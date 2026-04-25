Jak prosić o podwyżkę? 4 etapy skutecznej negocjacji wynagrodzenia

Aż 75% Polaków przyznaje, że wysokość wynagrodzenia wpływa na ich samoocenę, a tyle samo czuje się mniej wartościowymi, gdy zarabiają mniej niż inni na podobnym stanowisku. Jednak rozmowy o podwyżce wciąż należą do najtrudniejszych - 57% pracowników nie inicjowało takiej rozmowy w ostatnim roku, a 45% uważa negocjowanie wynagrodzenia za krępujące. Jak zatem skutecznie przygotować się do negocjacji i zawalczyć o wyższe zarobki?

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego wysokość wynagrodzenia wpływa na samoocenę aż 75% Polaków;

jakie są różnice między kobietami a mężczyznami w negocjowaniu podwyżek;

jakie bariery psychologiczne i emocjonalne powstrzymują pracowników przed rozmową o wynagrodzeniu;

jak przygotować się do rozmowy o podwyżce, aby zwiększyć szanse na sukces;

jakie kroki warto podjąć, aby skutecznie negocjować wynagrodzenie i przełamać lęk przed rozmową.

„Małe kwoty” decydujące o przyszłych możliwościach

Kobiety obawiają się rozmów o zarobkach

Pokonać lęk kompetencjami

Jawność wynagrodzeń zmieni sposób rozmów o pieniądzach

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Etap Działanie Zwróć uwagę 1. Przygotowanie argumentów Zebranie konkretnych danych: wyniki, projekty, zakres obowiązków, dodatkowe kompetencje. Poparcie rozmowy danymi i konkretnymi przykładami ma wpływ na zasadność przyznania podwyżki. 2. Wybór odpowiedniego momentu Warto wybrać moment, w którym przełożony dysponuje środkami na potencjalną podwyżkę i ma odpowiedni nastrój, np. po zakończeniu projektu lub przy dobrych wynikach. Większa przestrzeń do rzeczowej dyskusji niż w trakcie przypadkowego spotkania czy szybkiej wymiany zdań z szefem. 3. Otwartość na różne scenariusze Określenie preferowanej kwoty podwyżki oraz przygotowanie alternatywnych propozycji np. premii za efekty czy dodatkowych benefitów pozapłacowych Rozmowa nie zatrzymuje się na odmowie, a przechodzi w negocjacje. 4. Potwierdzenie ustaleń Podsumowanie rozmowy w formie mailowej, z jasno wskazanymi ustaleniami i dalszymi krokami. Zakończenie maila prośbą o potwierdzenie warunków przez drugą stronę. Porządkowanie ustaleń i ograniczenie ryzyka nieporozumień związanych z odmienną interpretacją wyniku rozmów przez jej uczestników. W przypadku odmowy punkt wyjścia do dalszych rozmów.

Już na etapie rekrutacji, rozmowy o finansach są podejmowane stosunkowo rzadko, zanim nie zrobi tego rekruter. Dotyczy to ponad 40 proc. kandydatów. Co więcej, ponad połowa pracowników w ogóle nie negocjowała wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę. Okazuje się, że kobiety mają w tej kwestii większe opory niż mężczyźni. 56 proc. mężczyzn negocjuje wynagrodzenie podczas rekrutacji, podczas gdy wśród kobiet jest to zaledwie 36 proc.Dane te znajdują odzwierciedlenie w poziomie wynagrodzeń. W Polsce nieskorygowana luka płacowa pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi około 7-8 proc. Co więcej, po uwzględnieniu takich czynników jak doświadczenie, wykształcenie czy wykonywany zawód rośnie nawet do 15-18 proc.- mówi Karolina Decker, prezeska Fundacji finmarie Polska.Rozmowy o wynagrodzeniu wciąż pozostają jednym z trudniejszych tematów w środowisku pracy. 41 proc. zatrudnionych wskazuje brak wystarczających argumentów, 1/3 nie wie, jak taką rozmowę przeprowadzić, a 14 proc. obawia się reakcji przełożonego. Na tym jednak lista się nie kończy. Istotną rolę odgrywają także czynniki emocjonalne. Więcej niż co 5 osoba przyznaje, że powstrzymuje ją brak pewności siebie, tyle samo obawia się odmowy, a 18 proc. wskazuje na strach przed oceną.Opory kobiet przed podjęciem tematu wysokości zarobków są znacznie wyższe niż panów. Co druga z pań przyznaje, że raz lub kilka razy prosiła o podwyżkę wynagrodzenia. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie większy i wynosi 67 proc.- wyjaśnia Małgorzata Gliwińska, fundatorka Fundacji finmarie Polska.Rozmowy o wynagrodzeniu różnią się nie tylko pod względem decyzji, ale także dominujących emocji, które im towarzyszą. Mężczyźni najczęściej deklarują, że odczuwają spokój w trakcie negocjacji (36 proc.), podczas gdy kobiety wskazują na lęk (39 proc.). To napięcie wpływa na moment podjęcia rozmowy, jej przebieg i skłonność do rezygnacji z własnych oczekiwań finansowych.- mówi Karolina Decker.Dane pokazują, że dziś brak transparentności wynagrodzeń wciąż jest w Polsce powszechny. Ponad połowa pracowników wskazuje, że w ich miejscu pracy stawki nie są transparentne. Jednak do 7 czerwca 2026 roku Polska ma obowiązek wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej informowania o zarobkach.- mówi Małgorzata Gliwińska.Ujawnienie siatek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach daje także pracownikom lepsze zrozumienie perspektyw finansowych i kompetencji jakie muszą posiadać, aby awansować i otrzymać wyższe zarobki. Niestety, sama transparentność nie rozwiąże problemu, jeśli nie będzie szła w parze z gotowością do rozmowy o pieniądzach.Jeżeli chcemy osiągnąć swoje cele, powinniśmy dobrze przygotować się do rozmowy o finansach i wybrać odpowiedni moment na jej podjęcie. Wtedy zwiększamy szanse, że o jej przebiegu nie będą decydować emocje, a rzeczowe argumenty poparte faktami.- mówi Małgorzata Gliwińska, ekspertka fundacji finmarie.Na koniec warto pamiętać o tym, że żadna z powyższych porad nie zadziała bez konsekwentnego dbania o swoje sprawy i przejawienia inicjatywy. Nie zawsze uda się osiągnąć sukces po pierwszej rozmowie, ale już samo zasygnalizowanie oczekiwań sprawi, że druga strona staje się ich świadoma, a kropla drąży skałę. Cytując Tony’ego Robbinsa, eksperta w dziedzinie rozwoju osobistego: „To nie to, co robimy od czasu do czasu, kształtuje nasze życie, lecz to, co robimy konsekwentnie”.