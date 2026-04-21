Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów
2026-04-21 00:30
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego tradycyjne CV przestaje być wystarczającym wskaźnikiem efektywności pracownika?
- Na czym polega model skills-based hiring i dlaczego zyskuje popularność w Europie Środkowej?
- Jak kandydaci powinni zmienić sposób komunikacji, aby trafić w potrzeby nowoczesnych rekruterów?
Rynek pracy przechodzi największą zmianę logiki selekcji od dwóch dekad
Jeszcze niedawno CV pozostawało podstawowym filtrem wejścia do procesu rekrutacyjnego. Nazwa uczelni, ciągłość zatrudnienia, długość doświadczenia i rozpoznawalność poprzednich pracodawców decydowały o tym, kto przechodził do kolejnego etapu. Dziś ten model coraz częściej okazuje się niewystarczający.
W sektorach szczególnie podatnych na szybkie zmiany technologiczne, od produkcji, logistyki i e-commerce po administrację procesową, customer operations, analitykę i obszary techniczne, pracodawcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że formalne doświadczenie przestaje być wystarczającym predyktorem efektywności pracownika. Powód jest strukturalny: cykl dezaktualizacji kompetencji jest dziś krótszy niż klasyczny cykl kariery zawodowej.
Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że do końca dekady transformacji ulegnie niemal 40 proc. obecnych kompetencji pracowniczych, a równolegle 59 proc. pracowników będzie wymagało reskillingu lub upskillingu. To oznacza, że pracodawcy coraz częściej pytają nie o historię stanowisk, lecz o zdolność szybkiego wejścia w nowe zadania.
Skills first staje się odpowiedzią na deficyt dostępnych talentów
Model skills-based hiring, jeszcze niedawno kojarzony głównie z dużymi firmami technologicznymi, staje się dziś praktyką wdrażaną znacznie szerzej, w tym w organizacjach działających w Europie Środkowo-Wschodniej. W praktyce oznacza to przesunięcie ciężaru selekcji z formalnych dokumentów na praktyczne potwierdzenie kompetencji: zadania rekrutacyjne, assessmenty operacyjne, krótkie testy funkcjonalne, case studies oraz ocenę zdolności uczenia się.
W wielu procesach rekrutacyjnych obserwujemy wyraźny spadek znaczenia klasycznie rozumianego doświadczenia stanowiskowego. Coraz częściej decydujące staje się to, czy kandydat potrafi szybko wejść w proces, zrozumieć środowisko pracy i operacyjnie rozwiązać konkretny problem. Firmy w warunkach presji kadrowej przestają szukać idealnie „gotowych” profili, a zaczynają szukać ludzi o wysokim potencjale kompetencyjnym - zaznacza wskazuje Liliya Tereshchenko, strategiczny doradca Gremi Personal.
Zmiana jest szczególnie widoczna tam, gdzie czas pozyskania pracownika staje się równie ważny jak jego formalne przygotowanie.
Dyplom coraz częściej nie nadąża za tempem rynku
Rosnąca liczba pracodawców otwarcie przyznaje, że formalne wykształcenie nie gwarantuje już gotowości operacyjnej.
W wielu zawodach tempo zmian narzędziowych i procesowych jest szybsze niż aktualizacja programów edukacyjnych. To oznacza, że kandydaci zdobywający kompetencje poprzez praktykę projektową, freelancing, przebranżowienie, certyfikacje branżowe lub pracę międzysektorową coraz częściej okazują się równie konkurencyjni, jak osoby z klasycznym doświadczeniem liniowym.
Jeszcze kilka lat temu kandydat bez idealnie spójnego CV często odpadał na bardzo wczesnym etapie selekcji. Dziś ten sam kandydat może być postrzegany jako osoba o wysokiej elastyczności zawodowej, szczególnie jeśli potrafi pokazać konkretne efekty pracy, narzędzia i kompetencje transferowalne – dodaje Liliya Tereshchenko.Jak podkreśla ekspertka, szczególnie zyskują osoby, które potrafią mówić językiem efektów, a nie wyłącznie obowiązków.
CV pozostaje obecne, ale przestaje być dokumentem decydującym
Zmiana nie oznacza końca CV, lecz redefinicję jego roli. Dla coraz większej liczby pracodawców CV jest dziś jedynie dokumentem wstępnym — punktem startowym do weryfikacji kompetencji. Problem polega jednak na tym, że wielu kandydatów nadal komunikuje się według starej logiki rynku pracy: opisuje stanowiska, zakres odpowiedzialności i przebieg zatrudnienia, zamiast pokazywać umiejętności, narzędzia oraz mierzalne rezultaty. To tworzy rosnącą lukę komunikacyjną.
Pracodawca szuka kompetencji, kandydat nadal często prezentuje historię zawodową. Właśnie dlatego rośnie znaczenie portfolio projektowego, krótkich prezentacji kompetencyjnych, certyfikatów branżowych i praktycznych przykładów pracy.
Zmiana obejmuje również język rekrutacji. Coraz mniej skuteczne okazują się szerokie ogłoszenia zawierające długie listy wymagań formalnych.
Firmy, które skuteczniej przyciągają kandydatów, coraz częściej precyzyjnie wskazują:
- które kompetencje są krytyczne od pierwszego dnia,
- czego można nauczyć się po wdrożeniu,
- jakie umiejętności mają charakter rozwojowy.
To szczególnie istotne w warunkach niedoboru talentów. Bo im bardziej rynek przesuwa się w stronę kompetencji, tym większe znaczenie ma jasność komunikatu rekrutacyjnego.
Najbliższe lata należą do organizacji, które potrafią mierzyć potencjał, a nie tylko doświadczenie
Według danych WEF (World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025) 170 mln nowych ról powstanie globalnie do 2030 roku, przy jednoczesnym przesunięciu 92 mln obecnych stanowisk. To oznacza nie tyle redukcję pracy, ile głęboką przebudowę struktury kompetencyjnej rynku.
W takim środowisku przewagę będą miały te organizacje, które szybciej nauczą się identyfikować potencjał adaptacyjny kandydatów.
Największa zmiana nie polega dziś na tym, że firmy rezygnują z doświadczenia. Polega na tym, że doświadczenie przestaje być jedynym językiem oceny wartości zawodowej. Coraz częściej liczy się to, jak szybko kandydat może wejść w kompetencje przyszłości — podkreśla Liliya Tereshchenko.
W praktyce oznacza to, że w gospodarce wysokiej zmienności nie najdłuższe CV będzie najcenniejszym aktywem zawodowym, lecz zdolność do szybkiego uczenia się i aktualizacji kompetencji.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
