eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

2026-04-13 14:22

Od kwietnia 2026 wyższe odszkodowania z ZUS. Ile można dostać za uszczerbek na zdrowiu?

Od 1 kwietnia 2026 roku osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą liczyć na wyższe jednorazowe odszkodowania z ZUS. Nowa stawka za każdy procent uszczerbku wynosi 1781 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Kto może ubiegać się o odszkodowanie, jakie dokumenty są wymagane i kiedy ZUS może odmówić wypłaty?

Przeczytaj także: Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Na ile można liczyć?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od kiedy obowiązują wyższe stawki jednorazowych odszkodowań z ZUS za uszczerbek na zdrowiu.
  • Ile wynosi nowa stawka za każdy procent uszczerbku na zdrowiu i jakie są maksymalne kwoty odszkodowań.
  • Kto może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS i jakie dokumenty są wymagane.
  • W jakich sytuacjach ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania.
  • Jakie kwoty odszkodowań wypłacił ZUS w 2025 roku.

Każdego roku kwoty jednorazowych odszkodowań są aktualizowane i ustalane w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia (1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest równa wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Nowe stawki obowiązują w okresie od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Od 1 kwietnia 2026 r. za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1781 zł.

- Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie. O to świadczenie mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Tylko w województwie śląskim w 2025 roku ZUS wypłacił ponad 5,6 tys. jednorazowych odszkodowań wypadkowych w łącznej kwocie przekraczającej 58,4 mln zł, a w skali całego kraju 409 mln złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać odszkodowanie?


Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Powinien on zawierać, m.in.:
  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
  • protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy lub kartę wypadku
  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Odszkodowanie po zakończonym leczeniu


- Po zakończeniu przez pacjenta leczenia lub rehabilitacji oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji do ZUS, stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.

ZUS wydaje decyzję, przyznającą lub odmawiającą prawa do świadczenia, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji – dodaje rzeczniczka.

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania


W okresie od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
  • 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
  • 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);
  • 31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
  • 31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);
  • 160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  • 80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  • 160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
  • 160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
  • 31 162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);
  • 80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Kiedy jednorazowe odszkodowanie się nie należy


Warto pamiętać o tym, że system chroni tych, którzy przestrzegają zasad. Jednorazowe odszkodowanie nie należy się pracownikowi jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Przeczytaj także: Jednorazowe odszkodowanie z ZUS od 1 kwietnia wyższe Jednorazowe odszkodowanie z ZUS od 1 kwietnia wyższe

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: odszkodowanie z ZUS, uszczerbek na zdrowiu, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Przeczytaj także

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - ile i dla kogo?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - ile i dla kogo?

Wypadek przy pracy: kiedy i komu przysługują świadczenia oraz odszkodowanie z ZUS

Wypadek przy pracy: kiedy i komu przysługują świadczenia oraz odszkodowanie z ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS wyższe od 1 kwietnia

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS wyższe od 1 kwietnia

Związek śmierci pracownika z chorobą zawodową

Związek śmierci pracownika z chorobą zawodową

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy - nowe stawki od 1 kwietnia 2024

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy - nowe stawki od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Ukąszenie kleszcza: wypadek przy pracy czy choroba zawodowa?

Ukąszenie kleszcza: wypadek przy pracy czy choroba zawodowa?

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy. 1269 zł za każdy proc. uszczerbku

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy. 1269 zł za każdy proc. uszczerbku

COVID-19 jako choroba zawodowa

COVID-19 jako choroba zawodowa

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Uważaj na fałszywe oferty pracy: jak rozpoznać oszustwo rekrutacyjne

Uważaj na fałszywe oferty pracy: jak rozpoznać oszustwo rekrutacyjne

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Freelancing w Polsce: które branże najbardziej dochodowe dla wolnego strzelca?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Wynagrodzenia w bankowości w 2015 roku

Wynagrodzenia w bankowości w 2015 roku

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

Jak CEO wykorzystują AI? Nowy raport ujawnia kulisy decyzji

Jak CEO wykorzystują AI? Nowy raport ujawnia kulisy decyzji

9 najczęstszych błędów w projektowaniu oświetlenia - sprawdź, czego unikać

9 najczęstszych błędów w projektowaniu oświetlenia - sprawdź, czego unikać

Hejt, przemoc i AI: czy młodzież rozumie internet?

Hejt, przemoc i AI: czy młodzież rozumie internet?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: