trakcie przypadkowego spotkania czy szybkiej wymiany zdań z szefem.
3. Otwartość na różne scenariusze Określenie preferowanej kwoty podwyżki oraz przygotowanie alternatywnych propozycji np. premii za efekty czy dodatkowych benefitów pozapłacowych Rozmowa nie zatrzymuje się na odmowie, a przechodzi w negocjacje.
4. Potwierdzenie ustaleń Podsumowanie rozmowy w formie mailowej, z jasno wskazanymi ustaleniami i dalszymi krokami. Zakończenie maila prośbą o potwierdzenie warunków przez drugą stronę. Porządkowanie ustaleń i ograniczenie ryzyka nieporozumień związanych z odmienną interpretacją wyniku rozmów przez jej uczestników. W przypadku odmowy punkt wyjścia do dalszych rozmów.


- Dobrze przygotowana rozmowa o wynagrodzeniu nie polega na przekonywaniu, tylko na pokazaniu wartości swojej pracy w sposób uporządkowany i oparty na faktach. Widzimy, że osoby, które mają argumenty i jasno określają swoje oczekiwania, prowadzą te rozmowy spokojniej i skuteczniej. Spełniając ten warunek przestajemy mówić o pieniądzach w kategoriach emocji, a zaczynamy traktować je jako element świadomego zarządzania swoją karierą, a co za tym idzie, sytuacją finansową - mówi Małgorzata Gliwińska, ekspertka fundacji finmarie.

Na koniec warto pamiętać o tym, że żadna z powyższych porad nie zadziała bez konsekwentnego dbania o swoje sprawy i przejawienia inicjatywy. Nie zawsze uda się osiągnąć sukces po pierwszej rozmowie, ale już samo zasygnalizowanie oczekiwań sprawi, że druga strona staje się ich świadoma, a kropla drąży skałę. Cytując Tony’ego Robbinsa, eksperta w dziedzinie rozwoju osobistego: „To nie to, co robimy od czasu do czasu, kształtuje nasze życie, lecz to, co robimy konsekwentnie”.


Źródła:
Ile jesteśmy warci na rynku pracy? Badanie 2025, InterviewMe
Czy potrafimy rozmawiać o pieniądzach z pracodawcą? Raport Aplikuj.pl, Kwiecień 2024
Luka płacowa O ile więcej mężczyźni zarabiają od kobiet?, IBS
Przeczytaj także: Jak rozmawiać o podwyżce? Podjęcie ryzyka i szczerość często popłacają Jak rozmawiać o podwyżce? Podjęcie ryzyka i szczerość często popłacają

Przeczytaj także

Polacy o zarobkach: niezadowoleni z pensji, ale o podwyżki nie proszą

Polacy o zarobkach: niezadowoleni z pensji, ale o podwyżki nie proszą

Czy Polacy nadal oczekują podwyżki wynagrodzeń?

Czy Polacy nadal oczekują podwyżki wynagrodzeń?

Podwyżki wynagrodzeń już się skończyły?

Podwyżki wynagrodzeń już się skończyły?

81 proc. firm zaplanowało podwyżki wynagrodzeń na rok 2024

81 proc. firm zaplanowało podwyżki wynagrodzeń na rok 2024

Jak rozmawiać o podwyżce?

Jak rozmawiać o podwyżce?

Polacy nie wiedzą, jak rozmawiać o podwyżce i awansie?

Polacy nie wiedzą, jak rozmawiać o podwyżce i awansie?

Nie wiesz, jak rozmawiać o podwyżce? Pomagamy

Nie wiesz, jak rozmawiać o podwyżce? Pomagamy

Jak rozmawiać o podwyżce?

Jak rozmawiać o podwyżce?

Podwyżka wynagrodzenia: pracownicy bez inicjatywy

Podwyżka wynagrodzenia: pracownicy bez inicjatywy

