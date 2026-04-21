Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Zatrudniamy za to, co potrafisz zrobić dzisiaj, a nie za to, gdzie pracowałeś wczoraj – to nowa mantra liderów rynku pracy. W obliczu gigantycznej luki kompetencyjnej i tempa zmian technologicznych, tradycyjne CV to jedynie dokument o charakterze poglądowym. Firmy zamiast idealnie dopasowanych profili coraz częściej szukają pracowników o wysokiej elastyczności i gotowości na reskilling. Czy Twoje umiejętności obronią się w 2026 roku, gdy nazwa uczelni przestanie mieć znaczenie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego tradycyjne CV przestaje być wystarczającym wskaźnikiem efektywności pracownika?

Na czym polega model skills-based hiring i dlaczego zyskuje popularność w Europie Środkowej?

Jak kandydaci powinni zmienić sposób komunikacji, aby trafić w potrzeby nowoczesnych rekruterów?

Rynek pracy przechodzi największą zmianę logiki selekcji od dwóch dekad

Firmy stawiają na umiejętności zamiast dyplomów

Skills first staje się odpowiedzią na deficyt dostępnych talentów

W wielu procesach rekrutacyjnych obserwujemy wyraźny spadek znaczenia klasycznie rozumianego doświadczenia stanowiskowego. Coraz częściej decydujące staje się to, czy kandydat potrafi szybko wejść w proces, zrozumieć środowisko pracy i operacyjnie rozwiązać konkretny problem. Firmy w warunkach presji kadrowej przestają szukać idealnie „gotowych” profili, a zaczynają szukać ludzi o wysokim potencjale kompetencyjnym - zaznacza wskazuje Liliya Tereshchenko, strategiczny doradca Gremi Personal.

Dyplom coraz częściej nie nadąża za tempem rynku

Jeszcze kilka lat temu kandydat bez idealnie spójnego CV często odpadał na bardzo wczesnym etapie selekcji. Dziś ten sam kandydat może być postrzegany jako osoba o wysokiej elastyczności zawodowej, szczególnie jeśli potrafi pokazać konkretne efekty pracy, narzędzia i kompetencje transferowalne – dodaje Liliya Tereshchenko.

CV pozostaje obecne, ale przestaje być dokumentem decydującym

które kompetencje są krytyczne od pierwszego dnia,

czego można nauczyć się po wdrożeniu,

jakie umiejętności mają charakter rozwojowy.

Najbliższe lata należą do organizacji, które potrafią mierzyć potencjał, a nie tylko doświadczenie

Największa zmiana nie polega dziś na tym, że firmy rezygnują z doświadczenia. Polega na tym, że doświadczenie przestaje być jedynym językiem oceny wartości zawodowej. Coraz częściej liczy się to, jak szybko kandydat może wejść w kompetencje przyszłości — podkreśla Liliya Tereshchenko.