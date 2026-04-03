Co po 182 dniach chorobowego? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i ile można otrzymać

2026-04-03 00:35

Jeśli wyczerpałeś limit 182 dni zasiłku chorobowego, ale nadal nie jesteś zdolny do pracy, możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne z ZUS. ZUS przyznaje je na maksymalnie 12 miesięcy, wypłacając 90% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze trzy miesiące, a później 75%. Dowiedz się, kto może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, jakie dokumenty są potrzebne do wniosku i na jaką wysokość wsparcia możesz liczyć.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zasiłku chorobowego i jakie warunki trzeba spełnić.
  • Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne i gdzie je znaleźć.
  • Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne i kiedy ZUS wypłaca 100% podstawy wymiaru zasiłku.
  • Kto nie może otrzymać rehabilitacyjnego i jakie zajęcia zarobkowe dyskwalifikują z wypłaty.
  • Jak długo trwa świadczenie rehabilitacyjne i czy można je przedłużyć.

Tylko w ostatnim, 4 kwartale 2025 roku ZUS wypłacał 106 tys. świadczeń rehabilitacyjnych a wypłaty pochłonęły ponad 1 mld złotych. W analogicznym okresie ZUS wypłacał 36,2 mln zasiłków chorobowych na kwotę 5,6 mld zł.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne


Zasiłek chorobowy może trwać do 182 dni lub do 270 dni, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą bądź przypada w trakcie ciąży, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia.

- Po upływie maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego, chory może starać o świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest to, że osoba, wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolna do pracy, jednak po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego rokuje powrót do niej. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Według rzeczniczki, ZUS może przyznać świadczenie rehabilitacyjne na czas odzyskania zdolności do pracy, ale maksymalnie na 12 miesięcy, w czasie których wypłaca 90 procent podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze trzy miesiące. Później to już 75 procent. „Rehabilitacyjne” w wysokości 100 procent jest wypłacane, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową lub ciążą.

- Od razu wyjaśniam, że świadczenie to nie przysługuje emerytom, rencistom i bezrobotnym. Nie skorzystają z niego również osoby, które na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym czy urlopie dla poratowania zdrowia i urlopie rodzicielskim. Co ważne osoba, która dostaje od nas świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani dorabiać. Byłaby to podstawa do zawieszenia wypłat – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.

Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne


Rzeczniczka wyjaśnia, że aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie. Konieczne jest złożenie wniosku (ZNp-7) o nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Druk OL-10 nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. Formularza tego nie składają również osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

- Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. To lekarz orzecznik decyduje wydając orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres. Jeśli jest on krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła, można złożyć wniosek o kontynuację świadczenia – tłumaczy Kowalska-Matis.

Po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika, ubezpieczony ma prawo w ciągu 14 dni się odwołać. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego


Świadczenie rehabilitacyjne to 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 3 miesiące. Za kolejne miesiące ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 75 proc.

Świadczenie w wysokości 100 proc. jest wypłacane, gdy ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne


Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe będzie podstawą do zawieszenia wypłaty przez ZUS świadczenia.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: świadczenie rehabilitacyjne, choroba, choroba pracownika, zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy, długotrwała choroba

